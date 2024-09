Co neminout před zápasem Frankfurt – Plzeň: Pohled experta, nový Eintracht i případ Durosinmi

Lukáš Červ pojistil postup Viktorie do hlavní fáze Evropské ligy.

Fanoušci Viktorie jsou v pozoru. Už za pár hodin totiž Plzeň vyrazí v Deutsche Bank Parku na pouť hlavní fází Evropské ligy. Komu budou svěřenci trenéra Miroslava Koubka čelit? Proč je dle experta totální beton sebevraždou? Jak se vyvíjel případ Rafia Durosinmiho? A jaký je příběh dnes už zkušeného Maria Götzeho? Nejen na tyto otázky přinášejí před úvodním hvizdem v německém Frankfurtu odpovědi Livesport Zprávy.

První utkání Viktorie v novém formátu Evropské ligy je logicky pod drobnohledem fotbalové veřejnosti. Speciální pozornost věnovala plzeňskému zápasu ve Frankfurtu (21:00) také redakce Livesport Zpráv, která přináší několik exkluzivních materiálů.

Co čeká fanoušky Viktorie na tribunách? V čem se bundesligový celek změnil? A co od domácích vlastně očekávat? Na Eintracht si před čtvrtečním duelem posvítila německá redakce Livesport Zpráv.

Preview zápasu Frankfurt – Plzeň. Livesport

Musí ho snad až bolet u srdce. Tvrdě maká v posilovně, ale do míče si ještě pěknou chvíli nekopne. A přitom by nebylo sledovanější osoby, pokud by se v utkání Evropské ligy mezi Frankfurtem a Viktorií Plzeň objevil na trávníku. Nigerijec Rafiu Durosinmi byl totiž na přelomu roku jednou nohou v bundesligovém klubu. Plzeň už se těšila na miliony eur, jenže tečku za pohádkovým příběhem se nepovedlo udělat.

Durosinmiho bilance v Plzni. Livesport

Dlouho to vypadalo, že utkání v německém Frankfurtu nebude vysílat žádná z českých televizních stanic, nakonec je však všechno jinak. Úvodní duel Viktorie Plzeň v novém formátu Evropské ligy bude dostupný na obrazovkách ČT Sport.

Viktoria Plzeň se po víkendovém výplachu proti Slavii (0:3) musí dát rychle dohromady. "Byl to spíš momentální výpadek, forma Plzně je konzistentně dobrá," nebojí se ale podobného výsledku v Německu expert Stanislav Levý, který před lety vedl Viktorii jako trenér. Taktika na Frankfurt? "Totální beton by byla sebevražda," dodává.

Frankfurt hraje v nové sezoně mnohem přímočařeji. Opta by Stats Perform

"Mario, dnes začíná velký příběh." Věta, kterou 21. listopadu 2009 pošeptal Jakub Blaszczykowski do ucha debutujícímu Mariu Götzemu nutí o 15 let později k zamyšlení. Nazývali ho zlatým dítětem německého fotbalu, čehož vlastně částečně dostál. Nebyl ale vítězný gól ve finále mistrovství světa 2014 tak trochu předčasným happyendem následujícího vyprávění?