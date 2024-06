Příprava na Euro 2024 ONLINE: De Jong je zpět v tréninkovém procesu, Češi s nejmladším týmem

Fotbalové mistrovství Evropy 2024 začíná v Německu v pátek 14. června a Livesport Zprávy vám z něj budou přinášet každodenní detailní zpravodajství. Aby vám neunikly žádné podstatné informace z příprav na prestižní turnaj, sledujte naše online zpravodajství den po dni.

Neděle 9. června

17:11 – Pedri se opět dostává do své nejlepší formy a bude hrát důležitou roli ve španělském týmu na mistrovství Evropy. Alespoň to tvrdí a očekává trenér Luis de la Fuente poté, co ofenzivní záložník Barcelony v přípravném utkání před startem Eura dvakrát skóroval při výhře 5:1 nad Severním Irskem. Více informací v článku.

16:05 – Soupisky pro nadcházející Euro 2024 jsou již sesumírovány a Česko má ze všech 24 účastníků vůbec nejmladší tým ze všech. Věkový průměr u české reprezentace činí 25,32 let, druhé je v tomto ohledu Turecko (25,77), tedy soupeř Čechů v základní skupině. Na třetím místě (26,08) je pak Anglie.

15:59 – Frenkie de Jong se znovu zapojil do tréninkového procesu, což je pro Nizozemsko týden před úvodním zápasem na mistrovství Evropy vynikající zpráva. Zkušený záložník se v této sezoně potýkal se zraněním kotníku a od dubna neodehrál žádný zápas. "Je možné, že Frenkie do prvního zápasu nenastoupí," řekl trenér Ronald Koeman. "Ale můžeme klidně počkat do druhého nebo třetího."

13:19 – Pár měsíců zpátky se tam ještě proháněli lyžaři, na začátku června však v rakouském Schladmingu trávila čas česká fotbalová reprezentace. Národní tým se v malebném prostředí Nízkých Taur připravoval na blížící se Euro a nutno podotknout, že k tomu měl skvělé podmínky. To se ostatně projevilo na náladě, kterou ještě vylepšila páteční pohodová výhra nad Maltou 7:1. Více v článku.

Ivan Hašek měl v sobotu dobrou náladu. Livesport / Marek Kratochvíl

11:10 – Už za pár dní začíná v Německu fotbalové mistrovství Evropy. V rámci našeho seriálu Cesta na Euro vám dnes nabídneme rychlý náhled do skupiny D, kde se kromě jednoho z favoritů celého šampionátu Francie, představí i Nizozemci, Rakušané a Poláci. Svůj pohled na vývoj skupiny D nám svěřil i bývalý reprezentant a bundesligový fotbalista a dnes expert Livesport Zpráv Jan Morávek (34).

09:25 – Michal Sadílek neodcestuje s českou fotbalovou reprezentací na mistrovství Evropy poté, co se v sobotu nešťastně zranil při vyjížďce na kole. O tom, zda národní tým někdo doplní, by se podle trenéra Ivana Haška mělo rozhodnout v nejbližší době. Více informací najdete v článku.

09:05 – Mimo hru je Thomas Meunier. Belgický obránce si poranil stehenní sval a čeká ho podrobné vyšetření, které rozhodne o jeho účasti na ME.

08:30 – Chorvatsko porazilo v sobotním přípravném utkání před Euro 2024 výběr Portugalska, o jeden gól Vatreni se přitom postaral rekordman v počtu reprezentačních zápasů za chorvatský nároďák Luka Modrič. Zkušený záložník, působící na klubové úrovni v Realu Madrid, tak upravil svoji bilanci na 175 mezistátních zápasů a 25 vstřelených branek.

07:15 – Pověst střelce potvrdil Romelu Lukaku, který vsítil úvodní dva góly Belgie při třígólové výhře nad Lucemburskem v přátelském zápase před blížícím se evropským šampionátem v Německu. Útočník, který uplynulou sezónu působil v AS Řím, tak svou reprezentační bilanci vylepšil na 115 mezistátních utkání a 85 branek.

