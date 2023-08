Stávka! Útočník Frankfurtu Kolo Muani netrénuje, chce si vynutit přestup do PSG

Stávka! Útočník Frankfurtu Kolo Muani netrénuje, chce si vynutit přestup do PSG

Vicemistr světa Randal Kolo Muani (24) se snaží vynutit si na poslední chvíli přestup z Eintrachtu Frankfurt do Paris St. Germain. Francouzský útočník nedorazil na středeční závěrečný trénink před čtvrteční odvetou 4. předkola Evropské konferenční ligy proti Levski Sofia. Sportovní ředitel Markus Krösche uvedl, že Kolo Muani v nominaci na zápas nebude.

"Kolo Muani informoval sportovní vedení Eintrachtu, že se dnešního závěrečného tréninku nezúčastní. Jako důvod své absence uvedl záměr odejít před pátečním koncem přestupního období," oznámilo vedení bundesligového celku.

"Takhle Randala neznáme. Víme, jaký je doopravdy. Je toho na něj moc a tohle je jeho reakce, která není dobrá. Dali jsme to jasně najevo jemu i jeho zástupcům i se všemi důsledky," řekl Krösche.

Kolo Muani přišel do Eintrachtu loni z Nantes a v 50 zápasech v jeho dresu dal 26 gólů. Smlouvu má do roku 2027, ale touží po angažmá v PSG. "Je to pro mě mimořádná příležitost. Doufám, že Frankfurt přijme jejich nabídku a umožní mi odejít," řekl v úterý televizní stanici Sky.

Podle agentury SID nabízí francouzský mistr za stříbrného medailistu ze světového šampionátu v Kataru až 70 milionů eur (1,7 miliardy korun), Eintracht požaduje 100 milionů eur (2,4 miliardy korun).