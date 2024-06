LIVE: Němci si mohou zajistit postup, proti Maďarům se jim ale v posledních letech nedaří

Maďarsku se vstup do mistrovství Evropy nevydařil, se Švýcarskem prohráli 1:3. Napravit výsledek i herní dojem ve druhém vystoupení pro ně však bude nadmíru složité, do cesty se jim totiž postavilo Německo. Domácí výběr si na úvod naopak smlsl na Skotsku 5:1 a v případě vítězství si s předstihem zajistí postup do osmifinále. Průběh zápasu můžete sledovat živě s audiokomentářem na Livesport.cz.

Německo zaznamenalo v úvodním utkání nejvyšší výhru, jakou Euro pamatuje. Proti Skotům předvedli domácí naprosto dominantní výkon podtržený skvělou ofenzivu. Favorit se do sítě brankáře Anguse Gunna trefil pětkrát a inkasoval jen jednou. Samozřejmě mu trochu pomohlo i relativně brzké vyloučení obránce Ryana Porteouse, nicméně i s ním na hřišti měli Skotové problém udržet míč na kopačkách a soupeře dál od brány.

Ať už to byl loučící se Toni Kroos nebo dvojice mladíků Florian Wirtz a Jamal Musiala, vládlo Německo na hřišti zcela jasně a rozebralo obranu Skotů na šroubky. Trenér Julian Nagelsmann mohl jen litovat, že se jeho hvězdnému výběru znovu nepovedlo udržet čisté konto. Tentokrát si vlastní branku vstřelil velezkušený Antonio Rüdiger a šlo už o 13. utkání na velkém turnaji v řadě, kdy byla německá obrana prolomena.

Jonathan Tah je jednou z opor německé obrany. Livesport

Pokud Německo s Maďarskem neprohraje, jeho setrvání na prvních dvou pozicích je zaručené. Pravdou je, že Die Mannschaft se v úvodu vlády trenéra Nagelsmanna herně i výsledkově trápil, ale poslední dobou se dostal do vynikající formy a jede na vlně podpory fanoušků. Cíle německého publika sahají daleko za brány základní skupiny.

Maďarsko nicméně představuje pro Němce jistého strašáka, v rámci dva roky starého vydání Ligy národů nad nimi jednou vyhrálo a jednou remizovalo. Oba týmy se potkaly také v základní skupině Eura 2020 a tehdy se zrodila atraktivní remíza 2:2, takže Němci mají sokovi co vracet.

Preview zápasu. Livesport

Přátelské zápasy se maďarskému týmu poměrně vydařily, úvodní utkání na Euru už nikoli. Od začátku měli navrch Švýcaři, kteří si ještě před změnou stran zajistili dvougólové vedení. To jim sice po hodině hry narušil Barnabás Varga, jenže poslední slovo měli opět Yakinovi svěřenci díky Breelu Embolovi.

Porážka o dvě branky znamená pro Maďarsko komplikace, tím spíš, že od středčního duelu se větší bodový přísun čekat nedá. Nicméně tým trenéra Rossiho má obecně dobrou formu, z posledních 17 duelů napříč soutěžemi prohrál jen dva. Optimismus mu může dodávat i fakt, že ve 12 minulých utkáních dokázal alespoň jednou skórovat.

Vzájemné zápasy. Livesport

Koho sledovat: Kai Havertz skóroval mezi 40. a 55. minutou v obou posledních zápasech Německa a trefil se také ve druhém poločase utkání proti Maďarsku na Euru 2020 (2:2). Roland Sallai, jeden ze šesti hráčů maďarského týmu, kteří působí v Německu, se v posledních dvou mezinárodních zápasech střelecky prosadil, asistoval a ještě viděl kartu.

Zajímavost: Německo zahrávalo více rohových kopů v každém z posledních pěti zápasů (4-1-0).