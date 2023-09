Vtip. Takové zacházení jsem nezažil, brání Southgate po vlastní brance kritizovaného Maguira

Trenér anglické reprezentace Gareth Southgate (53) se po úterním přátelském zápase zastal Harryho Maguirea (30), kterému se skotští fanoušci v Hampden Parku posmívali, že si při vítězství Albionu (3:1) vstřelil vlastní gól.

Maguire, který začal utkání na lavičce, naskočil do hry po poločasové přestávce kvůli zranění Marca Guehiho. Nasazení obránce Manchesteru United si obratem vyžádalo zejména u domácích fanoušků velkou pozornost – každá Maguirova přihrávka byla z hlediště "oceněna" ironickým posměškem.

Druhý nejdražší obránce historie, za nějž klub z Old Trafford dle serveru Transfermarkt zaplatil Leicesteru 87 milionů eur, nechtěně daroval Skotsku naději na obrat v duelu, když si v 67. minutě nešikovně srazil míč do vlastní sítě.

"Upřímně řečeno, dlouho se s ním zachází směšně," řekl Southgate po zápase a kriticky směrem k fotbalové veřejnosti dodal: "Je to vtip. Nikdy jsem nezažil, aby se s hráčem zacházelo tak, jak se s ním zachází, a to ne ze strany skotských fanoušků, ale ze strany našich vlastních komentátorů, expertů, čehokoli... Vytvořili něco, co přesahuje všechno, co jsem kdy viděl."

Přestože byl Maguire v červenci trenérem Manchesteru United Erikem ten Hagen připraven o kapitánskou pásku a na Old Trafford bojuje o místo v prvním týmu, Southgate zdůraznil jeho důležitost pro Anglii. "Byl pro nás oporou v druhém nejúspěšnějším anglickém týmu za poslední desetiletí. Byl naprosto klíčovou součástí," řekl Southgate, jehož slova potvrzují i činy – Maguire totiž odehrál všechna dosavadní utkání kvalifikace na Euro 2024.