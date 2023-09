LIVE: Servette – Slavia. Pražané bojují o první body ve Švýcarsku, v sestavě poprvé Dumitrescu

Získá Slavia první body do tabulky?

Fotbalisté Slavie hrají první duel skupinové fáze v rámci Evropské ligy na hřišti Servette Ženeva. V souboji úřadujících vicemistrů svých zemí je mírným favoritem český celek, jenž má lepší formu i více zkušeností z evropských pohárů. Dokáží to svěřenci Jindřicha Trpišovského využít ve svůj prospěch? Utkání začalo v18:45, živě ho sledujte na Livesport.cz.

Švýcarský celek Servette, který vstupuje do Evropské ligy po vyřazení od skotských Rangers v kvalifikaci Ligy mistrů, čeká historicky první účast ve skupinové fázi evropské soutěže. Trenér René Weiler bude doufat, že jeho tým je připraven posunout se na evropské scéně o krok dál poté, co hostitelé po špatném začátku sezony nevyhráli žádný z posledních pěti ligových zápasů (0-3-2).

Servette do tohoto střetnutí se Slavií Praha alespoň nastoupí po vítězství 4:1 nad Bulle ve Švýcarském poháru, čímž ukončilo sérii dvou porážek, v nichž inkasovalo pět gólů. Domácí fanoušci na Stade de Genève budou chtít, aby jejich celek našel formu na domácí půdě, protože Sevette na vlastním hřišti nevyhrálo už pět zápasů (0-4-1), což zahrnuje tři remízy 1:1.

Ženeva nemá nejlepší formu. Livesport

Vzhledem k tomu, že Římané jsou velkým favoritem na vítězství ve skupině, má pražská Slavia – díky svému evropskému renomé – asi nejlepší předpoklady pro to, aby se k nim připojila do vyřazovací fáze. Přestože v minulém ročníku vypadla ve skupině Evropské konferenční ligy, v sezoně 2021/22 se probojovala do čtvrtfinále, zatímco v ročníku 2020/21 si zahrála čtvrtfinále EL.

Svěřenci Jindřicha Trpišovského vstoupili do ligy skvěle, vyhráli sedm z úvodních osmi kol (7-1-0), což je totožná bilance jako u jejich úhlavního rivala Sparty. Slavia v tomto výčtu inkasovala jenom čtyřikrát a pevná obrana by mohla být klíčová, pokud chce do soutěže vstoupit vítězně, neboť ani jedno z předchozích čtyř venkovních utkání EL nevyhrála (0-2-2).

Základní jedenáctka Slavie. Livesport

Koho sledovat: Chris Bedia, útočník Servette, má za sebou vydařený vstup do sezony, když se v 11 zápasech trefil sedmkrát a v průměru vstřelil branku každých 125,1 minuty. Matěj Jurásek ze Slavie vsítil rozhodující gól při postupu Slavie v závěrečném předkole soutěže přes Zorju Luhansk. Tuto branku vstřelil v 83. minutě a byla součástí série čtyř z jeho posledních šesti gólů, které si připsal po 80. minutě.

Zajímavost: Servette ve 12 soutěžních duelech v ročníku udrželo pouze jedno čisté konto.

Kromě Slavie odehraje svůj první zápas v Evropské lize také Sparta, která se před vyprodanou Letnou střetne s Arisem Limassol. Úřadující český mistr se v soutěži představí po dvou letech a potřetí za poslední čtyři sezony, kyperský celek si zahraje hlavní fázi některého z pohárů poprvé.

Pražané v dosavadních šesti pohárových utkáních s kyperskými soupeři neprohráli a pětkrát zvítězili, doma nad nimi uspěli ve všech třech duelech. Aris se ještě s českým týmem v soutěžním zápase neutkal, v evropských pohárech se poprvé představil až v uplynulém ročníku. V pohárech prohrál tři z dosavadních čtyř venkovních utkání.

Poslední zápasy Sparty. Livesport

Český fotbal má svého zástupce i v Evropské konferenční lize, kde se představí Plzeň. Ta se na úvod střetne s kosovským Ballkani. Západočeši mají s kosovským fotbalem čerstvou zkušenost. V 2. předkole Konferenční ligy zvládli dvojzápas s Dritou. Úřadující kosovský mistr Ballkani se loni coby nováček Konferenční ligy utkal ve skupině se Slavií, kterou nečekaně potrápil.

Viktoria si i po reprezentační přestávce udržela výbornou formu, v neděli deklasovala Zlín 7:1 a dosáhla historicky nejvyšší venkovní ligové výhry. Působivou vítěznou šňůru protáhla už na deset soutěžních duelů.

Plzeň hraje ve velké formě. Livesport

