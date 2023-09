České stadiony napadl fotbalový boom. Na Hané či pod Ještědem ale měli zamčeno

Začátek sezony FORTUNA:LIGY se nese v euforickém duchu. Lidé pravidelně plní stadiony, z fotbalu je zase hit. Jak to ale vypadá na opačném pólu – tedy tam, kde by lidé mohli chodit v hojnějším počtu?

Průměrná návštěvnost: 3 479 diváků

Jednoznačně největší propadák této sezony. Nenechte se zmást, řeč je opravdu pouze o návštěvnosti, jelikož co se fotbalu týče, je Sigma na výši.

Proto je s podivem, že na domácí zápasy fanoušci chodí ve velmi malém počtu. Asi by se dalo chápat, kdyby Sigma hrála dno tabulky, ale svým fotbalem baví, dává hodně gólů a je na třetím místě za pražskými S.

Hanáci jsou na Andrově stadionu k nezastavení – tři zápasy, devět bodů. Profimedia

Podle oficiálních stránek ligy má v tomto ročníku Andrův stadion průměrné využití kapacity 28 % (s přehledem nejhorší číslo v lize). To je velká bída. Domácí průměr je těsně pod hranicí 3,5 tisíc diváků, což je v kontextu, který jsme zmínili, velmi špatné. A to se ještě nezačala hrát hokejová Extraliga, která fanoušky z regionu odvane na domácí zápasy tamního HC.

Nejde však o novinku. Například v půlce března letošního roku přišlo na domácí zápas s Mladou Boleslaví 1620 diváků.

Průměrná návštěvnost: 3 945 diváků

Co se zmiňovaného průměrného vytížení kapacity týče, je Liberec po Sigmě druhým nejhorším týmem. Je o tom o 12 % lépe, to ale není žádný zázrak, jelikož to v celém kontextu dělá jen 500 diváků navíc. A to je číslo ještě zkreslené tím, že do Liberce vyrazila početná skupina fanoušků z Ostravy a Prahy.

A není to domněnka nebo výmysl. Třeba na domácí utkání proti Pardubicím nedošly ani dvě tisícovky lidí.

Liberec doma zdolal Baník a Pardubice. Profimedia

I u Sigmy lze využít podobný argument s hokejem. Bílí Tygři jsou extraligová špička, takže se dá čekat, že se zhoršujícím se počasí a začátkem hokejové sezony bude návštěvnost U Nisy jen horší.

Soubor trenéra Luboše Kozla přitom nehraje úplně špatný fotbal, desáté místo také není žádná hrůza. Lidé z Liberce ale zájem nemají.

Průměrná návštěvnost: 2 844 diváků

Úplně plno nemívají ani v Karviné. Průměrné vytížení ukazuje 59 %, čímž se MFK zařazuje do podprůměru. Je tam společně s Libercem a Olomoucí, které jsme již zmínili. Mimochodem, na spodek tabulky spadá i Baník (průměr na zápas cca 7,5 tisíce) a Teplice (průměr na zápas cca 8,2 tisíce), nicméně je to zapříčiněno velkou kapacitou stadionu.

Na Karvinou doma průměrně chodí necelých 2 900 diváků. To sice vzhledem k menší kapacitě stadionu není ostudné číslo, ale čekalo se, že tamní fanoušci budou po opětovném postupu do ligy o něco hladovější.

Karvinští si příliš nepomohli ani brzkým vypadnutím z domácího poháru. Profimedia

Na první utkání proti Zlínu přišlo necelých tři tisíce fanoušků, kteří viděli výhru 4:1. Ta namlsala i další fanoušky, kteří v dalším zápase přišli v ještě hojnějším počtu (3,2 tisíc). Od té doby je to ale horší. Stejně jako výsledky MFK.

Karviná je totiž seřazena na dně tabulky se čtyřmi body. Má stejně jako Jablonec a Zlín.

