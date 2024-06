LIVE: Česko hraje na Euru zápas o všechno, po vyloučení Baráka dohrává v deseti

Před šestnácti lety Česká republika na evropském šampionátu ve Švýcarsku podlehla v posledním utkání základní skupiny Turecku a opustila turnaj. Před osmi lety na turnaji ve Francii se situace opakovala. Odvěký nepřítel národního týmu je posledním soupeřem ve skupině F i po dalším osmiletém cyklu a opět jde o všechno. Utkání sledujte od 21:00 živě na Livesport.cz.

Český tým vstoupil do zápasu aktivně a už na začátku třetí minuty ohrozil Merta Günoka v brance Turecka povedenou střelou zpoza vápna Lukáš Provod, na vstřelení úvodní branky to však nestačilo.

Do další šance se svěřenci Ivana Haška dostali v 17. minutě po dlouhém autu Vladimíra Coufala, Robin Hranáč ale hlavou nezamířil přesně. Jen o tři minuty později přišla pro národní tým velká komplikace – Antonín Barák po šlapáku na Özcana dostal druhou žlutou kartu a musel předčasně do sprch.

Preview

Svěřencům Ivana Haška nezbývá nic jiného než zvítězit, tedy pokud se nechtějí s turnajem rozloučit už v základní skupině. Výhra by Českou republiku vyšvihla do osmifinále, kde by se střetla s nečekaným vítězem skupiny D Rakouskem.

Základní jedenáctky obou celků. Livesport

Historické reálie Čechům do karet příliš nehrají. Od roku 1996 na evropských šampionátech střídavě postupují a vypadávají rovnou ze skupiny a momentálně je na řadě vypadnutí. Vše ještě utvrzuje negativní bilance s Tureckem, a tak má národní tým hned dvě prokletí ke zlomení.

Aktuální situace v tabulce. Livesport

Před Haškovým výběrem však neleží jednoduchý úkol a za složitou situaci si může sám. V prvním zápase přišel v nastaveném čase proti Portugalsku alespoň o bod, ale bezduchý těžce defenzivní výkon fanoušky nepotěšil. To samé se dá říci i o druhém smolném zápase s Gruzií, který skončil navzdory převaze Česka 1:1.

Právě zápasy s Gruzií rozhodly o současném dvoubodovém rozdílu mezi oběma soupeři. Turecko ve svém úvodním duelu tohoto soupeře porazilo 3:1, a i když Portugalsku podlehlo zcela jasně 0:3, určitě víc prověřilo jeho obranu než český tým. Absolutně mu však selhala obrana, s jejímž skládáním bude mít italský trenér Montella velké starosti.

Preview zápasu Česko – Turecko. Livesport

Už před Eurem vypadli kvůli zranění Soyuncu a Kabak. V minulém utkání kvůli zdravotním problémům nedohrál kvůli problémům se zády Akaydin a kvůli žlutým kartám nemůže nastoupit ani Bardakci. Proti Česku tak nastoupí zcela nová stoperská dvojice, ve které bude s největší pravděpodobností figurovat Demiral a Ayhan, který se stáhne ze středu zálohy. Připraven je také mladík z Ajaxu Kaplan.

Montella totiž má problém i ve středu záložní řady, kde není zcela fit záložník Benficy Kokcu, kterého trápí kotník. Ani na lavičce se stále neobjevil křídelník Kahveci a drobné problémy hlásil i Güler. Zlaté dítě tureckého fotbalu by však v základní sestavě nemělo chybět. Stejně by neměl chybět ani kapitán Calhanoglu, který bude dirigentem turecké hry a čeká se od něj po zápase s Portugalském lepší výkon. Na tomto šampionátu je však lídrem týmu v dotecích s míčem, úspěšných přihrávkách, přihrávkách do závěrečné třetiny hřiště a získaných míčích.

Studio k zápasu Česko - Turecko. Livesport

Češi takové problémy s kádrem řešit nemusí, ale stejně se musí vypořádat s významnou absencí. Bude jim chybět Patrik Schick. Autor vyrovnávacího gólu proti Gruzii a historicky nejlepší střelec národního týmu na evropských šampionátech si poranil lýtko a bude mimo hru. Česko tak bude muset najít nového střelce. Variant do útoku se nabízí hned několik a na šanci čekají Chytil, Chorý, Kuchta nebo Hložek. Je i velká šance, že se trenérský tým vrátí k variantě s dvěma útočníky, kterou použil v prvním zápase.

Ve srovnání s Tureckem má Česko zdravější kádr, mnohem víc možností pro manipulaci se sestavou a šance na prolomení tureckého prokletí tu bezpochyby je. Klíčový bude výkon stoperské trojice Holeš, Hranáč, Krejčí, která je na turnaji veskrze hodnocena pozitivně. Srdcem a zejména plícemi týmu bude kapitán Tomáš Souček, kterého navzdory lehkým potížím s kolenem čeká s největší pravděpodobností další devadesátiminutové porce.