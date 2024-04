České Budějovice zdolaly Liberec a už nejsou poslední, Teplice vyhrály na půdě Mladé Boleslavi

Fotbalistům Liberce se už poněkolikáté v sezoně stalo, že na solidní výsledek navázali nečekaným selháním, a ve 28. kole FORTUNA:LIGY prohráli v Českých Budějovicích 2:3. První gólovou radost přitom prožili právě hosté, avšak v závěru první půle srovnal Patrik Hellebrand (24). Důležitý moment pak nastal v 54. minutě, kdy byl nejprve vyloučen útočník Severočechů Luka Kulenovič, ale na základě zhlédnutí videa byl tento trest odvolán. Dynamo se i za vyrovnaného počtu hráčů na hřišti dokázalo prosadit, vítězství znamenající posun z poslední příčky tabulky ale nakonec znamenal až přesný zásah Jana Suchana (28) z 96. minuty. Favorit se přitom radoval z vyrovnání jen o chvíli dříve.

V první šanci Kulenovič posunul míč přesně na kopačku Jana Žambůrka, jenž přesnou ranou k tyči skóroval. Na druhé straně zahrozil ve 22. minutě střelou na přední tyč levačkou Vincent Trummer, nicméně skvěle zasáhl brankář Olivier Vliegen. Přestože se domácí oproti úvodu klání herně zvedli, další příležitost měl Kulenovič, jehož pokus pod břevno vychytal gólman Dávid Šípoš.

Před odchodem do šaten mohli domácí srovnat, v obrovské šanci však z bezprostřední blízkosti selhal Suchan, když trestuhodně přestřelil. Jeho neúspěch vynahradil ve 45. minutě Hellebrand, který si nachystal míč na hranici šestnáctky na levou nohu, ze které vyslal nechytatelný projektil do dolního rohu branky.

Druhé dějství načal Jan Mikula, jehož pokus levačkou pod břevno nadvakrát vychytal Šípoš. Poté předvedl zbytečný zákrok na útočné polovině Kulenovič, po kterém byl vyloučen. Po zhlédnutí videa nakonec rozhodčí trest zmírnil na žlutou kartu. Klidnější pasáž zápasu ukončil v 67. minutě Wale Musa Alli, jenž přešel od postranní čáry s míčem až do vápna, kde svou střelu namířil ještě do Zdeňka Ondráška, od něhož se míč odrazil do sítě.

Severočeši se ještě snažili zvýšenou aktivitou zvrátit stav utkání, což se jim nakonec podařilo v nastaveném čase, kdy balon srazil do vlastní brány Florent Poulolo. Nakonec však přece zápas zvrátil na stranu Jihočechů v samotném závěru Suchan.

Hráči Teplic porazili Mladou Boleslav 2:1 a vzdálili se skupině o udržení na rozdíl čtyř bodů. Úvodní trefu obstaral Daniel Trubač, jenž se v nejvyšší soutěži prosadil poprvé od konce července.

Hosté si následně výhru zajistili zásluhou rozjetého Daniela Fily. Skláři se tak dočkali prvního venkovního vítězství po zimní pauze a zároveň triumfovali na stadionu Středočechů poprvé od roku 2020.

