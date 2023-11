Chceme se AS vyrovnat a možná ho i trochu převýšit, burcuje slávista Tomič

Michal Tomič poté, co v lize skóroval do sítě Bohemians.

Slávistický pravý záložník či obránce Michal Tomič (24) považuje čtvrteční utkání Evropské ligy s AS Řím za velký svátek. Slovenský fotbalista věří, že se Pražané poměří s favoritem jako rovný s rovným. Slovenský reprezentant zároveň na tiskové konferenci doufal, že červenobílí odčiní nedělní nepovedený výkon a ligovou porážku 1:2 s Plzní.

"AS Řím má na každé pozici kvalitu. Známe jejich silné, ale i slabé stránky. Budeme se ale pořád snažit soustředit hlavně na svou hru. Chceme je našimi silnými stránkami zatlačit, abychom je dokázali dostat do úzkých," uvedl Tomič.

Jeho tým před dvěma týdny v Římě v úvodním vzájemném duelu prohrál 0:2, i tak má ale blízko k postupu. Na druhém místě tabulky si po polovině skupiny drží pětibodový náskok před Servette Ženeva a Tiraspolem. Případnou čtvrteční výhrou slávisté získají jistotu minimálně třetí příčky a účasti v jarní fázi pohárů.

Tabulka skupiny G. Livesport

"Postupové naděje určitě jsou, křesají se. Ale myslím, že je zatím ještě dost brzo se bavit o postupu a podobných věcech. Soustředíme se na nejbližší zápas a to je Řím. Je to pro nás svátek, že takoví skvělí hráči přijedou do Edenu," prohlásil Tomič.

"Chceme si to s nimi rozdat na férovku, vyrovnat se jim a možná je i trochu převýšit. Určitě se nechceme bát útočit. Chceme hrát pěkný útočný fotbal, dát góly a pokusit se zvítězit," doplnil slovenský hráč.

Doufá, že si slávisté povedou mnohem lépe než v neděli s Plzní. "Sami jsme cítili, že náš výkon šel zejména ve druhé půli dolů, hlavně emocemi. Takové zápasy se nám už nemohou opakovat a stávat. Hrajeme jich spoustu a každý jeden je pro nás důležitý, ať už doma nebo venku. Ať už je to Řím, Plzeň nebo domácí pohár. Bojujeme na třech frontách a na všech chceme být úspěšní."

Římané v neděli nastoupí v italské lize proti Laziu. "Do karet nám může hrát i fakt, že je o víkendu čeká derby. Možná budou trochu točit se sestavou, mají nahraných dost bodů. Ale i tak proti nám nastoupí velká kvalita, mají ji na každém postu," uvedl Tomič.

"Myslím, že pro nás i pro fanoušky to bude super zápas. Pro soupeře to je další zápas z mnoha, ale my se na to velmi těšíme. Pro nás je každý domácí zápas důležitý, chceme bavit lidi fotbalem a naší hrou, což se nám proti Plzni zrovna moc nepodařilo. Tak bychom to chtěli odčinit," dodal.