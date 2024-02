Sparta – Galatasaray: Pražané hrají před vyprodanou Letnou, Krejčího nahradil Panák

Sparta bojuje o postup do osmifinále EL.

Fotbalisté Sparty se v domácí odvetě 2. kola Evropské ligy s Galatasarayem snaží dohnat ztrátu 2:3 z úvodního zápasu. Kvůli kartám jim chybí tři hráči základní sestavy včetně kapitána Ladislava Krejčího. Opírat se mohou o působivou domácí bilanci v této sezoně – na Letné neprohráli ani jeden z 16 zápasů. Utkání sledujte od 21 hodin živě na Livesport.cz.

Sparta ví, že musí vyhrát, neboť v úvodním zápase vyřazovací fáze Evropské ligy (EL) prohrála s Galatasarayem 2:3 a utrpěla první soutěžní porážku od začátku listopadu (9-0-1). Díky této skvělé vítězné sérii se Sparta dostala na první místo české ligy o čtyři body a doufá, že se jí tady podaří znovu nastartovat, protože jejím cílem je postup do osmifinále této soutěže.

Od sezony 2015/16 nepostoupila v evropských pohárech dále, ale solidní domácí forma Sparty v EL je povzbudivá, když od října 2021 neprohrála (4-1-0). Stejně tak její domácí bilance proti tureckým soupeřům (5-1-1), včetně výhry 3:0 ve vzájemném střetnutí v Lize mistrů v ročníku 1997/98 a triumfu 3:1 v Poháru UEFA o dvě sezony dříve.

Sestavy pro utkání. Livesport

Stejně jako hostitelé, tak i Galatasaray vede domácí ligu, ovšem s menším dvoubodovým náskokem, přestože vyhrál každý z posledních deseti soutěžních zápasů. Vzhledem k tomu, že se ve všech těchto duelech prosadil alespoň dvakrát, je jeho gólová hrozba zřejmá, ačkoli před Vánoci ji nedokázal přetavit ve výsledky v Evropě a neopanoval ani jedno z předchozích čtyř utkání v Lize mistrů (0-1-3).

Tím se vítěz Poháru UEFA z ročníku 1999/2000 dostal do této soutěže, ale "Lvi" od října 2020 neprohráli venkovní zápas v EL a v posledních čtyřech vystoupeních udrželi čisté konto (1-3-0). K postupu by jim zde stačilo další, i když vzhledem k šancím, které si Sparta v Turecku vytvořila, by svěřenci Okana Buruka měli v Praze očekávat další těžkou zkoušku.

Vzájemné zápasy obou celků. Livesport

Koho sledovat: Jan Kuchta se trefil v obou svých startech od zimní přestávky, přičemž každá z branek padla mezi 60. a 70. minutou, včetně jedné v Turecku. V úvodním klání uzavřel skóre Mauro Icardi, jenž tento kousek zopakoval i o víkendu proti Ankaragücü (výhra 3:0).

Zajímavost: V předešlých šesti zápasech Sparty byly uděleny čtyři červené karty – dvě z nich v prvním vzájemném utkání a tři mezi 55. a 80. minutou.