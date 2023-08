Slavia vstoupí do Evropy proti Dnipru. V předkolech favoriti nejsou, varuje Trpišovský

Fotbalisté Slavie ve čtvrtek vstoupí do kvalifikace evropských pohárů, v níž budou usilovat o sedmou účast ve skupinové fázi po sobě. Pražané v úvodním utkání 3. předkola Evropské ligy přivítají v Edenu Dnipro a v souboji vicemistrů svých zemí se pokusí potvrdit roli favorita. Trenér Jindřich Trpišovský (47) nicméně připomněl, že předkola jsou nevyzpytatelná a favority nemají.

Slavia už šestkrát po sobě hrála v pohárech skupinu, za trenéra Jindřicha Trpišovského ještě v hlavní fázi nikdy nescházela. Tentokrát potřebuje v kvalifikaci vyřadit aspoň jednoho ze dvou soupeřů.

Pokud Pražané vyřadí Dnipro, budou mít jistotu minimálně skupiny Evropské konferenční ligy a v závěrečném předkole Evropské ligy narazí na další ukrajinský celek Zorju Luhansk. V play off se mohou utkat dvě mužstva ze stejné země. V případě neúspěchu ve 3. předkole přejdou červenobílí do závěrečného předkola Konferenční ligy, kde by změřili síly s lepším z dvojice Poznaň – Trnava. Dnipro bylo založeno teprve v roce 2015 a vloni při premiéře v pohárech prošlo v Konferenční lize do úvodního kola vyřazovací fáze.

Podle bookmakerů jsou Pražané favorité a měli by projít přes oba ukrajinské soupeře do skupiny Evropské ligy. Trpišovský ale zůstává opatrný. "Myslím, že v předkolech favoriti nejsou. Je to specifická soutěž, jsou to dva zápasy během jednoho týdne, kde rozhoduje strašně moc aspektů toho momentálního rozpoložení. Což nám vloni ukázaly Raków Čenstochová a Panathinaikos Atény, proti kterým jsme to zvládli," připomněl Trpišovský loňské soupeře v úspěšné cestě do skupiny Konferenční ligy.

Aktuální forma obou klubů. Livesport

Zatímco Slavia ve 3. předkole vstupuje do kvalifikace, Dnipro již odehrálo 2. předkolo Ligy mistrů, v němž po domácí porážce 1:3 a venkovní remíze 2:2 vypadlo s Panathinaikosem. "Dnipru utekl postup v prvním poločase prvního zápasu. Pak v druhém poločase i v odvetě byli lepším, běhavějším, rychlejším týmem. Vypadali výborně," upozornil Trpišovský. "Myslím, že jdou proti sobě dva vyrovnané týmy, které mají velkou kvalitu. Bude rozhodovat momentální forma, stejně tak důležité okamžiky zápasů," doplnil Trpišovský.

Oba soupeři se naladili na čtvrteční zápas vítězstvím. Červenobílí v generálce o víkendu porazili Zlín 2:1 a vyhráli i třetí duel ligové sezony. Na těžkém terénu v Edenu, který projde po čtvrtečním utkání výměnou, ale zahodili řadu dalších šancí. Dnipro stejným poměrem porazilo Žytomyr a poprvé v ročníku zvítězilo.

"Až na neproměňování šancí jsem byl s výkonem spokojen. Ve čtvrtek to bude úplně jiný zápas, kór na tomhle terénu. Gólových šancí bude jako šafránu, budeme s nimi muset naložit lépe," uvedl Trpišovský.

Utkání Slavia – Dnipro-1 (9. 8., 19:00)

Dnipro v minulém týdnu přišlo o hlavní oporu, se 24 góly nejlepší střelec minulého ročníku ukrajinské ligy Arťom Dovbyk přestoupil do španělské Girony. Šance Pražanů tím ještě vzrostly. "Každý ví, že Slavia je silný tým, který hodně napadá. V posledních letech neustále hraje poháry a má v nich úspěchy. Bude to pro nás velmi náročné, Slavia bude favorit, ale my si chceme zajistit podzim v pohárech," řekl záložník Ruslan Babenko.

Zápas bude ve čtvrtek sledovat vyprodaný Eden. Na soupisce Pražanů pro 3. předkolo nejsou zranění Sheriff Sinyan s Davidem Pechem a nevešli se na ni ani Stanislav Tecl, Petr Hronek a ukrajinský stoper Taras Kačaraba. Dnipru bude scházet po vyloučení potrestaný Volodymyr Tančyk a zřejmě také zraněný brankář Jevhen Volyněc.