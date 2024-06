Příprava na Euro 2024 ONLINE: Španělé překvapivě vyřadili dvě hvězdy, Skoty decimují zranění

Fotbalové mistrovství Evropy 2024 začíná v Německu v pátek 14. června a Livesport Zprávy vám z něj budou přinášet každodenní detailní zpravodajství. Aby vám neunikly žádné podstatné informace z příprav na prestižní turnaj, sledujte naše online zpravodajství den po dni.

Pátek 7. června

12:53 – Konečná nominace Španělska se neobešla bez překvapení. Kouč Luis de la Fuente totiž škrtl Marcose Llorenteho, Paua Cubarsího a Aleixe Garcíu, přičemž u prvních dvou jmenovaných se to příliš nečekalo. Llorente odehrál výbornou sezonu v Atlétiku Madrid, Cubarsí byl jedním z velkých objevů Xaviho v jarní sezoně v dresu Barcelony. Do Německa naopak pojede 38letý veterán Jesús Navas.

10:45 – Poprvé v historii evropských šampionátů se na turnaji představí pět hlavních trenérů ze stejné země, konkrétně z Itálie. Kromě Squadry Azzurry povedou muži z Apeninského poloostrova národní týmy Maďarska, Belgie, Slovenska a Turecka. Více informací najdete v článku.

06:30 – Reprezentace Gibraltaru v přípravném utkání překvapivě remizovala bez gólů s Walesem. Až 203. tým žebříčku FIFA zaznamenal na neutrální půdě v portugalském Faru proti 29. celku světového pořadí nejcennější výsledek ve své krátké historii. Gibraltar je členem UEFA teprve od roku 2013. Od té doby už si připsal i několik výher nad jinými fotbalovými "trpaslíky", ve čtvrtek večer ale poprvé uspěl s výrazně silnějším soupeřem. Více informací najdete v článku.

Wales svou převahu v potřebný gól nepřetavil. Livesport

Čtvrtek 6. června

22:56 – Nizozemci vstoupili do finální fáze přípravy na Euro vítězstvím 4:0 nad Kanadou. Výraznou převahu zužitkovali po změně stran, kdy kraloval především Jeremie Frimpong. Pravý obránce Leverkusenu, který v letošní klubové sezoně prohrál jediný zápas, nejprve v 50. minutě asistoval na trefu Memphise Depaye a o sedm minut později sám skóroval. Více informací najdete v článku.

20:03 – Ivan Hašek už má představu o základní sestavě pro Euro, ve dvou přípravných duelech před šampionátem proti Maltě a Severní Makedonii ale ještě nehodlá úplně odkrývat karty. Trenér národního týmu hodlá prostřídat ideálně všech 26 nominovaných hráčů a hlavně doufá, že se v zápasech nikdo nezraní. Více informací najdete v článku.

18:51 – Kouč italské reprezentace Luciano Spalletti při závěrečném zužování kádru před obhajobou titulu na Euru vyřadil brankáře Lazia Ivana Provedela, útočníka Boloni Riccarda Orsoliniho a záložníka FC Turín Samuele Ricciho. Už dříve kvůli zranění vypadli obránci Giorgio Scalvini z Bergama a Francesco Acerbi z Interu Milán. Na šampionát pojede i záložník Juventusu Nicoló Fagioli, kterému nedávno vypršel sedmiměsíční trest za sázení na zápasy. Více informací najdete v článku.

17:09 – Trenér Gareth Southgate učinil finální škrty v nominaci před blížícím se šampionátem. Na turnaj do Německa se s výběrem Albionu vedle dříve avizovaného Jamese Maddisona nepodívá ani hvězdný ofenzivní univerzál Manchesteru City Jack Grealish či reprezentační stálice posledních let Harry Maguire z konkurenčních United. Více informací najdete v článku.

15:01 – Anglická reprezentace potvrdila, že od týmu se odpojili záložníci Curtis Jones (Liverpool) a James Maddison (Tottenham).

14:35 – V pátek čeká českou reprezentaci první zkouška před ostrým startem na Euru. V Rakousku tým Ivana Haška vyběhne proti Maltě, v pondělí ho v Hradci Králové čeká generálka se Severní Makedonií. Jak vypadaly přípravy před starty na evropských šampionátech v minulosti? A jaké vlastně měli letos Češi možnosti? To se dočtete v článku.

13:20 – Anderlecht drží společně s PSG aktuální primát související s nominacemi. Dánsko totiž reprezentují hned čtyři hráči belgického celku, konkrétně Thomas Delaney, Kasper Dolberg, Anders Dreyer a Kasper Schmeichel, což je největší společný počet pro všechny nároďáky v rámci zahraničního klubu. Francouzský klub rovněž vyslal své čtyři zástupce do zahraniční reprezentace, Portugalsko konkrétně nominovalo Danila Pereiru, Nuna Mendese, Vitinhu a Goncala Ramose.

13:11 – Do skotského národního týmu byl krátce před startem Eura povolán záložník Lewis Morgan z New York Red Bulls. Na kontě má zatím dva reprezentační starty, oba z roku 2018. Morgan je druhým dodatečně nominovaným hráčem po Tommym Conwayovi, Skotsko totiž kvůli zraněním přišlo o útočníka Lyndona Dykese a záložníka Bena Doaka, hrát kvůli problémům s koleny nemůže ani záložník Boloni Lewis Ferguson.

