LIVE: Plzeň hostí skotské Hearts, Mladá Boleslav v závěru odvrátila prohru s Paksem

Fotbalisté Plzně a Mladé Boleslavi na domácích stadionech vstoupili do 4. předkola evropských pohárů. Viktoria v Evropské lize od 19 hodin přivítala skotský celek Heart od Midlothian. Středočeši už o hodinu dříve v Konferenční lize nastoupili proti maďarskému vicemistrovi celku Paks. Ten se sice v závěru utkání dostal dvěma góly během pěti minut do vedení, v nastavení se ovšem prosadil Tomáš Ladra (27) a vyrovnal na 2:2. Mladá Boleslav tak bude za týden v odvetě začínat opět od nuly.

Hráči Mladé Boleslavi vstupovali do boje o skupinovou fázi v pozici mírného favorita. Do cesty se svěřencům Davida Holoubka postavil Paks, tým z města, na jehož území se nachází jediná jaderná elektrárna v Maďarsku. Energickým vstupem do utkání se ale prezentovali domácí. Už v deváté minutě vyslal Marek Matějovský skvostný centr do vápna, ke smůle obstojně zaplněné Lokotrans Arény však Lukáš Mašek nedokázal výrazněji zaměstnat brankáře Barnabáse Simona.

Krátce nato se do rychlého protiútoku dostal Vasil Kušej, jehož individuální snažení bylo přerušeno dobrým obranným zákrokem zadáků Pakse. Stejný hráč se ve 28. minutě objevil v největší šanci první půle, když se po sklepnutí od spoluhráče řítil sám na Simona. Kušej se rozhodl pro zakončení k pravé tyči, jenže bránu z dobré pozice netrefil. Před odchodem do šaten se ještě nepřesnou hlavičkou prezentoval Benson Sakala.

Střelci utkání. Livesport

Hosté sázeli po celý zápas na důraznou fyzickou hru, což bylo ve druhé půli ještě umocněno příchodem 198 centimetrů vysokého Barny Tótha. Mimo rohové kopy se ale Paks k ohrožení branky Matouše Trmala dostával jen stěží. Boleslavi se povedlo najít recept na obranu hostů až v 65. minutě, kdy ostrý přízemní centr z pravé strany vyslal Kušej a nešťastný stoper Akos Kinyik si jej při snaze zablokovat Sakalu srazil do vlastní sítě.

Pár okamžiků poté sudí nařídil penaltu pro Paks, po dlouhém pětiminutovém přezkoumání se ji ale nakonec rozhodl odvolat. V 80. minutě ovšem hosté vyrovnali, když si veterán Daniel Böde pohrál na hranici vápna s Dominikem Kostkou a střelou do protipohybu Trmala srovnal. Tím však 37letý hráč neskončil, neboť pět minut před koncem utekl po pravé straně a milimetrovým pasem našel Kristófa Pappa, který jednoduše nasměroval míč do sítě.

Boleslav v závěru svého soupeře zatlačila, což vyústilo nejen v červenou kartu pro Benceho Lenzsera, ale po přímém kopu Ladry ze sedmé minuty nastavení i ve vyrovnávací gól. Středočeši tak pojedou příští týden do Maďarska v podobné pozici jako v předešlém kole s Beer Ševou.

Družina trenéra Miroslava Koubka si zajistila jubilejní desátou účast ve skupině pohárů, zatímco skotský tým se ve skupinové části soutěží UEFA představil dvakrát.

Západočeský celek ve 3. předkole EL bez výraznějších problémů vyřadil ukrajinský Kryvbas Kryvyj Rih (celkové skóre: 3:1) a zajistil si minimálně jistotu skupiny Konferenční ligy. Plzeň je na začátku sezony ve formě a po víkendovém vítězství 3:0 v Českých Budějovicích zůstává neporažená (6-1-0 – všechny soutěže). Hostitelé mají na co navazovat i v Evropě, kde nepoznali přemožitele 18krát po sobě (13-5-0 – po 90 minutách). Viktoria je v Doosan Areně proti Hearts výrazným favoritem, ostatně na evropské scéně tam devětkrát v řadě neprohrála a zároveň ani neinkasovala

Hearts o víkendu prohráli 0:2 v Ligovém poháru na půdě druholigového Falkirku a před letošním debutem pod hlavičkou UEFA čekají na první soutěžní výhru v ročníku (0-1-2). Svěřenci manažera Stevena Naismitha prohráli čtyři z předchozích pěti vystoupení v pohárech (1-0-4) a sebevědomí jim neposílí ani skutečnost, že opanovali jediný z minulých sedmi venkovních evropských zápasů (1-1-5).

Oba týmy čeká vzájemná premiéra. Plzeň na skotského soupeře v evropských pohárech ještě nenarazila. Hearts klub z Česka v soutěžích UEFA potkali třikrát – v roce 1992 přešli přes Slavii, v letech 1986 a 2006 vypadli s Duklou a Spartou.

Koho sledovat: Daniel Vašulín rozhodl oba duely s Kryvbasem a prosadil se ve třech z předešlých čtyř soutěžních utkání Plzně. Lawrence Shankland je hlavní ofenzivní zbraní Hearts, za které v uplynulých dvou sezonách skotské Premiership shodně vstřelil 24 gólů, letos ale zatím vychází naprázdno.

Zajímavosti: Plzeň usiluje o pátou účast v hlavní fázi EL, naposledy si ji zahrála v ročníku 2017/18. Za Hearts v minulosti nastupovalo šest českých hráčů. Skotský celek netrénoval v Doosan Areně, předzápasovou přípravu absolvoval doma.