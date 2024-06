LIVE: Nizozemsko se ve šlágru pokusí najít recept na Francii bez Mbappého

Čtvrteční program evropského šampionátu nabídl očekávaný duel mezi Itálií a Španělskem, dnes se diváci dočkali dalšího pikantního šlágru, tentokrát ve skupině D. Vicemistři z roku 2016 Francouzi čekají na prvenství na ME dlouhých čtyřiadvacet let, kdy na šampionátu v Belgii a právě v Nizozemsku porazili ve finále Itálii a teď se s hvězdnou sestavou hodlají na evropský trůn vrátit. Duel dvou gigantů sledujte živě na Livesport.cz od 21 hodin.

Svěřencům trenéra Didiera Deschampse sice vyšel zahajovací zápas s Rakouskem po výsledkové stránce, jenomže mnoho odborníků nebylo s jejich výkonem příliš spokojeno a očekávalo vyšší než jen jednogólovou výhru, i když právě Deschamps své svěřence spíše pochválil. "Vyhrát první zápas základní skupiny je velmi důležité. Rakušané dobře napadali, mají fyzicky velmi dobře vybavené hráče a dokázali se nám vyrovnat. Celkově jsem spokojen s tím, co tým dnes předvedl," řekl.

Toto nedělní utkání však nemělo příliš šťastný konec pro největší hvězdu Francie Kyliana Mbappého, pětadvacetiletý kapitán Les Blues totiž po nezaviněném souboji s Kevinem Dansem utrpěl zlomeninu nosu, duel nakonec nedohrál a musel být převezen do nemocnice v Düsseldorfu. Již ve čtvrtek trénoval s týmem se speciální maskou, ovšem trenérský tým si není jistý, jak dlouho si na ní bude zvykat a proti Nizozemsku tedy nenastoupí.

Preview zápasu Nizozemsko – Francie. Livesport

Oba nadcházející soupeři se spolu utkali již v kvalifikaci o tento evropský fotbalový svátek a v obou duelech dominovala Francie, neboť po úvodní drtivé výhře 4:0 uspěla i v odvetě v Amsterdamu (2:1). "Nizozemsku chybělo pět nebo šest klíčových hráčů a rozhodně to není stejný tým jako v kvalifikaci, což se ukázalo hned na úvod s Polskem. V každém případě nás čeká nelehký úkol," prohlásil s opatrností v hlase pětapadesátiletý Deschamps.

Nizozemsko zahájilo tento šampionát proti Polsku, které se muselo obejít bez své největší opory Roberta Lewandowskiho, a také se od něj očekávalo více – krátce po odehrané čtvrthodině totiž senzačně prohrávalo kvůli zásahu Adama Buksy, krátce na to vyrovnalo a o jeho těsném úspěchu rozhodl zhruba deset minut před závěrečným hvizdem žolík Wout Weghorst, jenž se navíc stal nejrychlejším nizozemským střelcem mezi náhradníky v historii Eura, protože gól dal za dvě minuty a osmnáct sekund od příchodu na hřiště.

Média tak s kritikou rozhodně nešetřila a ani kouč Ronald Koeman spokojeností rozhodně nehýřil. "Museli jsme něco změnit. Wout tam přinesl svou agresivitu a stačila mu chvilka, aby rozhodl. Sice jsme jako tým nepředvedli úplně optimální výkon, avšak díky bojovnosti jsme utkání otočili a hlavně tři body se počítají. Je však jasné, že proti Francii se musíme výrazně zlepšit," vykládal.

Předchozí vzájemné zápasy. Enetpulse

Ten by mohl počítat s kompletním výběrem včetně útočníka Briana Brobbeyho, který s Polskem nehrál kvůli svalovým problémům, ale teď už naplno trénuje s týmem a měl by být k dispozici. V zahajovací sestavě Francie by se naopak měl objevit při absenci Mbappého nejlepší střelec v historii národního týmu Oliver Giroud.

"Po první výhře jsme získali především klid, který proti Francii chceme využit. S tímto soupeřem jsme poslední dobou hráli velmi často a dobře víme, čeho je schopný. Musíme být odvážní, jinak nás takto kvalitní celek bude trestat," dodal natěšený Koeman.