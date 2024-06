LIVE: Italové tahají proti Švýcarům za kratší konec, Vargas po přestávce zvýšil na 2:0

Švýcaři se proti Itálii dostali po přestávce do dvoubrankového vedení.

Popáté v řadě se Švýcaři kvalifikovali do play off závěrečného turnaje a tentokrát je na Euru v Berlíně čeká soupeř z kategorie nejsilnějších. Itálie při obhajobě titulu ve skupině nepřesvědčila, přesto je v úvodním osmifinále mírným favoritem a může se přiblížit repríze finále předchozího ME. Jenže zatím k tomu má hodně daleko, Rubén Vargas zvýšil po přestávce parádní střelou už na 2:0 pro Švýcarsko. Průběh zápasu můžete sledovat živě s audiokomentářem na Livesport.cz.

Úspěšná série země helvétského kříže začala na MS v Brazílii 2014, kde její pouť skončila stejně jako na dalších dvou světových šampionátech mezi nejlepšími šestnácti. Podobně tomu bylo i na Euru 2016, před třemi lety už se ale současná generace konečně radovala z postupu do čtvrtfinále. I tehdy si ve skupině Švýcaři připsali jediné vítězství, i tehdy následně narazili na vítěze nedávného velkého turnaje. Proti Francii předvedli nevídaný comeback a na penalty postoupili, načež rozstřel nezvládli proti Španělům.

Letos základní skupinou propluli podstatně snáze, když už úvodní zápas a vítězství proti Maďarsku jim de facto zajistilo postup, razítko na něj dali remízami se Skotskem i Německem. Pozitivem pro trenéra Murata Yakina je fakt, že o pět vstřelených branek se postaralo pět různých střelců a vyrovnaný tým tak nemusí spoléhat na individuality. Na druhou stranu už by se mu určitě líbilo i nějaké čisté konto.

Základní sestavy. Livesport

"Tvrdě jsme bojovali, abychom se dostali až sem. Takovéto zápasy jsou speciální, se švýcarským týmem se nám jich ovšem dostává skoro každý rok," řekl někdejší reprezentant, který svůj výběr nestaví alibisticky do pozice outsidera. "Půjde o velmi otevřený zápas. Nechci spekulovat, kdo je favoritem. Víme o jejich kvalitách, taktice i temperamentu a doufáme, že navážeme na naše předcházející střety," dodal Yakin s odkazem na tři roky staré kvalifikační souboje.

V těch totiž jeho svěřenci zareagovali na debakl z předchozího Eura a Italy dvakrát obrali o body. Skupinu nakonec opanovali a postoupili do Kataru, zatímco soupeř sledoval světový šampionát jen v televizi. Nejde přitom o ojedinělý případ neúspěchu – Squadra Azzurra totiž světové šampionáty pravidelně nezvládá a od triumfu v roce 2006 nesehrála ani jeden zápas vyřazovací fáze.

Preview zápasu. Livesport

Během té doby přitom evropské turnaje absolvuje více než dobře, vždyť jeden vyhrála, v dalším padla až ve finále a pouť zbylými dvěma zakončila ve čtvrtfinále. Až letos to mohlo skončit nečekaným krachem, Italové si totiž postup mezi nejlepších 16 zajistili doslova v poslední sekundě. Kdyby Mattia Zaccagni v osmé minutě nastavení nesrovnal s Chorvaty, už by on i jeho spoluhráči měli za sebou cestu zpět na Apeninský poloostrov.

Ani předcházející dva zápasy nebyly v podání obhájce prvenství vůbec přesvědčivé. Proti Španělům se nechal výrazně přehrát, s Albánci musel otáčet a následně se do závěrečného hvizdu strachoval o výsledek. S výkony pochopitelně není spokojen ani Luciano Spalletti. "Nepodařilo se nám dosud ukázat potenciál, respektive povedlo se to jen v ojedinělých momentech. Postup jsme si i přes pozdní gól zasloužili, ale musíme pokročit na další úroveň," nabádá kouč, který se reprezentace ujal teprve v srpnu.

Vzájemné zápasy. Livesport

Spalletti se v klíčovém souboji musí obejít bez dvojice hráčů základní sestavy. Zranění z předchozího zápasu s Chorvatskem nepustí do hry Federica Dimarca, trest za žluté karty zase stopera Riccarda Calafioriho. Jedna nepříjemná absence trápí i Murata Yakina, stopku si totiž vysloužil křídelní obránce Silvan Widmer.

Úvodní osmifinálový se koná na berlínském Olympijském stadionu, kam měli nejkratší cestu rozhodčí. Tím hlavním je totiž Polák Szymon Marciniak, jemuž na čarách pomáhají krajané Tomasz Listkiewicz s Adamem Kupsikem a u videa Tomasz Kwiatkowski. Jako čtvrtý sudí byl nominován Argentinec Facundo Tello.