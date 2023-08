Bohemians hostí na Letné Bodö/Glimt, dokáží odvetu 2. předkola EKL zdramatizovat?

Aby se jejich účinkování v pohárech, do nichž se kvalifikovali po 36 letech, nesmrsklo na pouhé dva týdny, musejí Bohemians doufat v zázrak v kombinaci s nevídaným podceněním ze strany Bodö/Glimt. Ze hřiště norského favorita si totiž odvezli porážku 0:3, a tak je jejich cílem na Letné, kde se odveta 2. předkola Evropské konferenční ligy koná, zápas alespoň zdramatizovat. Ideálně vyhrát, jak zmínil trenér Jaroslav Veselý. Sledujte utkání prostřednictvím textového či audio komentáře na Livesport.cz.

Zatímco Klokani se do pohárové Evropy probojovali po 36 letech, hostující mužstvo se dvakrát za sebou kvalifikovalo do skupiny pohárové soutěže a následně prošlo do vyřazovací fáze.

Svěřenci trenéra Veselého po porážce na norské půdě nezvládli ani ligový zápas s Teplicemi a poprvé od dubna prohráli dvě po sobě jdoucí soutěžní utkání.

Základní sestavy Bohemians a Bodö/Glimt. Livesport

Bodö/Glimt přesvědčivou výhrou nad Bohemians nakročilo k postupu, dobrý výkon však nepotvrdilo v lize a porážkou 0:2 s Tromsø si zkomplikovalo cestu za titulem. Po 17 kolech (13-2-2) se totiž jeho náskok na druhý Viking, jenž má zápas k dobru, snížil na šest bodů.

Norský mistr z let 2020 a 2021 v evropských pohárech vyhrál pouze dvě z předchozích 10 utkání (2-2-6) a ještě hůře si vede na hřištích soupeřů, kde zaregistroval jedinou výhru z posledních 16 pohárových duelů a desetkrát v řadě tam nezvítězil.

Bohemians a Bodö/Glimt se před týdnem střetly poprvé. České kluby vyřadily týmy z Norska v šesti z osmi dvojzápasů evropských pohárů, Viking FK ale v loňském ročníku ve 2. předkole EKL přešel přes Spartu.

Výsledky předkol Evropské konferenční ligy