06:30 – Francii čeká v neděli přátelské utkání proti Kanadě, není ovšem jasné, zda se do hry podívá hlavní ofenzivní persona francouzského nároďáku Kylian Mbappé. Podle zpráv francouzské televizní stanice RMC Sport nový zaměstnanec Realu Madrid vynechal sobotní trénink s Les Bleus a připravoval se pouze individuálně ve vnitřních prostorách. Konkrétní důvody jeho absence nejsou známy.

Sobota 8. června

21:15 – Portugalci, kteří budou za deset dnů prvním soupeřem českých reprezentantů, podlehli v přípravném utkání Chorvatsku 1:2. O jediný gól domácích se v Oeiras postaral Diogo Jota. Hvězdný Cristiano Ronaldo, jehož čeká šesté Euro, zůstal jen na lavičce týmu trenéra Roberta Martíneze.

Statistiky utkání. Livesport

20:29 – Srbští fotbalisté v přípravě na mistrovství Evropy v Německu zvítězili ve Švédsku 3:0. Maďarsko doma stejným poměrem zdolalo Izrael. V duelu dvou účastníků šampionátu remizovalo Švýcarsko s Rakouskem 1:1. Stejný výsledek přinesl také zápas Slovinska s Bulharskem. Výsledky přípravných utkání najdete zde.

19:32 – Albánští fotbalisté dorazili jako první z účastníků ME do jeho dějiště Německa. Tým brazilského kouče Sylvinha, který ovládl kvalifikační skupinu E před českou reprezentací, přivítali hostitelé na letišti v Düsseldorfu vodními fontánami ze dvou hasičských vozů. Výprava po setkání se zhruba 50 albánskými dětmi odjela podle agentury DPA do sportovního centra v Kamenu, kde bude mít během šampionátu základnu.

18:25 – Čeští fotbalisté po pátečním přípravném utkání s Maltou dnes strávili předposlední den na soustředění v rakouském Schladmingu. Svěřenci trenéra Ivana Haška měli tradiční pozápasový program, odpoledne pak všichni hráči absolvovali na hotelu povinné individuální focení před šampionátem a také řadu rozhovorů.

14:18 – Říká se, že blesk neudeří dvakrát do stejného místa, Arkadiusz Milik se ale v pátek večer přesvědčil o opaku. Polský útočník přijde o druhý evropský šampionát v řadě, hned v úvodu generálky proti Ukrajině si poranil koleno a problém je vážnějšího rázu. Více informací v článku.

11:30 – Hlavní trenér českého týmu Ivan Hašek během sobotního dopoledního tréninku.

09:45 – Hledání nápadu, jak oslavit spoluhostitelství fotbalového mistrovství Evropy, nebylo pro severoněmecký Hamburk nijak těžké. Jako rušná přístavní křižovatka vsadilo město na dopravní kontejnery. S jejich pomocí v srdci svého přístavu, na dohled od Labské filharmonie a v sousedství českého přístavu, poskytuje fanouškům fotbal přehled o nadcházejících utkáních.

08:50 – Dominik Szoboszlai nechybí v nominaci Maďarska na ME a v týmu bude zastávat důležitou roli. Záložník Liverpoolu je klíčovým hráčem, trenér Marco Rossi mu navíc svěří kapitánskou pásku.

Statistiky hráče. Livesport

07:05 – Otevřel skóre proměněnou penaltou, navíc s páskou na rukávu. Antonín Barák si váží důvěry, že v přípravném utkání před mistrovstvím Evropy na soustředění v Rakousku mohl vést fotbalovou reprezentaci proti Maltě poprvé jako kapitán. Národní tým zvítězil výrazně 7:1 a podle zkušeného záložníka Fiorentiny naznačil patřičné ambice pro šampionát v Německu. Více informací najdete v článku.

Pátek 7. června

21:57 – Ve švýcarské nominaci figurují pouze dva hráči z domácí soutěže. Do konečného výběru trenér Murata Yakina se vešli záložník Ardon Jashari z Lucernu a útočník Renato Steffen z Lugana.

