Vyhrát skupinu je unikátní, prohlásil spokojený Trpišovský a v další fázi se chce utkat s Kloppem

Trenér Jindřich Trpišovský (47) považuje triumf ve skupině Evropské ligy s fotbalisty Slavie za jeden z největších úspěchů kariéry. Cení si ho o to víc, že na něj on sám i Pražané dosáhli poprvé v historii. Zkušený kouč na tiskové konferenci po vítězství 4:0 nad Servette Ženeva uvedl, že by se chtěl v jarní vyřazovací fázi potkat s Liverpoolem a jeho oblíbeným trenérem Jürgenem Kloppem.

Slavia už třikrát obsadila v pohárech ve skupině druhé místo, ale na první dosáhla až tentokrát. "Řadím to do kolonky splněných met, na které se vám podařilo dosáhnout poprvé. Celkově to mám hodně vysoko. V každé skupině evropského poháru vždy potkáte velký tým z velké ligy. Vždy je úspěch vůbec postoupit, první místo je opravdu skvělé. Máme pět vítězství ze šesti zápasů, je unikátní něco takového zvládnout v kombinaci všeho, co vás čeká," řekl Trpišovský.

"Bylo úžasné, že jsme to na konci měli ve vlastních rukou. Hrozně si toho vážím. Sny jsou ještě ve vyšší kategorii, ale tohle je splněná meta. Mám rád, když klub, já jako trenér a hráči něco zažijí poprvé. Vyhrát skupinu, stejně jako se to povedlo Plzni v Evropské konferenční lize, je unikátní. Když máte možnost sáhnout si na něco, co ještě nebylo, je to vždy výjimečné," doplnil.

Hrálo se i koeficient

Slávisté za sebou ve skupině nechal finalistu minulé sezony AS Řím. Díky postupu z prvního místa prošli přímo do osmifinále. "Zápas se Servette nesl spoustu benefitů, sportovních i ekonomických. Pro nás to byl zápas o nějakých 70 milionů korun, když se to sečte. Navíc jdeme rovnou o kolo dál, takže máme minimálně další osmifinále v posledních pěti letech," podotkl Trpišovský.

"Hráli jsme i o klubový a národní koeficient, prestiž, možnost sáhnout si na první místo. Jsem strašně rád, že se to takhle sešlo. Že jsme měli tu možnost v posledním zápase doma, před fantastickou kulisou. Je to jeden z těch úžasných večerů, rád na to i na celou skupinu budu vzpomínat. Skvělý zápas na Servette, AS Řím, (trenér) Mourinho, (útočník) Lukaku," dodal Trpišovský.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Zatímco před rokem Slavia vypadla v papírově slabší skupině nižší Evropské konferenční ligy, tentokrát posbírala pět vítězství z šesti utkání. Pražané se navíc podle počtu branek dělili o druhý nejlepší útok soutěže za Leverkusenem.

"Říkal jsem klukům, jaký vidím rozdíl mezi loňským a letošním rokem. Trápili jsme se tady s Balkani 3:2, s Kluží prohráli a se Sivassporem remizovali. Teď jsou to úplně odlišné výkony, z týmu cítím jinou energii. Po AS Řím jsem říkal, že to byl nejlepší výkon nové Slavie. Ukazuje to, že se tým nějak buduje a někam směřuje. Sedí mu styl evropského fotbalu," uvedl Trpišovský.

Tým se stále zlepšuje

"Vloni jsme měli technické hráče, kteří ale třeba nedokázali tolik zapadnout do naší hry, byli jsme navíc v některých situacích zranitelní. Řekl bych, že to je důležité. Nejsme tak zranitelní jako vloni, těžko se nám dávají góly. Tým si sedá, zlepšuje se," pochvaloval si kouč úřadujícího českého vicemistra.

V jarní vyřazovací fázi by si přál potkat Liverpool, který rovněž postoupil z prvního místa. Hned v osmifinále ale na "Reds" Slavia nebude moci narazit, neboť oba kluby budou coby vítězové skupin nasazené.

Slavia vyhrála skupinu Evropské ligy. Livesport

"Když se podíváme na ty týmy, nepamatuji si, že by někdy byl takhle nabitý los. Z těch, které by přicházely v úvahu, je to těžký výběr. Určitě bych ale chtěl potkat Liverpool, stadion Anfield Road. Další můj sen je Old Trafford. Chci, aby se český fotbal dostal na výjimečné stadiony a fanoušci na místa, kde ještě nebyli," řekl Trpišovský.

"Jen jednou za čas máte v osudí nějaký velký klub. Liverpool tam teď mám už asi pošesté, byl v osudí už s Libercem. Když ta možnost je, strašně bych si to přál. Bylo by to pro mě výjimečné a speciální. Vím, jaké to bylo na Chelsea, Barceloně nebo Interu Milán, jsou to velké zážitky pro celý klub," dodal někdejší liberecký kouč.