Slováci začali přípravu vítězně, ke kanonádě gólově přispěli i hráči z české ligy

Slováci po jednom z gólů do sítě San Marina.

Slovensko na úvod přípravy na Euro zdolalo na rakouském soustředění San Marino jednoznačně 4:0. Favorita nasměroval k vítězství Tomáš Rigo, jenž při premiéře v reprezentačním A-týmu potřeboval ke skórování pouhých osm minut. Aktivní byl rovněž Lukáš Haraslín, který kromě gólu dvakrát trefil tyč. Ve skandinávském derby přemohli Dánové Švédy 2:1, v závěru rozhodl Christian Eriksen.

K tomu podle očekávání nakročili velmi brzy, neboť již v osmé minutě vyústil jejich drtivý nápor ve střílenou přihrávku Norberta Gyömbéra do malého vápna, odkud míč bez problému usměrnil do sítě ostravský záložník Rigo. Neuplynulo ani 120 vteřin a Slováci slavili podruhé. Tomáš Suslov využil přesně načasovaný pas a ranou z bezprostřední blízkosti zvýšil.

Výbornou pasáž hráčů v modrém pak zakončil dvěma střelami do brankové konstrukce Haraslín. Křídelník pražské Sparty se tak své trefy dočkal až krátce před odchodem do šaten, kdy využil zaváhání obrany soupeře a nikým nehlídaný poslal míč ke vzdálenější tyči.

Statistiky uktání. Livesport

Chuť Slováků do hry se nevytratila ani po návratu ze šaten. Jejich snahu završil před uplynutím hodiny hracího času David Strelec, jenž se po zpětné přihrávce do šestnáctky opřel z první do míče a trefil přesně. Další dva nadějné pokusy obstarali hráči, kteří na sebe upozornili v uplynulém ročníku české nejvyšší soutěže.

Nejprve v 69. minutě výborně zahrál přímý kop liberecký Ľubomír Tupta, nicméně Edoardo Colombo jeho pokus stihl zneškodnit. O chvíli později se v dobré pozici ocitl Tuptův severočeský rival Dominik Hollý, ani jeho hlavička po náběhu na hranici malého vápna však gólem neskončila.

Už po pár desítkách sekund si totiž na centr Eriksena od rohového praporku naběhl k bližší tyči Pierre-Emile Höjbjerg a nekompromisně zavěsil. V Kodani se nehrálo ani 10 minut a diváci viděli gól i na druhé straně. Isak se po krkolomné akci ocitl tváří v tvář Frederiku Rönnowovi a tvrdou ranou srovnal.

Červenobílým mohl vrátit vedení Alexander Bah, ten ovšem po skvělém náběhu za obranu usměrnil míč jen těsně vedle. Exslávistický bek se neprosadil ani po půlhodině hry, kdy napálil odražený balon z první jen do připraveného Robina Olsena, a do šaten se tak navzdory domácí převaze šlo za nerozhodného stavu.

Statistiky utkání. Livesport

Do druhé půle nastoupili oproti očekáváním aktivněji hráči ve žlutém a už po několika desítkách sekund měli blízko k vyrovnání. Anthony Elanga ovšem v zakončení zaváhal a zamířil těsně vedle. Dalším Švédem, který měl gól na kopačce, byl po hodině hry Niclas Eliasson.

Křídelník AEK Atény ale po střele z bezprostřední blízkosti nechal vyniknout reflexivně zasahujícího Rönnowa. Nevyužitých příležitostí mohli hosté litovat v samém závěru, kdy se za vápnem ujal míče Eriksen a nádherným obstřelem k zadní tyči potvrdil roli nejlepšího střelce současného dánského výběru.

Výsledky dalších přípravných zápasů