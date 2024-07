LIVE: Anglie proti Švýcarsku na vyrovnání dlouho nečekala, poprvé na turnaji uspěl Saka

Třikrát konec ve skupině, osmifinále a čtvrtfinále. Postupné výsledky Švýcarska na evropských šampionátech ukazují zlepšení a je vcelku nasnadě předpokládat, že se na letošním turnaji jeho největších úspěch opět posune. K postupu do semifinále ale potřebuje vyřadit obhájce stříbrných medailí Anglii. Utkání sledujte živě na Livesport.cz od 18 hodin.

Nelze pochybovat o tom, že ostrované jsou favority zápasu, ale vzhledem k jejich dosavadním výkonům v Německu rozhodně ne tak jasnými, jak by se dalo při pohledu na soupisky očekávat. Už ve skupině družina Garetha Southgata nepřesvědčila. Po hubené výhře 1:0 nad Srbskem remizovala 1:1 s Dánskem a následně hrála bez branek se Slovinskem. Její remízová série se prodloužila také v osmifinálovém utkání se Slovenskem, které pro Anglii dlouho spělo k tragickému konci.

Preview zápasu Anglie – Švýcarsko. Livesport

Southgate opět nevyřešil řadu problémů a po herní stránce byla zejména první půle od anglického družstva opravdu špatná. Také po 25 minutách inkasovalo a proti dobře bránícím Slovákům dlouho nemohlo skórovat. Zachráncem anglických nadějí na zlaté medaile se stal asi nejzvučnější hráč celého výběru Jude Bellingham, který vystřihl nádherné nůžky. V prodloužení pak rozhodl jako správný kapitán Harry Kane, který přidal už osmý gól ve vyřazovacích soubojích na velkém turnaji.

Ačkoliv to po herní stránce není od Angličanů žádná sláva, Garethu Southgatovi se povedlo s národním týmem na svém čtvrtém turnaji počtvrté postoupit do čtvrtfinále a na to minulé evropské vzpomíná určitě rád. Anglie přejela Ukrajinu 4:0 a pokračovala ve své cestě do finále. To poslední na světovém šampionátu už tak slavné nebylo. Anglie podlehla Francii 1:2 a Harry Kane neproměnil v závěru zápasu penaltu.

Šlo o první čtvrtfinálový výbuch Anglie pod Southgatovým vedením a je velmi pravděpodobné, že další by ho už na lavičce neudržel. Jeho pozice totiž není po posledním mistrovství světa silná a současné výkony na Euru mu moc nepomáhají.

Předchozí vzájemné zápasy. Enetpulse

Velkým tématem zůstává místo ve středu zálohy vedle Declana Rice. Začal tam Trent Alexander-Arnold, pozici si vyzkoušel i Conor Gallagher, ale vše nasvědčuje tomu, že tam zůstane devatenáctiletý Kobie Mainoo, jehož výkon proti Slovensku nebyl zklamáním. Na levé straně obrany nejspíš opět nastoupí přes nohu Kieran Trippier místo po zranění vracejícího Luka Shawa.

Proti Švýcarsku budou mít zejména krajní obránci Anglie hodně práce. Trenér Švýcarska Murat Yakin sice na každý zápas zvolil zcela jinou sestavu, ale již se mu vykrystalizovali ofenzivní tahouni. Těmi jsou Dan Ndoye a Ruben Vargas. V osmifinále v Itálii tato dvojice nastoupila na křídlech a naprosto převálcovala italskou obranu.

Švýcaři výhrou 2:0 nad úřadujícími mistry Evropy postoupili do čtvrtfinále a vyrovnali tak svůj historicky nejlepší výsledek na Euru. Ten zaznamenali před třemi lety, kdy se jim podařilo vyřadit v osmifinále po krásné přestřelce Francii, ale čtvrtfinále pro ně bylo konečnou.

Rádi by letos postoupili ještě dál a jejich výkony na turnaji tuto možnost vůbec nevylučují. Hned v prvním klíčovém duelu skupiny porazili 3:1 Maďarsko, následovala remíza 1:1 se Skotskem a naprosto stejný výsledek s domácím Německem, ve kterém švýcarský národní tým ukázal velkou sílu. Tu ukázal i ve zmíněném osmifinále a rozhodně není proti tápající Anglii bez šance.

Studio EURO k zápasu Anglie – Švýcarsko. Livesport

Mimo zmíněnou ofenzivní dvojici Ndoye a Vargas je klíčovou postavou Švýcarska Granit Xhaka. Dlouholetý středopolař Arsenalu a letošní německý mistr s Leverkusenem vytvořil víc šancí, zaznamenal víc přihrávek a provedl víc úspěšných průnikových přihrávek než jakýkoliv jiný jeho spoluhráč na Euru.

Naposledy se oba týmy střetly před dvěma lety v přátelském utkání a Xhaka v něm odehrál kompletních devadesát minut. Celý zápas odehrál také Marc Guehi, který si však kvůli nastřádaným žlutým kartám v osmifinále odpočine. Na jeho místě s největší pravděpodobností nastoupí Ezri Konsa.

U příležitosti Eura pro vás připravujeme každý den exkluzivní video obsah. Sestřihy utkání najdete kromě článků také v rámci naší výsledkové části v detailu každého utkání, a to vždy zhruba 30 minut po jeho skončení.