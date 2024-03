Bezpečnost na stadionech: Rakušan jednal s vedením fotbalu, předpisy budou aktualizovány

Vedení českého fotbalu se dnes sešlo s ministrem vnitra Vítem Rakušanem a zástupci policie. Shodli se na úpravách předpisů pro zabezpečení sektorů hostů na stadionech. Nově by kluby mohly mít možnost odinstalovat ochranné ploty před sektory pro fanoušků hostů, tak jak to před rokem učinila pražská Slavia, která je tam ale v únoru musela vrátit. Úprava by platila od začátku nové sezony. V tiskové zprávě o tom informovaly Fotbalová asociace ČR (FAČR) a Ligová fotbalová asociace (LFA), která v Česku řídí profesionální soutěže.

abezpečení sektorů hostů vyvolalo na konci února vyjádření Slavie, která oznámila, že musí po roce vrátit plot do přední části "kotle" pro soupeřovy fanoušky. Pražané uvedli, že by jinak nedostali od policie certifikaci pro pořádání prvoligových zápasů. Policie ale reagovala, že nejde o její rozhodnutí a že certifikaci uděluje komise, jejíž součástí jsou vedle policejních zástupců také LFA, FAČR a ministerstvo vnitra.

Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík následně navrhl schůzku mezi vedením českého fotbalu, policií a ministrem vnitra Rakušanem. FAČR na setkání zastupovali její šéf Petr Fousek, bezpečnostní manažer Jakub Schoř a předseda komise pro stadiony a hrací plochy Michal Koťan, LFA pak výkonný ředitel Tomáš Bárta a bezpečnostní manažer Pavel Rusňák.

S ministrem a policií se shodli na aktualizaci předpisů Projektu stadiony 2023. Kluby si nově budou moci při zabezpečení sektoru hostů vybrat z více variant a budou moci podle svého uvážení odstranit ploty v přední části, pokud budou schopné zajistit maximální bezpečnost návštěvníků. LFA a FAČR budou své návrhy konzultovat s policií v průběhu jarní části sezony tak, aby případná úprava vstoupila v platnost od příštího ročníku. V některých pasážích bude také aktualizována takzvaná Dohoda o spolupráci mezi policií, FAČR a LFA z roku 2017.

"V rámci Ligového výboru LFA jsme se již minulý týden shodli, že bychom se v brzké době rádi v nastavení bezpečnostních prvků v sektorech hostujících fanoušků přiblížili pravidlům, která platí v soutěžích UEFA. Toto stanovisko jsme přednesli i během setkání. Diskuse se všemi zainteresovanými stranami byla velmi užitečná. Jsem rád, že mezi účastníky jednání došlo ke shodě, že pravidla platná pro certifikaci stadionů, včetně Dohody o spolupráci mezi Policií ČR, FAČR a LFA zasluhují aktualizaci," uvedl Bárta.

"FAČR již dříve deklarovala, že určitě podporuje zlepšování podmínek pro fanoušky na stadionech, ale při zachování bezpečnosti. Použijeme také řadu zkušeností z UEFA, které však nelze slepě kopírovat, protože rozhodující jsou podmínky v každé dané zemi, do nichž UEFA nezasahuje," poznamenal šéf FAČR Fousek.

Slavia uvedla, že celý rok monitorovala fungování sektoru bez přední části plotu a nezaznamenala v soutěžních zápasech jediný problém, který by s jeho odstraněním přímo souvisel. Při některých duelech Pražané na žádost soupeře oplocení před "kotel" hostů vrátili.