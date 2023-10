Souček vyhlíží bouřlivou atmosféru a ujišťuje: Budeme makat jeden za druhého

Podle kapitána Tomáše Součka (28) si národní tým nepřijel ke čtvrtečnímu utkání kvalifikace Eura 2024 do Albánie pro nic jiného než tři body. Český záložník dal v posledních šesti soutěžních zápasech za West Ham čtyři branky a věří, že si střeleckou formu přenese i do národního mužstva.

"Chceme výhru. Hráli jsme na výhru i v domácím utkání s Albánií (1:1), myslím, že ten zápas vypadal na to, že ho chceme zvládnout. Oni pak také udeřili a nám se už nepodařilo dát na konci vítězný gól. Do zítřejšího zápasu půjdeme úplně stejně, všichni půjdeme na hřiště s cílem získat tři body. Věřím, že pro to každý udělá maximum," uvedl Souček.

Český tým ztrácí před přímým soubojem o první místo ve skupině na Albánii z druhé příčky dva body, má ale odehráno o utkání méně. "Víme, že hrajeme venku. Ale uděláme maximum, abychom uspěli. Chceme postoupit na Euro a víme, že se třemi body zítra by to bylo daleko jednodušší," podotkl Souček.

Těší se na bouřlivou kulisu stadionu v Tiraně pro 22 500 diváků, který loni hostil finále prvního ročníku Evropské konferenční ligy. "Stadion musím pochválit, je velmi hezký. Co se týče atmosféry, slyšel jsem, že bude veliká. Ale já mám takovouhle atmosféru rád. Věřím, že to můžeme dát spíše jako naši výhodu. Nás to taky hecne, budeme makat jeden za druhého, i ta atmosféra nás k tomu o to víc přinutí," přemítal Souček.

Ve West Hamu se mu poslední dobou střelecky daří, v posledních šesti zápasech dal všechny čtyři dosavadní góly v sezoně. "Jsem rád, že to tam poslední dobou padalo, musím to zaťukat. Doufám, že to přenesu třeba i do národního týmu, protože bychom to potřebovali."

"Často se říká, že je to potřeba protrhnout a to platí i o mně. Dal jsem dva góly ze standardky a dva ze hry, tak jsem si to zakončení i docela prostřídal. Jakmile jsem to protrhl prvním gólem, tak to pokračovalo dál. Cítím se dobře a chci, abych se tak cítil i v dalších zápasech," doplnil český kapitán.

Tabulka kvalifikační skupiny E. Livesport

Národní tým si podle něj v Tiraně bude muset dát pozor na střely z dálky. "Co si pamatuji, tak jsme proti nim hráli dvakrát a dali nám dva góly z dálky. Proti Polsku se jim to povedlo znovu. Jen to svědčí o jejich individuální kvalitě, skoro všichni hráči hrají v zahraničí v dobrých ligách. My ale máme připraveného gólmana, který o tom taky ví. Takže věřím, že si s tím poradíme," řekl Souček.

Asistenta trenéra dělá Albáncům Argentinec Pablo Zabaleta, s nímž se český záložník krátce setkal ve West Hamu. "Znám ho z doby, kdy jsem tam přišel. Byl to skvělý fotbalista. Zažil jsem ho tam asi šest měsíců a dalo mi to hodně zkušeností, tehdy mě vítal do týmu."

"Jsem rád, že jsem ho po zápase (doma) s Albánií viděl, zdravili jsme se. Říkal, že nám to s West Hamem hodně přeje a sleduje nás. Ale jestli jim to pomůže a znají nás s Cufem (Vladimírem Coufalem) o to víc, to je otázka spíš na ně. Co vím, tak s Cufem už spolu nehráli," dodal Souček.