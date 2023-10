Fotbalový víkend ONLINE: Brentford se na Stamford Bridge pyšní jedinečnou bilancí

Brentford to na Stamford Bridge prostě umí.

Je tu víkend a všechna pozornost, která byla dosud věnována evropským pohárům, se opět přesouvá na ligové trávníky. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob věhlasných stadionů, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější fotbalové dění nejen očima dat.

Sobota, 28. října

16:30 – Joe Armas není pro evropské fotbalové fanoušky příliš známým jménem. Teprve 27letý trenér ekvádorského celku Imbabura SC si však o pozornost říká stále hlasitěji. Poté, co se sportovnímu managementu učil v Evropě a nakoukl například i "do kuchyně" věhlasného Realu Madrid, se v roce 2021 ujal kormidla v již zmiňované ekvádorském týmu.

Právě na jeho lavičce začal naplno ukazovat svůj potenciál, s Imbaburou nejprve postoupil ze třetí ligy a v pátek si po výhře 4:0 nad Macarou zajistil s jedním z nejnižších rozpočtů v lize místo dokonce v tamější Serii A.

15:40 – Brentford se stal vůbec prvním týmem v historii Premier League, který dokázal vyhrál každý ze svých prvních tří zápasů proti Chelsea na Stamford Bridge. V sobotní utkání hosté zvítězili 2:0.

14:05 – Obránce Thiago Silva se objevil v základní sestavě Chelsea pro sobotní utkání anglické nejvyšší soutěže proti Brentfordu, nastoupil tak již ke svému 87. utkání v Premier League od té doby, co oslavil své šestatřicáté narozeniny. Žádný jiný hráč, kterému bylo 36 let a více, přitom nezapsal více startů na této scéně než brazilský stoper. Aktuálně je mimochodem rodákovi z Ria de Janeira už 39 let.

12:45 – Nice se po pátečním vítězství na půdě Clermontu dostalo dočasně do vedení Ligue 1, a to minimálně to nedělního odpoledne. Zároveň protáhlo svou sérii ligové neporazitelnosti už na deset zápasů od startu sezony, k čemuž došlo ve francouzské nejvyšší soutěži naposledy v ročníku 1984/85. Tehdy dokonce Bordeaux vždy alespoň bodovalo ve dvanácti po sobě jdoucích zápasech.

12:00 – Sandro Tonali dostal od pátku 27. října roku 2023 zákaz činnosti ve fotbale na deset měsíců ze strany Italské fotbalové federace (FIGC), a to kvůli nezákonnému sázení. Newcastle si evidentně pohrával s myšlenkou, že by se trest nakonec nemusel vztahovat na jeho hráče, protože již nepůsobí v AC Milán.

Právě v těchto dobách se totiž Tonali dopouštěl opakovaně sázkařských prohřešků, k nimiž se následně přiznal. Anglický klub každopádně prostřednictvím tiskové zprávy při sobotním poledni před utkáním s Wolverhamptonem sdělil, že suspendace je opravdu platná a že obdržel i oficiální vyjádření od komisí FIFA. Vrátit se bude moci italský reprezentant v úterý 27. srpna roku 2024.

10:45 – Anwar El Ghazi se na konci září upsal Mohuči, za který zasáhl do tří ligových utkání a další pravděpodobně nepřidá. Falcký klub chce s 28letým křídelníkem, jenž byl suspendován za podporu Palestiny na sociálních sítích, ukončit smlouvu.

10:10 – Historicky nejvydařenější vstup do Premier League prožívá Tottenham, který včera v derby vyhrál 2:1 nad Crystal Palace. Svěřenci manažera Angeho Postecogloua mají po deseti kolech (8-2-0) na kontě 26 bodů, což je nejvíce, kolik kdy měli v této fázi soutěže.

Aktuální tabulka Premier League. (27.10.) Livesport

07:50 – Skvělý zápas v pátek odehrál v dresu Tottenhamu Cristian Romero, který proti Crystal Palace zkompletoval 141 přihrávek – nejvíce od hráče Spurs v jediném zápase Premier League od sezony 2003/04.

07:30 – Romelu Lukaku se má o tomto víkendu na co těšit, spolu s AS Řím zavítá na svůj starý stánek - milánské San Siro - kde ho uvítají rozzuření fanoušci Interu, jehož barvy dříve oblékal. Ultras Nerazzurri prý před stadionem rozdávali až 30 tisíc píšťalek, které mají v neděli speciálně Lukakua znejistit.

