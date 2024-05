Livesport Daily #267: Přáli bychom si podporu, jakou mají fotbalistky v Anglii, sní Svitková.

Na úvod kvalifikace Eura 2025 prohrály s favoritkami z Dánska a Španělska shodně 1:3, herně však české fotbalistky rozhodně nepropadly. Teď před sebou svěřenkyně trenéra Karla Rady mají dvojzápas s Belgií a body do tabulky by se hodily. Jaká je před pátečním domácím utkáním nálada v týmu? A jak vnímá svou další účast na reprezentačním srazu? Nejen na to odpovídá v Livesport Daily záložnice Chelsea a národního týmu Kateřina Svitková (28), která do konce sezony hostuje ve Slavii.

"Ten dvojzápas je pro nás důležitý, protože jenom pokud bychom vyhrály, máme šanci se poprat o druhé místo v tabulce, zajišťující přímý postup na Euro. V opačném případě bychom musely do baráže," přibližuje Kateřina Svitková aktuální šance národního týmu.

Češky byly nejblíž Euru v roce 2021, kdy padly až v penaltovém rozstřelu v baráži proti Švýcarsku. Teď je mají k co nejlepšímu výkonu hnát fanoušci v pražském Edenu. "Doufáme, že přijde co nejvíc lidí. Když se hraje v Anglii ve Wembley nebo na Old Trafford, i ženské zápasy vyprodávají stadiony. My jsme vděčné, že si můžeme zahrát na velkém stadionu taky," zmiňuje.

A její další fotbalová cesta? Ještě rok má smlouvu v Chelsea. Tam toho ale vinou vleklého zranění a následných operací kolena příliš neodehrála. Do Slavie se na jarní část sezony přišla rozehrát, když ji Blues uvolnili na hostování.

"Zatím ani nemám potvrzené, kdo po konci Emy Hayes k týmu přijde, ale je jasné, že každý trenér si bude chtít přivést své hráče. Takže trenérskou výměnou se moje situace určitě nezlepšuje, spíš naopak," dodává Svitková, která teď čeká, jestli přijde nabídka na nové angažmá.

