Slavia podstupuje v Evropské lize náročnou misi v podobě zápasu ve Frankfurtu. V základní sestavě hostů poprvé v této sezoně EL nastupuje po zlomenině v obličeji Igoh Ogbu, na hrotu je Tomáš Chorý a na kraji zálohy Simion Michez. Sešívaní v prvních pěti minutách dvakrát zakončili hlavou, na druhé straně prověřil Antonína Kinského Omar Marmoush a ve 12. minutě těsně minul šibenici pokus Mahmouda Dahouda. Otevřít skóre mohl Michez, ale jeho ránu zablokoval protihráč. Kinský 10 minut před přestávkou zlikvidoval velkou šanci Ansgara Knauffa. Průběh zápasu můžete sledovat živě s audiokomenářem na Livesport.cz.

Eintracht o víkendu potvrdil skvělou formu, když znemožnil Bochum 7:2 a posunul se do první trojky Bundesligy. Byla to osmá výhra z posledních 12 soutěžních zápasů (8-3-1) a německý celek, jenž v současné době drží sérii tří vítězných domácích utkání, by dobré rozpoložení rád potvrdil i při návratu na evropskou scénu.

Tříbodový zisk v duelu se Slavií by ho udržel na špici tabulky ligové fáze vzhledem k jeho dosavadnímu vydařenému startu (2-1-0). Další výhra by navíc znamenala tři vítězství v řadě v hlavní evropské soutěži poprvé od května 2022, kdy Eintracht opanoval EL po penaltovém rozstřelu s Rangers.

Základní sestavy. Livesport

Hostující Slavia nezažila tak povedený vstup do EL jako její soupeř, ale se čtyřmi body na kontě (1-1-1) vstupuje do tohoto kola na pozici zaručující play off. Víkendová ligová remíza 1:1 jí mohla lehce pošramotit sebevědomí, protože v české lize naplno nebodovala teprve podruhé v sezoně (11-2-0).

Varováním pro hosty je také jejich venkovní bilance v evropských soutěžích proti německým soupeřům za předchozích téměř 30 let. Od vítězství 2:1 nad Freiburgem v ročníku 1995/96 se totiž s těmito týmy venku utkali sedmkrát a z toho zaznamenali šest porážek (0-1-6).