21:26 – Do konečné německé nominace se nevešel brankář Stuttgartu Alexander Nübel. Oznámil to reprezentační trenér Julian Nagelsmann, který dnes zveřejnil seznam 26 hráčů pro domácí šampionát. Nagelsmann chtěl původně z tréninkových důvodů mít v týmu nezvykle čtyři brankáře, nakonec se ale na poslední chvíli rozmyslel. Mimo jiné i kvůli zlepšujícímu se zdravotnímu stavu útočníka Leroye Saného.

20:42 – Hned dvanáct hráčů působících v německé lize zařadil trenér rakouské reprezentace Ralf Rangnick do konečné nominace. Ze širšího kádru vypadli Tobias Lawal, Thierno Ballo a Stefan Lainer. Kvůli zranění chybí kapitán David Alaba, s nímž se kouč dohodl alespoň na zařazení do realizačního týmu. Mužstvo bude na šampionátu podporovat mimo hřiště.

19:41 – Čtyři hráče z české ligy zařadil trenér slovenské reprezentace Francesco Calzona do konečné nominace. Jsou jimi záložník Tomáš Rigo z Baníku Ostrava, útočníci Ivan Schranz ze Slavie, Lukáš Haraslín ze Sparty a Ľubomír Tupta z Liberce. Slávistický obránce Michal Tomič přišel o šanci kvůli zranění, na poslední chvíli pak vypadl také záložník Dominik Hollý z Jablonce. Více informací najdete v článku.

19:28 – Češi v prvním ze dvou přípravných utkání rozdrtili na soustředění v Rakousku Maltu 7:1. Dvě branky dal v Grödigu Mojmír Chytil. V úvodu proměnil penaltu kapitán Antonín Barák, premiérové góly za reprezentační "áčko" si připsali David Jurásek a střídající Ondřej Lingr s Matějem Juráskem, skóre uzavřel Václav Černý. Za čtvrtý nejhorší evropský celek žebříčku FIFA snížil v 59. minutě Paul Mbong.

Statistiky utkání. Livesport

15:20 – Mario Leo (53), ředitel přední německé společnosti pro analýzu sociálních médií ve sportu Result Sport, poskytl před blížícím se Eurem exkluzivní rozhovor pro Livesport Zprávy. Hovořil o své spolupráci s největšími fotbalovými asociacemi, vyzdvihl nejlepší profily hlavních hvězd na sítích i možné hvězdy nadcházejícího šampionátu, ale zabýval se také potenciálním nebezpečím digitálního světa pro mladou generaci hráčů. Německý expert přinesl podrobný pohled i na to, jak sociální média ovlivňují sport jako takový.

Mario Leo sleduje například to, jak sociální média ovlivňují sport. Mario Leo / RESULT Sports

12:53 – Konečná nominace Španělska se neobešla bez překvapení. Kouč Luis de la Fuente totiž škrtl Marcose Llorenteho, Paua Cubarsího a Aleixe Garcíu, přičemž u prvních dvou jmenovaných se to příliš nečekalo. Llorente odehrál výbornou sezonu v Atlétiku Madrid, Cubarsí byl jedním z velkých objevů Xaviho v jarní sezoně v dresu Barcelony. Do Německa naopak pojede 38letý veterán Jesús Navas.

10:45 – Poprvé v historii evropských šampionátů se na turnaji představí pět hlavních trenérů ze stejné země, konkrétně z Itálie. Kromě Squadry Azzurry povedou muži z Apeninského poloostrova národní týmy Maďarska, Belgie, Slovenska a Turecka. Více informací najdete v článku.

06:30 – Reprezentace Gibraltaru v přípravném utkání překvapivě remizovala bez gólů s Walesem. Až 203. tým žebříčku FIFA zaznamenal na neutrální půdě v portugalském Faru proti 29. celku světového pořadí nejcennější výsledek ve své krátké historii. Gibraltar je členem UEFA teprve od roku 2013. Od té doby už si připsal i několik výher nad jinými fotbalovými "trpaslíky", ve čtvrtek večer ale poprvé uspěl s výrazně silnějším soupeřem. Více informací najdete v článku.

Wales svou převahu v potřebný gól nepřetavil. Livesport

Čtvrtek 6. června

22:56 – Nizozemci vstoupili do finální fáze přípravy na Euro vítězstvím 4:0 nad Kanadou. Výraznou převahu zužitkovali po změně stran, kdy kraloval především Jeremie Frimpong. Pravý obránce Leverkusenu, který v letošní klubové sezoně prohrál jediný zápas, nejprve v 50. minutě asistoval na trefu Memphise Depaye a o sedm minut později sám skóroval. Více informací najdete v článku.

