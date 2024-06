Proti Severní Makedonii dostanou příležitost ti hráči, kteří nebyli v prvním zápase, vzkázal Hašek

Souček a Schick by si měli v pondělí zahrát.

Trenér české fotbalové reprezentace Ivan Hašek odmítl prozradit, zda v pondělním posledním přípravném utkání před mistrovstvím Evropy proti Severní Makedonii již postaví podobnou základní sestavu jako na šampionátu. Šedesátiletý kouč chce po svěřencích v generálce na závěrečný turnaj v Německu stoprocentní nasazení a žádné uhýbání ze soubojů. Na tiskové konferenci varoval, že Makedonci jsou silnější, než se může zdát.

Hašek v prvním ze dvou přípravných utkání před Eurem v pátek při drtivé výhře 7:1 nad Maltou na soustředění v Rakousku vynechal některé opory v čele s kapitánem Tomášem Součkem či nejlepším týmovým střelcem Patrikem Schickem. Očekává se, že v pondělí už nasadí sestavu, která se bude blížit té, s níž vyrukuje 18. června do prvního utkání na Euru proti Portugalsku.

"Pracujeme na tréninku každý den v nějakém rozestavení, jak bychom chtěli hrát, jaké principy bychom chtěli dodržovat. Jsem rád, že na většinu postů máme zdvojené možnosti. To je pro mě důležité. Zítra dostanou příležitost ti hráči, kteří nebyli v prvním zápase. Další se pak dostanou do hry v průběhu zápasu. Nechci prozrazovat víc, co se týče základní sestavy," uvedl Hašek v Hradci Králové, kde mužstvo Makedonce přivítá.

Aktuálně 69. tým žebříčku FIFA pětkrát po sobě nezvítězil. "Vypadá to, že to není soupeř zvučného jména, ale porazili Itálii, remizovali s Anglií. Teď prohráli 0:3 v Chorvatsku, ale měli více střel a byli vyrovnaným soupeřem. Mají hráče z bundesligy, ze španělské ligy. Vůbec to není jednoduchý soupeř," podotkl Hašek.

Makedonci jsou podle něj kvalitnější než Arménie, kterou český celek v březnové přípravě udolal po obratu 2:1. "Severní Makedonie Arménii několikrát porazila. Budeme muset hrát absolutně koncentrovaně a být připraveni na to, že jsou nebezpeční v útočné fázi. Mají individuálně vyspělé hráče. V Evropě už nemáte lehkého soupeře, Makedonci sem určitě nepřijeli prohrát," řekl Hašek.

"Jdeme to zápasu s tím, že chceme vyhrát, to je evidentní. Jestli někdo půjde na půl plynu, je daleko větší nebezpečí zranění, než bychom chtěli. Půjdeme do toho od začátku s tím, že chceme vyhrát. Lidi nás poženou," podotkl Hašek.

Jeho svěřenci se poprvé představí v nové Malšovické aréně v Hradci Králové. "Jsem tu dnes na novém stadionu poprvé. Udělal se tady obrovský kus práce. Dýchlo to na mě a musí být příjemné tady hrát. Je to uzavřený stadion, každý fotbalista, když sem vstoupí, má chuť tady hrát. Jsme rádi, že tu můžeme být," uvedl Hašek, který převzal českou reprezentaci v lednu po Jaroslavu Šilhavém.