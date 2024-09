Pokud bude vláda zasahovat do fotbalu, nezahrajete si na Euru, varuje UEFA Angličany

Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) varovala britskou vládu, že Anglii hrozí zákaz účasti na Euru 2028, který spoluorganizuje, pokud premiér Keir Starmer (62) bude pokračovat v plánech na vytvoření regulačního orgánu pro mužský fotbal, informovala v sobotu britská média.

V dopise ministryni pro digitalizaci, kulturu, média a sport Spojeného království Lise Nandyové, který získaly deník The Times a televize BBC, generální tajemník UEFA Theodore Theodoridis uvedl, že by nemělo docházet k "žádnému zasahování vlády do chodu fotbalu".

Theodoridis varoval před plány uvedenými v králově projevu, které mají novému regulačnímu orgánu dát pravomoc dohlížet na kluby v pěti nejvyšších anglických ligách, a uvedl, že nezávislost hry je "základním předpokladem".

"Jedna konkrétní oblast, která vyvolává obavy, vyplývá z jednoho ze základních požadavků UEFA, a to, že by nemělo docházet k žádnému zasahování vlády do chodu fotbalu," napsal Theodoridis.

"Máme zvláštní pravidla, která chrání, aby byla zaručena nezávislost sportu a spravedlnost sportovních soutěží. Konečnou sankcí za jejich porušení by bylo vyloučení federace z UEFA a týmů ze soutěže," varuje 59letý řecký funkcionář.

Předchozí britská vláda loni oznámila plány na jmenování regulátora s tím, že je to nutné, aby ochránila kluby před špatným finančním hospodařením a zabránila bohatým týmům ve tvorbě soutěží podobných projektu Superligy. Starmerova vláda se k vytvoření regulátora zavázala v manifestu Labouristické strany po svém červencovém zvolení.

Theodoridis v dopise dále uvedl, že UEFA je "znepokojena potenciálním rozšířením působnosti IFR (nezávislého fotbalového regulátora)". Na žádost agentury Reuters o komentář evropská asociace bezprostředně nereagovala.

"Návrh zákona o správě fotbalu zřídí nového nezávislého fotbalového regulátora, který vrátí fanoušky do centra dění a bude řešit zásadní problémy správy a řízení, aby zajistil udržitelnost anglického fotbalu ve prospěch komunit klubů i v budoucnu," uvedl v prohlášení mluvčí ministerstva pro digitální záležitosti, kulturu, média a sport Spojeného království.

Anglie, Severní Irsko, Irsko, Skotsko a Wales se mají podílet na pořádání mistrovství Evropy v roce 2028. Problémy kromě Anglie řeší i Severní Irsko, kde vláda odmítla spolufinancovat potřebnou rekonstrukci možného dějiště turnaje.