20:03 – Ivan Hašek už má představu o základní sestavě pro Euro, ve dvou přípravných duelech před šampionátem proti Maltě a Severní Makedonii ale ještě nehodlá úplně odkrývat karty. Trenér národního týmu hodlá prostřídat ideálně všech 26 nominovaných hráčů a hlavně doufá, že se v zápasech nikdo nezraní. Více informací najdete v článku.

18:51 – Kouč italské reprezentace Luciano Spalletti při závěrečném zužování kádru před obhajobou titulu na Euru vyřadil brankáře Lazia Ivana Provedela, útočníka Boloni Riccarda Orsoliniho a záložníka FC Turín Samuele Ricciho. Už dříve kvůli zranění vypadli obránci Giorgio Scalvini z Bergama a Francesco Acerbi z Interu Milán. Na šampionát pojede i záložník Juventusu Nicoló Fagioli, kterému nedávno vypršel sedmiměsíční trest za sázení na zápasy. Více informací najdete v článku.

17:09 – Trenér Gareth Southgate učinil finální škrty v nominaci před blížícím se šampionátem. Na turnaj do Německa se s výběrem Albionu vedle dříve avizovaného Jamese Maddisona nepodívá ani hvězdný ofenzivní univerzál Manchesteru City Jack Grealish či reprezentační stálice posledních let Harry Maguire z konkurenčních United. Více informací najdete v článku.

15:01 – Anglická reprezentace potvrdila, že od týmu se odpojili záložníci Curtis Jones (Liverpool) a James Maddison (Tottenham).

14:35 – V pátek čeká českou reprezentaci první zkouška před ostrým startem na Euru. V Rakousku tým Ivana Haška vyběhne proti Maltě, v pondělí ho v Hradci Králové čeká generálka se Severní Makedonií. Jak vypadaly přípravy před starty na evropských šampionátech v minulosti? A jaké vlastně měli letos Češi možnosti? To se dočtete v článku.

13:20 – Anderlecht drží společně s PSG aktuální primát související s nominacemi. Dánsko totiž reprezentují hned čtyři hráči belgického celku, konkrétně Thomas Delaney, Kasper Dolberg, Anders Dreyer a Kasper Schmeichel, což je největší společný počet pro všechny nároďáky v rámci zahraničního klubu. Francouzský klub rovněž vyslal své čtyři zástupce do zahraniční reprezentace, Portugalsko konkrétně nominovalo Danila Pereiru, Nuna Mendese, Vitinhu a Goncala Ramose.

13:11 – Do skotského národního týmu byl krátce před startem Eura povolán záložník Lewis Morgan z New York Red Bulls. Na kontě má zatím dva reprezentační starty, oba z roku 2018. Morgan je druhým dodatečně nominovaným hráčem po Tommym Conwayovi, Skotsko totiž kvůli zraněním přišlo o útočníka Lyndona Dykese a záložníka Bena Doaka, hrát kvůli problémům s koleny nemůže ani záložník Boloni Lewis Ferguson.

12:39 – Z předběžné nominace Švýcarska na šmapionát vypadli obránci Kevin Mbabu (Augsburg) a Albian Hajdari a záložníci Uran Bislimi (oba Lugano) a Filip Ugrinič (BSC Young Boys). Nominace všech týmů najdete v článku.

12:16 – Trenér anglické reprezentace Gareth Southgate má těžkou hlavu. Předběžně totiž nominoval na blížící se Euro o sedm hráčů více (33) a nyní ho čekají škrty. Podle britských médií BBC a Sky Sports se mezi závěrečných 26 jmen nevešel například ofenzivní středopolař James Maddison z Tottenhamu. Více informací v článku.

10:24 – Od Luky Modriče až po Cristiana Ronalda. Na blížícím se Euru se nejen fanoušci rozloučí s několika skvělými fotbalisty. Livesport Zprávy přinášejí přehled veteránů, které čeká na zeleném jevišti s největší pravděpodobností poslední evropský tanec, jejich přehled najdete v článku.

