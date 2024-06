LIVE: Belgie proti Rumunsku odstartovala skutečně rychle, skórovala už ve druhé minutě

Oba celky vstoupily do druhého klání na evropském šampionátu v poněkud jiných rolích, než co se predikovalo. Zatímco reprezentace Belgie v prvním zápase prohrála, a musí tak tohle nepovedené vystoupení co nejrychleji odčinit, Rumunsko získalo tři body po výhře nad Ukrajinou. Především pro svěřence kouče Domenica Tedesca je duel dost důležitý, sledovat ho můžete od 21 hodin na Livesport.cz.

Situace se po dvou odehraných kolech ve skupině E může opravdu pořádně zamotat. Tedy za předpokladu, že Belgičané potvrdí úlohu favorita proti Rumunům. Po pátečním vítězství Ukrajiny nad Slováky se totiž všichni čtyři účastníci mohou bodově srovnat na stejnou, tedy tříbodovou úroveň. Samozřejmě že De Rode Duivels nyní potřebují, hlavně v ofenzivě, předvést daleko lepší výkon než před pár dny. Lépe řečeno být produktivnější. Nabitá belgická ofenzíva totiž ani jednou nenašla recept na dobře bránícího konkurenta ze Slovenska.

Zapomenout, zahodit za hlavu. Tohle si Belgičané po prvotním nezdaru vštěpovali do hlavy. A vzhledem k tomu, jak dobře si Rumunsko poradilo ve svém utkání s Ukrajinou, těžko dojde ze strany Tedescova výběru k podcenění situace. "V minulém zápase jsme měli spoustu šancí ke skórování," vracel se k neúspěchu se Slovenskem belgický obránce Wout Faes. "Teď máme velký prostor pro zlepšení. Pokud dokážeme naše možnosti proměnit, myslím, že můžeme uhrát slušný výsledek," věřil si.

Preview utkání Belgie – Rumunsko. Livesport

Rumunsko na úvod turnaje překvapilo. Opravdu se nečekalo, že by tak jednoznačně mohlo vyzrát na Ukrajinu. Vsítilo tři góly, ani jeden neinkasovalo. Podle papírových předpokladů by ovšem Belgie měla představovat daleko náročnější překážku. "Jsme připraveni ze sebe vydat všechny svoje síly," sršela pozitivní energie z rumunského trenéra Edwarda Iordanescua. "Tohle jsem sliboval vždycky. Kdykoli tento tým bude moct, nechá na hřišti svou duši a ukáže, jak jednotný umí být. Náš soupeř hraje úžasně, naposledy si vytvořil snad čtyři nebo pět loženek. Ale my ho chceme porazit," burcoval.

Oba výběry by měly do vzájemného měření sil vyrukovat v plných sestavách, ani jeden nehlásí nové absence. Na straně Belgie jen pořád platí, že téměř vyloučený je start u Thomase Meuniera, který v předešlých dnech laboroval se stehenním svalem. "Budeme muset být velmi efektivní v tom, co na trávníku předvedeme. Být pragmatičtí," dodával Iordanescu. "Především je zapotřebí působit vyrovnaně, ať už půjde o statické nebo dynamické momenty."