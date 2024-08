Fotbalistům plzeňské Viktorie schází udělat poslední krok do Evropské ligy (EL). V odvetě 4. předkola se jim v tom na vlastní půdě pokouší zabránit skotští Hearts. Svěřenci Miroslava Koubka (72) si ale z Česka přivezli těsný náskok poté, co minulý týden triumfovali ve Štruncových sadech 1:0. V nominaci domácích navíc chybí útočník Lawrence Shankland (29), který je spojován s přestupem do Rangers. Jak si povede plzeňská obrana oslabená o Robina Hranáče (24), jenž v neděli zamířil na přestup do Hoffenheimu, sledujte živě od 20:45 na livesport.cz

Viktoria Plzeň bude ve venkovní odvetě 4. předkola EL s Heart of Midlothian hájit těsný náskok z prvního zápasu. Skotský celek si skupinovou fázi evropských pohárů zahrál dvakrát, kdežto svěřenci trenéra Miroslava Koubka si zajistili jubilejní desátou účast ve skupině soutěží UEFA.

Hearts před týdnem v Doosan Areně dlouho drželi bezgólový stav, nakonec však prohráli nejtěsnějším poměrem po vlastní brance. Družina manažera Stevena Naismitha následně v lize odjela s prázdnou z Motherwellu a zaznamenala čtvrtou po sobě jdoucí soutěžní porážku. Hostitelé v sezoně ve všech soutěžích dosud nevyhráli (0-1-4) a na evropské scéně prohráli pět z posledních šesti vystoupení. Hearts se teprve podruhé v ročníku představí v domácím prostředí, ovšem proti Plzni nastoupí s vědomím, že tam opanovali pouze dvě z předchozích sedmi pohárových utkání (2-0-5).

Plzeň letošní cestu Evropou zahájila ve třetím předkole EL, kde bez problémů vyřadila ukrajinský Kryvbas Kryvyj Rih (celkové skóre: 3:1). Viktoria může být oproti skotskému týmu odpočatější, protože si nechala odložit víkendový ligový duel se Sigmou Olomouc. Západočeská družina i do odvety s Hearts nastoupí jako favorit a v Tynecastle Parku bude hájit neporazitelnost v sezoně (7-1-0 – všechny soutěže). Plzeň pod hlavičkou UEFA v základní hrací době nenašla přemožitele dokonce 19krát za sebou (14-5-0) a v předkolech pohárů se nesklonila před soupeřem 15krát v řadě (13-2-0)!

Minulý týden se odehrála vzájemná premiéra. Plzeň do té doby na skotského protivníka v evropských pohárech nenarazila. Hearts předtím klub z Česka v soutěžích UEFA potkali třikrát – v roce 1992 si poradili se Slavií, v letech 1986 a 2006 vypadli s Duklou a Spartou.

Sestavy týmů pro odvetné utkání. Livesport

Koho sledovat: Shankland je nejnebezpečnějším hráčem Hearts, za které v uplynulých dvou ročnících skotské Premiership shodně vstřelil 24 gólů, v aktuální sezoně ale vychází naprázdno. Ke čtvrtečnímu zápasu nakonec vůbec nenastoupí. Ve výběru trenéra Naismitha chybí podle skotských médií kvůli finišujícímu přesunu do Rangers FC.

To Daniel Vašulín rozhodl oba zápasy s Kryvbasem a všechny tři jeho soutěžní branky za Plzeň byly vítězné, důvěru kouče Koubka proto dostal i tentokrát.

Zajímavosti: Plzeň usiluje o pátou účast v hlavní fázi EL, naposledy si ji zahrála v sezoně 2017/18. České kluby prohrály předešlé tři venkovní pohárové duely se skotskými soupeři.

Program odvetných zápasů play off Evropské ligy