08:55 – "Moc gólů nedávám, takže jsem rád, že se mi to povedlo hned při mém prvním startu. Před zápasem jsem cítil, že by to mohlo vyjít, měl jsem z toho dobrý pocit. Nejdřív jsem si to ani neuvědomil, pořád jsem čekal, až asistent rozhodčího rozhodne, jestli to byl ofsajd. Pak jsem si to ohromně užil," řekl po svém debutu ozdobeném gólem záložník Baníku Ostrava Tomáš Rigo.

Středa 5. června

23:02 – Slovensko na úvod přípravy na Euro zdolalo San Marino 4:0, k vítězství ho nasměroval Tomáš Rigo, jenž při premiéře v reprezentačním A-týmu potřeboval na trefu pouhých osm minut. Aktivní byl i Lukáš Haraslín, který kromě gólu dvakrát trefil tyč. Belgie porazila Černou Horu 2:0, vítěznou branku dával ve 100. utkání za národní tým Kevin De Bruyne. Pod výhru Francie nad Lucemburskem 3:0 se bilancí 1+2 podepsal Kylian Mbappé. Více informací a přehled dalších zápasů najdete v článku.

18:28 – Kapitán fotbalové reprezentace Tomáš Souček potvrdil slova nového trenéra Ivana Haška, že kabina se postavila za návrat hráčů, kteří byli v listopadu ještě za předchozího kouče kvůli návštěvě olomoucké diskotéky Belmondo během srazu vyřazeni z mužstva. "S Ivanem Haškem jsme o Belmondu mluvili od první chvíle, co přišel. Byla to velká kauza," uvedl záložník West Hamu. Více informací v článku.

15:53 – Trenér Nizozemska Ronald Koeman na tiskové konferenci potvrdil, že brankářem číslo jedna bude na Euru Bart Verbruggen (21). Mladý gólman v sezoně odchytal 21 ligových zápasů za anglický Brighton, kam přišel loni v létě z Anderlechtu. Za Oranjes si dosud zachytal pětkrát. Na svoji šanci za ním budou čekat zkušenější Mark Flekken (30) z Brentfordu a Justin Bijlow (26) z Feyenoordu. "Mark chytal v březnu výborně, ale už několik týdnů mám jasno o tom, že jednička bude Bart," prohlásil Koeman.

15:01 – Na Euro na domácí půdě se těší německý obránce Antonio Rüdiger (31), který před pár dny vyhrál Ligu mistrů s Realem Madrid. Teď by rád přidal další úspěch s národním týmem. "Německo a Real jsou dva úplně odlišné týmy. Máme skvělý systém, který nám sedí. Ale jestli si v reprezentaci můžeme něco vzít od Realu, je to zabijácký instinkt," nechal se zkušený zadák slyšet na tiskové konferenci.

13:58 – Fotbalistům Turecka, kteří budou na mistrovství Evropy jedním ze soupeřů české reprezentace v základní skupině, bude na turnaji chybět obránce Ozan Kabak (24). Stoper Hoffenheimu si přetrhl vazy v pravém kolenu.

12:45 – Čeští fotbalisté si v průběhu soustředění v rakouském Schladmingu rozebrali dresy, ve kterých budou nastupovat na blížícím se mistrovství Evropy. Desítka zůstává nejlepšímu střelci současného výběru Patriku Schickovi, nic se nemění ani v případě kapitána Tomáše Součka. Naopak Ladislav Krejčí bude v reprezentačním A-týmu nosit už páté číslo. Projděte si kompletní přehled českých čísel.

11:00 – Fotbalisté se budou na blížícím se Euru prohánět ve zbrusu nových dresech. Jak si ve vašich očích vedou české sady v porovnání s evropskou konkurencí? Podívejte se na všechny dresy.

10:32 – Luis de la Fuente (62) během následujících dní odhalí konečnou nominaci Španělska na letošní evropský šampionát a následně se bude koncentrovat výhradně na svou práci. Kouč oficiálně podepsal novou smlouvu, u národního týmu bude pokračovat do MS 2026. Více informací zde.