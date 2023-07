LIVE: Bodö/Glimt – Bohemians. Domácí zvyšují svůj náskok, prosadil se Pellegrino

Klokani se pokouší v Norsku uhrát dobrý výsledek do odvety.

Fotbalisté Bohemians 1905 se po dlouhých 36 letech kvalifikovali do pohárové Evropy, přičemž 2. předkolo Evropské konferenční ligy rozehráli na hřišti norského Bodö/Glimt. Domácí mohou těžit ze zkušeností, dvakrát po sobě si zahráli skupinu pohárové soutěže a v obou případech prošli až do vyřazovací fáze. Utkání sledujte živě od 18:00 na Livesport.cz.

Bodö/Glimt má za sebou vydařenou úvodní polovinu sezony – norská Eliteserien se hraje od jara do podzimu – po 16 kolech (13-2-1) vede neúplnou tabulku s náskokem devíti bodů a je na nejlepší cestě k tomu, aby navázalo na ligové tituly z let 2020 a 2021. Svěřenci trenéra Kjetila Knutsena prohráli jediný z posledních 18 soutěžních zápasů (15-2-1) a doma nepoznali přemožitele 12krát v řadě, na evropské scéně se jim ale tolik nedaří a vyhráli tam pouze jedno z předchozích devíti utkání (1-2-6).

Bohemians si první účast v evropských pohárech od roku 1987 zajistili čtvrtým místem v minulém ročníku FORTUNA:LIGY, přitom rok před tím se zachránili až v baráži s Opavou. "Klokani" do nové ligové sezony vstoupili nejtěsnější výhrou v Pardubicích a zaznamenali teprve druhý triumf z uplynulých šesti zápasů ve všech soutěžích (2-1-3). Bohemka do Norska cestuje s vědomím, že venku v pohárech sedmkrát po sobě nezvítězila a posledních pět vystoupení tam prohrála.

Základní jedenáctky obou celků. Livesport

Oba soupeři na sebe narazí poprvé. České kluby vyřadily týmy z Norska v šesti z osmi dvojutkání evropských pohárů, Viking FK však v loňském ročníku ve 2. předkole EKL přešel přes Spartu.

Koho sledovat: Amahl Pellegrino v 16 ligových zápasech v sezoně vstřelil 14 gólů a pětkrát skóroval v předešlých 14 pohárových startech za Bodö/Glimt. Bohemians budou sázet na rychlost Jana Matouška, který čtyři ze šesti branek ve vršovickém celku vsítil na půdách soupeřů - venku si připsal také všechny tři góly na evropské scéně.

Zajímavosti: Bodö/Glimt startuje v pohárech počtvrté v řadě a v ročníku 2021/22 postoupilo do čtvrtfinále EKL. Největším úspěchem Bohemians v Evropě je semifinále Poháru UEFA (dnešní EL) v sezoně 1982/83, tehdy zároveň vyhráli jediný ligový titul. V kádru norského klubu je český reprezentant do 19 let Lucas Kubr, jenž má i belgické občanství. Bodö/Glimt hraje domácí utkání na umělé trávě. Postupující ve třetím předkole EKL narazí na švédský Kalmar nebo arménský Pjunik Jerevan.