AC Milán – Slavia: Tenhle gól přebíjí všechny zážitky, zasnil se Douděra

Slávistický fotbalista David Douděra (25) označil svůj gól v úvodním osmifinále Evropské ligy v Miláně proti AC za největší zážitek v životě. Pravý obránce či záložník zároveň litoval, že jeho povedený volej nepřispěl k lepšímu výsledku než k porážce 2:4. V rozhovoru pro klubovou televizi vyzdvihl, jak Pražané proti favoritovi zvládli více než hodinu v oslabení bez vyloučeného El Hadjiho Malicka Dioufa (19). Navzdory dvoubrankovému manku stále považuje dvojzápas za otevřený.

Douděra v 36. minutě napálil těsně za vápnem balon odvrácený obranou po rohovém kopu a s pomocí tyče srovnal na průběžných 1:1. V evropských pohárech se mu povedlo skórovat potřetí v kariéře.

"Okamžitě jsem se rozhodl, že vystřelím. Samozřejmě asi všichni vědí, že tyhle střely miluju. Dát tenhle gól na San Siru, to asi přebíjí jakékoliv zážitky v životě. Škoda, že to nedopadlo trochu lepším výsledkem. Ten gól mi ale asi utkví v paměti do konce života," uvedl Douděra, který figuruje mezi uchazeči o branku týdne v Evropské lize.

David Douděra se trefil zpoza vápna. Opta by Stats Perform / SK Slavia Praha

Hodně ho mrzelo, že slávisté už v 26. minutě museli po červené kartě do oslabení. "Od doby, co jsem přišel do Slavie, slyším od trenérů, když se hraje evropský zápas, tak hlavně bez karty. Nedostat žlutou a už vůbec červenou. Proti takhle kvalitnímu soupeři se potom o jednoho míň hraje úplně jinak, to se vám rozpadne celá taktika jak domeček z karet," řekl Douděra.

"Na druhou stranu bych ocenil celý tým. Jsem na něj strašně pyšný, jak se zachoval takhle v deseti. To je neskutečné, to se jen tak nevidí takhle se kousnout. Předvést takový výkon na San Siru v deseti, to chce koule. Myslím, že jsme je ukázali," doplnil Douděra.

Litoval, že jeho tým inkasoval dva góly těsně před přestávkou. "Potrestali nás ze standardky, udělali jsme dvě chyby. Velká škoda. Kdyby byl poločas 1:1, bůhvíjak by to vypadalo. Třeba by začali druhý poločas úplně jinak. Nechci zase konspirovat. Takovýhle byl vývoj, nepohlídali jsme si závěr prvního poločasu, což je hodně velká škoda," řekl Douděra.

Navzdory porážce o dvě branky cítí, že Slavia má před domácí odvetou naději na postup. "Jednoznačně. Ve skupině v Římě jsme prohráli 0:2 a doma jsme potom zvítězili 2:0. Teď je to zase o dva góly, je to otevřené. Vůbec bych se nebál. Byť by tomu slušel trochu jiný výsledek, tohle do odvety také bereme," dodal Douděra.