12:39 – Z předběžné nominace Švýcarska na šmapionát vypadli obránci Kevin Mbabu (Augsburg) a Albian Hajdari a záložníci Uran Bislimi (oba Lugano) a Filip Ugrinič (BSC Young Boys). Nominace všech týmů najdete v článku.

12:16 – Trenér anglické reprezentace Gareth Southgate má těžkou hlavu. Předběžně totiž nominoval na blížící se Euro o sedm hráčů více (33) a nyní ho čekají škrty. Podle britských médií BBC a Sky Sports se mezi závěrečných 26 jmen nevešel například ofenzivní středopolař James Maddison z Tottenhamu. Více informací v článku.

10:24 – Od Luky Modriče až po Cristiana Ronalda. Na blížícím se Euru se nejen fanoušci rozloučí s několika skvělými fotbalisty. Livesport Zprávy přinášejí přehled veteránů, které čeká na zeleném jevišti s největší pravděpodobností poslední evropský tanec, jejich přehled najdete v článku.

08:55 – "Moc gólů nedávám, takže jsem rád, že se mi to povedlo hned při mém prvním startu. Před zápasem jsem cítil, že by to mohlo vyjít, měl jsem z toho dobrý pocit. Nejdřív jsem si to ani neuvědomil, pořád jsem čekal, až asistent rozhodčího rozhodne, jestli to byl ofsajd. Pak jsem si to ohromně užil," řekl po svém debutu ozdobeném gólem záložník Baníku Ostrava Tomáš Rigo.

Středa 5. června

23:02 – Slovensko na úvod přípravy na Euro zdolalo San Marino 4:0, k vítězství ho nasměroval Tomáš Rigo, jenž při premiéře v reprezentačním A-týmu potřeboval na trefu pouhých osm minut. Aktivní byl i Lukáš Haraslín, který kromě gólu dvakrát trefil tyč. Belgie porazila Černou Horu 2:0, vítěznou branku dával ve 100. utkání za národní tým Kevin De Bruyne. Pod výhru Francie nad Lucemburskem 3:0 se bilancí 1+2 podepsal Kylian Mbappé. Více informací a přehled dalších zápasů najdete v článku.

18:28 – Kapitán fotbalové reprezentace Tomáš Souček potvrdil slova nového trenéra Ivana Haška, že kabina se postavila za návrat hráčů, kteří byli v listopadu ještě za předchozího kouče kvůli návštěvě olomoucké diskotéky Belmondo během srazu vyřazeni z mužstva. "S Ivanem Haškem jsme o Belmondu mluvili od první chvíle, co přišel. Byla to velká kauza," uvedl záložník West Hamu. Více informací v článku.

15:53 – Trenér Nizozemska Ronald Koeman na tiskové konferenci potvrdil, že brankářem číslo jedna bude na Euru Bart Verbruggen (21). Mladý gólman v sezoně odchytal 21 ligových zápasů za anglický Brighton, kam přišel loni v létě z Anderlechtu. Za Oranjes si dosud zachytal pětkrát. Na svoji šanci za ním budou čekat zkušenější Mark Flekken (30) z Brentfordu a Justin Bijlow (26) z Feyenoordu. "Mark chytal v březnu výborně, ale už několik týdnů mám jasno o tom, že jednička bude Bart," prohlásil Koeman.

15:01 – Na Euro na domácí půdě se těší německý obránce Antonio Rüdiger (31), který před pár dny vyhrál Ligu mistrů s Realem Madrid. Teď by rád přidal další úspěch s národním týmem. "Německo a Real jsou dva úplně odlišné týmy. Máme skvělý systém, který nám sedí. Ale jestli si v reprezentaci můžeme něco vzít od Realu, je to zabijácký instinkt," nechal se zkušený zadák slyšet na tiskové konferenci.

13:58 – Fotbalistům Turecka, kteří budou na mistrovství Evropy jedním ze soupeřů české reprezentace v základní skupině, bude na turnaji chybět obránce Ozan Kabak (24). Stoper Hoffenheimu si přetrhl vazy v pravém kolenu.

12:45 – Čeští fotbalisté si v průběhu soustředění v rakouském Schladmingu rozebrali dresy, ve kterých budou nastupovat na blížícím se mistrovství Evropy. Desítka zůstává nejlepšímu střelci současného výběru Patriku Schickovi, nic se nemění ani v případě kapitána Tomáše Součka. Naopak Ladislav Krejčí bude v reprezentačním A-týmu nosit už páté číslo. Projděte si kompletní přehled českých čísel.

11:00 – Fotbalisté se budou na blížícím se Euru prohánět ve zbrusu nových dresech. Jak si ve vašich očích vedou české sady v porovnání s evropskou konkurencí? Podívejte se na všechny dresy.

10:32 – Luis de la Fuente (62) během následujících dní odhalí konečnou nominaci Španělska na letošní evropský šampionát a následně se bude koncentrovat výhradně na svou práci. Kouč oficiálně podepsal novou smlouvu, u národního týmu bude pokračovat do MS 2026. Více informací zde.