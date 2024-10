S druhým českým soupeřem za sebou hrají fotbalisté bulharského Ludogorce v Evropské lize. Po domácím utkání se Slavií ho tentokrát hostí plzeňská Viktoria. Ta také plní roli papírového favorita poté, co si minulý týden připsala bod za cennou remízu 3:3 ve Frankfurtu. Razgrad den po prohře (0:2) se sešívanými vyměnil trenéra. Mužstva se ujal Chorvat Igor Jovičevič (50). Utkání sledujte od 21:00 živě na Livesport.cz.

Viktoria Plzeň se po remíze 3:3 s Eintrachtem Frankfurt v prvním hracím dni EL bude snažit pokračovat v nastoupené cestě proti Ludogorci, který se podruhé za sebou utká s českým týmem. Navzdory tomu, že Plzeň během současného působení trenéra Miroslava Koubka neprohrála ani jeden z úvodních 20 evropských zápasů během 90 minut (15-5-0), mnozí očekávali, že se z Německa vrátí s prázdnou.

Po šesti vítězstvích v řadě v poslední skupinové fázi Konferenční ligy (KL) a šesti porážkách ve skupinové fázi při předešlé účasti v Lize mistrů (LM) remíza ve druhé nejprestižnější evropské soutěži naznačuje, že hostitelé našli pohodlnou střední cestu. Po utkání s Frankfurtem, jež Koubek označil za "nesmírně cenný výsledek", se však mohou cítit připraveni zvýšit své ambice, zejména pokud dokáží potvrdit impozantní domácí ligovou formu (7-2-0).

Preview zápasu Plzeň - Ludogorec. Livesport

Plzeň i Ludogorec prohrály s pražskou Slavií v rozmezí pěti dnů a pro Bulhary to znamenalo 14. porážku v 19 zápasech skupinové fáze/ligy EL od začátku sezony 2020/21 (2-3-14). Proti Slavii sice byli velkými outsidery, ale výsledek byl přesto hořkou ranou vzhledem k tomu, že jejich postup ze skupinové fáze KL v minulém ročníku byl z velké části dán třemi domácími výhrami.

Před víkendovým ligovým vítězstvím nad Botevem Vratsa (2:0) si však budou chtít udržet "účinek nového trenéra" poté, co představili Jovičeviče. Když se podíváme několik let zpátky, první a jediná předchozí návštěva Ludogorce v Plzni přinesla remízu 2:2, díky níž se dostal do skupinové fáze LM. To by v kombinaci s jejich posledním výjezdem na půdě UEFA – výhrou 2:1 na hřišti Petrocubu Hincesti, která jim zajistila postup do ligové fáze letošní sezony EL – mohlo být inspirací, aby se tady zvedli.