LIVE: Aris – Sparta. První poločas jasně v režii hostů, dvakrát se prosadil Birmančevič

Fotbalisté Sparty ve čtvrtečním posledním 6. kole skupiny C Evropské ligy hrají na hřišti Arisu Limassol. Zápas na Kypru rozhodne o tom, zda obhájci českého titulu budou na jaře pokračovat ve vyřazovací části evropských pohárů. Situace v "céčku" je natolik vyrovnaná, že Pražané mohou obsadit jakékoli ze čtyř míst. Zápas sledujte od 21:00 živě na Livesport.cz.

Aris Limassol, který z pěti zápasů ve skupině Evropské ligy (EL) získal čtyři body, musí nyní porazit Spartu nejméně o dvě branky, pokud chce obsadit třetí místo a postoupit do Evropské konferenční ligy. Bohužel, ať už to dopadne jakkoli, cesta Arisu v EL tímto utkáním končí, alespoň je ale ve slušné formě s jedinou porážkou v posledních čtyřech soutěžních duelech (2-1-1).

V úvodním vzájemném zápase se Aris poprvé střetl s českým soupeřem a navzdory statusu outsidera se mu podařilo dostat do vedení, aby následně prohrál těsným výsledkem 2:3. Aris stále zůstává outsiderem, ovšem doufá, že se mu podaří předvést lepší výkon poté, co vyhrál čtyři z předchozích pěti domácích utkání, ale pouze v jednom z nich zvítězil takovým výsledkem, jenž by mu zajistil třetí místo.

Sparta je v mnohem jednodušší situaci a ví, že výhrou si zajistí umístění do druhého místa a postup do vyřazovací fáze EL poprvé od ročníku 2016/17. Po sérii sedmi vítězství v posledních osmi zápasech, která je dovedla až do čtvrtfinále Českého poháru a také k náskoku před rivalem Slavií na čele FORTUNA:LIGY, by si hosté měli věřit, že se jim to podaří.

Naděje Sparty dále zvyšuje téměř stoprocentní historická bilance proti kyperským celkům (6-1-0), ačkoli neúspěch v předešlých 12 evropských venkovních střetnutích (0-2-10) poněkud mírní nadšení. Ve dvou ze tří evropských venkovních porážek v sezoně Sparta prohrála poté, co se ujala vedení v prvním poločase, takže vydařený začátek se nemusí nutně projevit v pozitivním výsledku.

Tabulka před posledními zápasy ve skupině. Livesport

Koho sledovat: Aleksandr Kokorin z Arisu na sebe v každém z posledních šesti vystoupení nějakým způsobem upozornil a připsal si čtyři žluté karty, tři góly a asistenci. Podobně se v předchozích třech zápasech Sparty prosadil Lukáš Haraslín, jenž dvakrát skóroval a jednou asistoval – vše při výhrách – přestože nikdy nenastoupil na celých 90 minut.

Zajímavost: Sparta inkasovala minimálně dvakrát v šesti z posledních sedmi venkovních utkání EL (0-1-6).