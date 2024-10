Jako první z tria českých klubů vstupuje do pohárového večera Plzeň, která ve třetím kole Evropské ligy bojuje na hřišti PAOKu. V Soluni se sice bleskově ujala vedení, ale gól Prince Kwabeny Adua odvolal VAR kvůli těsnému ofsajdu. Záhy Matěj Vydra z malého vápna přestřelil bránu. Ve 31. minutě bylo video v akci znovu a tentokrát už trefu Milana Havla posvětilo. Domácí v první půli kupili chyby a po jedné zvýšil ve 39. minutě z dorážky Vydra. V 70. minutě byl po druhé žluté vyloučen Sampson Dweh. Průběh utkání můžete sledovat živě s audiokomentářem na Livesport.cz.

Řecký mistr PAOK, který se EL účastní poprvé od ročníku 2020/21, zahájil ligovou fázi dvěma porážkami a čeká ho těžký boj o postup. Ani pohled do historie mu nenahrává, když během předchozích dvou účastí ve skupině vyhrál pouze dva zápasy, čímž se počet jeho vítězství v hlavní fázi evropské soutěže č. 2 zastavil na dvou z posledních 14 utkání (2-3-9).

Svěřenci Razvana Lucescua si v letošním ročníku vedou dobře na domácí scéně. V Superlize zatím padli pouze jednou (5-2-1), i proto se nevzdávají naděje na posun mezi 24 nejlepších celků EL, v níž nyní hostí Viktorii Plzeň. PAOK opanoval všechny tři předešlé domácí zápasy s českými soupeři v soutěžích UEFA.

Základní sestavy. Livesport

Plzeň má za sebou lepší start do ligové fáze EL než její protivník, když z prvních dvou utkání získala dva body (0-2-0). Trenér Miroslav Koubek se vrátil do známého západočeského prostředí před sezonou 2023/24 už potřetí a jeho tým neprohrál během 90 minut v posledních 22 evropských zápasech (15-7-0).

V letošním ročníku vyhrál 11 ze 17 duelů napříč soutěžemi (11-5-1), takže před cestou na Toumba Stadium by v plzeňském táboře nemělo chybět sebevědomí. Případné vítězství by hosty katapultovalo blíže k nejlepší osmičce a automatickým postupovým místům. Český celek by navíc mohl v Řecku získat své vůbec první body, neboť při jediné předchozí návštěvě v roce 2019 prohrál 0:4 s Olympiakosem.