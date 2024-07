Portugalci se proti Slovinsku strachovali o postup, do čtvrtfinále se dostali až po penaltách

Slovinsko předvedlo v osmifinále mistrovství Evropy srdnatý výkon proti favorizovanému Portugalsku a až do posledních chvil sahalo po postupu. Z něj se ovšem nakonec po penaltovém rozstřelu radoval tým kolem Cristiana Ronalda (39). Ten ve 105. minutě sice neproměnil pokutový kop, druhý pokus v rozhodujícím rozstřelu však tváří v tvář výborně chytajícímu Janu Oblakovi (31) zvládl. Zatímco Portugalci mířili přesně třikrát, Slovincům se nepovedlo rozvlnit síť ani jednou. Ve čtvrtfinále čekají na svěřence Roberta Martíneze (50) Francouzi, kteří už dříve porazili těsným rozdílem 1:0 Belgičany.

Favorit tentokrát začal aktivně a už v úvodních minutách se dostal do pár zajímavých příležitostí, branka krytá Oblakem ale zůstala v bezpečí. Slovinci si povětšinou kvalitně plnili defenzivní povinnosti a Portugalci se dlouho nedokázali probojovat do vyložených šancí. Po půlhodině hry to mohl změnit v první půli velmi aktivní Ronaldo, z přímého kopu ovšem jen těsně přestřelil. Největší příležitost pro hráče v červených dresech se nakonec zrodila až v poslední minutě úvodního dějství, střela Joaa Palhinhy z hranice velkého vápna však pouze lízla levou tyč.

I pár minut po změně stran měl Ronaldo možnost skórovat z nebezpečného přímého kopu, tentokrát ale jeho tvrdý projektil zneškodnil připravený Oblak. Po hodině hry pořádně zatrnulo všem portugalským fanouškům, Pepe totiž ve sprinterském souboji nestíhal Benjaminu Šeškovi, který ovšem v obrovské šanci nezvládl zakončení a velmi nepovedenou střelou mířil vedle. V závěru základní hrací doby se mohl Ronaldo stát hrdinou, po náběhu za obranu ale levačkou napálil míč jen do míst, kde stál připravený Oblak.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Klíčový okamžik celého utkání přišel ve 103. minutě. Vanja Drkušič v pokutovém území fauloval pronikajícího Dioga Jotu a rozhodčí nekompromisně odpískal penaltu. Balon si na puntík nachystal Ronaldo, Oblak však tvrdou střelu k pravé tyči famózně vyrazil a donutil portugalskou hvězdu k slzám. Velkým smolařem se stal i Šeško, který se ve 115. minutě po obrovské hrubici Pepeho řítil sám na brankáře, Costa ovšem fantastickým zákrokem svůj tým podržel. Nakonec tak došlo na penaltový rozstřel, v němž byli díky Diogo Costovi, jenž chytil všechny tři pokusy soupeře, šťastnější Portugalci.

Portugalsko se tak poučilo a na rozdíl od březnového vzájemného střetnutí zvítězilo. Cesta k zopakování triumfu z Eura 2016 pro něj bude pokračovat 5. července soubojem s Francií.