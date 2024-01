Haškovy první zápasy u reprezentace. Přípravu na Euro začne proti Norsku a Arménii

Nový reprezentační trenér reprezentace Ivan Hašek (60) už zná datum své obnovené premiéry v nejsledovanější pozici, kterou český fotbal nabízí. Na lavičku národního týmu se vrátí 22. března v přátelském zápase proti Norsku. "Moc se na první zápasy těším," řekl Hašek, jenž reprezentaci převzal po více než 14 letech. Jako její trenér se představil naposledy v říjnu 2009 v zápase kvalifikace o mistrovství světa proti Severnímu Irsku.

Na březnovém srazu Haška a jeho realizační tým čeká kromě Norska také Arménie, proti níž 26. března odkoučuje první domácí duel. "Obě utkání nás prověří. Když se řekne Norsko, tak se každému hned vybaví Erling Haaland nebo Martin Odegaard, ale dobrých hráčů je v kádru mnohem víc. Arménie dokáže být nevyzpytatelná a její herní styl se podobá některým soupeřům, na které můžeme narazit na Euru," řekl nový reprezentační trenér pro web fotbalové asociace.

Trenérská bilance Ivana Haška. Livesport

Již březnový sraz bude pro Haška vzhledem k blížícímu se mistrovství Evropy důležitý. V nové pozici se musí co nejrychleji seznámit s týmem, protože před startem Eura bude mít k dispozici všeho všudy čtyři přípravné zápasy. Po dvou březnových kláních národní tým čekají už jen dva duely těsně před startem šampionátu.

Hašek se k české reprezentaci vrátil 4. ledna, kdy ho do čela národního týmu dosadil Výkonný výbor FAČR. "Vést českou reprezentaci pokládám za svůj trenérský vrchol. Je to pro mě velká čest. Udělám všechno pro to, aby národní tým uspěl nejenom příští rok na mistrovství Evropy, ale samozřejmě také v kvalifikaci o postup na mistrovství světa," uvedl Hašek po svém zvolení.

Smlouva trenérskému týmu, v němž Haška doplnili asistenti Jaroslav Köstl a Jaroslav Veselý, končí po kvalifikaci o MS 2026, ale předpokládá se, že v případě úspěchu bude prodloužena. Sám Hašek potvrdil, že postup na světový šampionát je pro něj velkou motivací. "Touha dostat se na světový šampionát i jako trenér je něco, co mě teď požene dopředu," uvedl Hašek, jenž na MS v Itálii v roce 1990 dovedl československý výběr do čtvrtfinále.

Hašek v pozici reprezentačního kouče nahradil Jaroslava Šilhavého a na úvodním srazu bude hájit neporazitelnost. V pěti zápasech dovedl tým ke dvěma remízám a třem výhrám –⁠ v přátelském utkání nad Belgií (3:1) a v kvalifikaci se San Marinem (7:0) i Polskem (2:0).

První Haškovy zápasy na reprezentační lavičce:

Norsko –⁠ Česko (22. března)

Česko –⁠ Arménie (26. března)