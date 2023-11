Zápas, který napoví o postupujícím do play off. Sparta se v Glasgow utká s Rangers

Zápas, který napoví o postupujícím do play off. Sparta se v Glasgow utká s Rangers

Spartu v utkání 4. kola Evropské ligy čeká bitva v Glasgow proti Rangers a zápas může mnohé napovědět o postupujícím do další fáze. Oba týmy totiž mají po vzájemné bezbrankové remíze z Prahy v tabulce skupiny C čtyři body. Utkání bude opět pikantní pro trenéry Philippea Clementa i letenského Briana Priskeho, kteří spolu nastupovali v FC Bruggy. Duel na padesátitisícovém Ibrox Stadium má výkop ve 21:00.

Úřadující čeští šampioni sehrají dva ze zbývajících tří zápasů ve skupině venku, Rangers naopak doma. Oba ztrácejí na vedoucí Betis dva body, o bod za nimi je Aris Limassol. První celky ze skupin projdou do osmifinále, druhé týmy se v play off utkají o postup do stejné fáze Evropské ligy s týmy ze třetích příček v Lize mistrů. Mužstva na třetích místech přejdou do nižší Evropské konferenční ligy.

Sparta vyhrála nad Rangers jediný z posledních čtyř pohárových zápasů, oba dosavadní na jejich hřišti prohrála a pokaždé inkasovala dvě branky. Rekordní pětapadesátinásobní skotští mistři doma porazili českého soupeře ve čtyřech z dosavadních pěti pohárových utkání. Pražané zase v pohárech od triumfu 4:1 na stadionu Celtiku Glasgow (rovněž v EL) v listopadu 2020 nezvítězili venku v pohárech 11 duelů po sobě.

Tabulka skupiny C. Livesport

Letenští v sobotu ve FORTUNA:LIZE zdolali Bohemians 2:0. Po duelu s Klokany dostali hráči i realizační tým Sparty dva dny volna. "Jsme ve fázi sezony, kdy máme hodně zápasů a tréninků, takže jsme potřebovali načerpat energii. Jestli utkání v Glasgow bude na podzim to nejklíčovější, nevím. Budeme si na to muset počkat do 14. prosince, kdy nás čeká poslední skupinový duel v Evropské lize na hřišti Arisu," uvedl po utkání Priske na tiskové konferenci.

Stejně jako v Praze i v Glasgow se potká s trenérem Clementem, s nímž v letech 2006 až 2008 nastupoval v obraně Brugg. Společně vyhráli Belgický pohár. Jako trenéři se proti sobě postavili už v říjnu 2021 v belgické lize, kdy Priske vedl Antverpy a Clement Bruggy. I tehdy jejich souboj skončil nerozhodně (1:1). Clement jako kouč v dosavadních třech pohárových utkáních s českými soupeři nevyhrál, kromě dva týdny starého zápasu na Letné v únoru 2019 s Genkem ve 2. kole EL remizoval na Slavii 0:0 a doma jí podlehl 1:4.

Rangers pod belgickým trenérem v pěti soutěžních zápasech neprohráli, nezvítězili pouze na Spartě. Naladili se nedělním triumfem 3:1 nad Hearts v semifinále Ligového poháru. "Proti Spartě to bude těžké utkání, ale doufám, že fanoušci budou pokračovat v podpoře našeho týmu. Dodávají nám ohromnou energii a doufám, že si na Ibroxu ve čtvrtek pozitivně zakřičí," citoval klubový web Clementa.

Vedle trenérů má utkání zvláštní náboj i pro několik hráčů. Útočníci Abdallah Sima a Jan Kuchta spolu hráli ve Slavii, s níž v ročníku 2020/21 získali double za triumf v lize i domácím poháru. Dojít může také na souboj ekvádorských reprezentantů Josého Cifuentese na straně domácích a sparťana Angela Preciada.