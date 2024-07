Euro 2024: Kdy a kde hrají Češi a kompletní program

V Německu finišuje evropský fotbalový šampionát. Španělsko na něm vyhrálo všech šest dosavadních zápasů a ve finále vyzve buď Nizozemsko, nebo Anglii. Kdy se hraje druhé semifinále? Jaký je termín souboje o zlato? A jak vypadají kompletní výsledky 17. Eura?

Evropského šampionátu se potřetí za sebou účastní 24 zemí, turnaj má stejný formát jako minule. Los rozdělil účastníky turnaje do šesti čtyřčlenných skupin, do vyřazovací fáze postoupili vždy první dva týmy tabulky a čtyři nejlepší mužstva ze třetích míst.

Český tým od rozdělení federace prošel ze všech evropských kvalifikací a na kontinentálním mistrovství hrál poosmé za sebou. Předloni dokráčel do čtvrtfinále, jeho maximem v samostatné historii je stříbro z roku 1996. Nikdy se mu nepovedlo postoupit do play off dvakrát za sebou, což ke své smůle dodržel i letos.

Šampionát v Německu hostí 10 stadionů ve stejném počtu měst. Euro začalo 14. června a vyvrcholí o měsíc později finálovým zápasem v Berlíně.

Finále:

14. července: 21:00 Španělsko – Anglie

Semifinále:

9. července: Španělsko – Francie 2:1

10. července: Nizozemsko – Anglie 1:2

Čtvrtfinále:

5. července: Španělsko – Německo 2:1p, Portugalsko – Francie 1:0pen

6. července: Anglie – Švýcarsko 2:1pen, Nizozemsko – Turecko 2:1

Osmifinále:

29. června: Švýcarsko – Itálie 2:0, Německo – Dánsko 2:0

30. června: Anglie – Slovensko 2:1p, Španělsko – Gruzie 4:1

1. července: Francie – Belgie 1:0, Portugalsko – Slovinsko 1:0p

2. července: Rumunsko – Nizozemsko 0:3, Rakousko – Turecko 1:2

Zápasy Česka na Euro 2024 ve skupině F

18. června: Portugalsko – Česko 2:1

22. června: Gruzie – Česko 1:1

26. června: Česko – Turecko 1:2

Skupina A:

14. června: Německo – Skotsko 5:1

15. června: Maďarsko – Švýcarsko 1:3

19. června: Německo – Maďarsko 2:0, Skotsko – Švýcarsko 1:1

23. června: Švýcarsko – Německo 1:1, Skotsko – Maďarsko 0:1

Skupina B:

15. června: Španělsko – Chorvatsko 3:0, Itálie – Albánie 2:1

19. června: Chorvatsko – Albánie 2:2

20. června: Španělsko – Itálie 1:0

24. června: Albánie – Španělsko 0:1, Chorvatsko – Itálie 1:1

Skupina C:

16. června: Slovinsko – Dánsko 1:1, Srbsko - Anglie 0:1

20. června: Slovinsko – Srbsko 1:1, Dánsko – Anglie 1:1

25. června: Anglie – Slovinsko 0:0, Dánsko – Srbsko 0:0

Skupina D:

16. června: Polsko – Nizozemsko 1:2

17. června: Rakousko – Francie 0:1

21. června: Polsko – Rakousko 1:3, Nizozemsko – Francie 0:0

25. června: Nizozemsko – Rakousko 2:3, Francie – Polsko 1:1

Skupina E:

17. června: Rumunsko – Ukrajina 3:0, Belgie – Slovensko 0:1

21. června: Slovensko – Ukrajina 1:2

22. června: Belgie – Rumunsko 2:0

26. června: Slovensko – Rumunsko 1:1, Ukrajina – Belgie 0:0

Skupina F:

18. června: Turecko – Gruzie 3:1, Portugalsko – Česko 2:1

22. června: Gruzie – Česko 1:1, Turecko – Portugalsko 0:3

26. června: Gruzie – Portugalsko 2:0, Česko – Turecko 1:2