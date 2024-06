Ten mladík ze Španělska je dobrý, řekl Jurásek o Yamalovi. Proti Portugalsku chtěl udělat vítr

Křídelník Matěj Jurásek (20) si na mistrovství Evropy v Německu užívá roli benjamínka české fotbalové reprezentace. Nejmladší člen týmu marně tajně doufal, že by se v úvodním utkání skupiny proti Portugalku mohl aspoň na pár minut dostat na trávník. Věří, že jeho šance přijde v dalších zápasech. Na šampionátu se mu zatím nejvíce líbí Španělé, s jejich talentem Laminem Yamalem (16) by si rád jednou zahrál. Řekl to v rozhovoru s novináři.

Jurásek navzdory pozici benjamínka přílišnou nervozitu necítí. "Snažím se to nějak nevnímat. Samozřejmě nějaká tíha tam je a musí být. Ale řekl bych, že to snáším normálně," řekl Jurásek poté, co se dnes s třemi spoluhráči zúčastnil slavnostního přijetí reprezentace na radnici v Hamburku.

V úvodním duelu s Portugalci zůstal jen na lavičce, kde sledoval, jak český tým brankou inkasovanou v druhé minutě nastavení prohrál 1:2. "Trochu jsem doufal, že mě tam trenér aspoň na chvíli šoupne, když jsme dostali druhý gól. Aspoň na tři minuty udělat tam nějaký vítr. Nakonec zvolil jinou variantu a já budu čekat na šanci v dalších zápasech," uvedl Jurásek.

Sestřih zápasu Portugalsko - Česko Česká televize

Je přesvědčen, že český tým navzdory porážce od Portugalska postoupí ze skupiny, v níž ho čekají ještě Gruzie a Turecko. "I když jsme první zápas prohráli, máme kvalitu na to, abychom z dalších dvou získali šest bodů. Teď se na to připravujeme a věřím, že to dokážeme," řekl Jurásek.

Křídelník pražské Slavie, který má v reprezentačním "áčku" zatím dva starty a jeden gól, se snaží co nejvíce přiučit od zkušenějších spoluhráčů. "Jsem strašně rád, že mohu být v týmu, protože vím, že je tu kvalita. Snažím se hodně odkoukat od starších kluků, co tu jsou a jsou třeba zatím na vyšších úrovních, než jsem já. Koukám na starší kluky a říkáme si, co zlepšit," řekl Jurásek.

Stejně jako nejlepší střelec v aktuální české nominaci Patrik Schick má silnou levou nohu. "Myslím, že na levačce už mi nemá co poradit. Takže s tím se o tomhle nebavíme," vtipkoval Jurásek, který má v českém týmu jmenovce levého obránce Davida.

Sleduje i další zápasy na šampionátu. "Zaujala mě třeba hra Španělska, to asi nejvíc. Ten mladík (Yamal) je dobrý a věřím, že si s ním jednou zahraju v týmu," podotkl Jurásek s úsměvem na adresu šestnáctiletého talentu z Barcelony.

Na turnaji ještě nebyla k vidění ani jedna bezbranková remíza. "Myslím, že je to ofenzivní silou těch týmů. Neřekl bych, že je to špatnou defenzivní prací. My jsme taky dobře pracovali do defenzivy a stejně jsme dostali dva góly. Gólmani také třeba nejsou z ligových soutěží tolik zvyklí na střely z dálky, i tím to může být," přemítal Jurásek.