06:20 – S předstihem slaví mistrovský titul irský Shamrock Rovers, který dnes zvládl těžký šlágr na půdě třetího St. Pats 2:0 a nejvyšší soutěž ovládl už počtvrté v řadě.

Pátek, 27. října

23:32 – Girona gólem v nastaveném čase porazila Celtu Vigo 1:0 a před víkendovým programem se v čele španělské ligy odpoutala od Realu Madrid. Výhru v utkání 11. kola La Ligy zařídil Yangel Herrera.

22:29 – Bochum a Mohuče jsou v Bundeslize i po vzájemném utkání dál bez výhry. Předehrávka 9. kola skončila 2:2, hosté vyrovnali v šesté nastavené minutě. Z poslední akce zápasu dělbu bodů zařídil povedenou tečovanou střelou zpoza velkého vápna Tom Krauss.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

20:35 – Adam Gabriel na konci srpna přestoupil po vydařeném hostování v Hradci Králové ze Sparty do Midtjyllandu a nyní o sobě dává v Dánsku poprvé pořádně vědět. Pravý krajní obránce v zápase 13. kola Superligy proti Lyngby přihrál ve 13. minutě na první gól domácích a krátce po přestávce poslal svým prvním gólem v novém angažmá domácí od vedení 2:1. Branka už nepadla a Gabriel byl podle hodnocení Livesportu nejlepším hráčem utkání.

Hodnocení hráčů. Livesport

20:07 – Desetiměsíční distanc za sázení na fotbal pro italského reprezentanta Sandra Tonaliho z Newcastlu platí celosvětově a vstoupil v platnost už dnes. Oznámení Mezinárodní fotbalová federace FIFA tak dnes ukončilo naděje trenéra Eddieho Howea, který věřil, že záložníka bude mít k dispozici ještě na víkendový zápas Premier League.

19:11 – Brněnská Zbrojovka porazila v prvním utkání po výměně trenéra Líšeň 3:0 a ve druhé lize bodovala po sérii čtyř porážek. Městské derby v předehrávce 14. kola soutěže rozhodl dvěma góly kanonýr Jakub Řezníček. Na lavičce domácího týmu vyšla premiéra trenérovi Tomáši Poláchovi. Bývalý hráč Brna převzal tým zkraje týdne po odvolání Luďka Klusáčka.

Aktuální tabulka. Livesport

18:40 – Arsenalu bude kromě Thomase Parteye chybět také Gabriel Jesus, jenž stejně jako spoluhráč laboruje se svalovým zraněním. Brazilský útočník si nezahraje několik týdnů.

18:20 – Pořadatelé mistrovství Evropy 2024 zaznamenali zatím více než 20 milionů žádostí o vstupenky na finálový turnaj v Německu od fanoušků z 206 zemí. Na samotné finále šampionátu 14. července mají příznivci zájem o takřka 2,3 milionu lístků, informovala UEFA. Úspěšné držitele vstupenek proto určí los. Více informací najdete v článku.

17:25 – Čtvrteční vítězství Fiorentiny 6:0 v Evropské konferenční lize nad Čukarički se zapsalo do historie. Toskánský celek na evropské scéně vyhrál nejvyšším rozdílem, šest gólů sice vstřelil počtvrté, poprvé však udržel čisté konto.

Statistiky zápasu. Livesport

16:45 – České fotbalistky překvapivě prohrály ve třetím utkání Ligy národů v Bosně a Hercegovině 0:1 gólem v 88. minutě. Svěřenkyně trenéra Karla Rady nenavázaly na úvodní dvě výhry nad Slovinskem a Běloruskem a ve skupině B4 klesly na druhé místo o bod za své přemožitelky. Odveta s Bosnou a Hercegovinou je čeká v úterý v Hradci Králové. Více informací najdete v článku.

14:50 – Manuel Neuer se v sobotním utkání německé fotbalové ligy proti Darmstadtu poprvé po téměř roce postaví do branky Bayernu Mnichov. Trenér Thomas Tuchel uvedl, že sedmatřicetiletý kapitán týmu je připraven na comeback po dlouhé pauze způsobené zlomeninou nohy.

14:00 – Christian Frýdek spojil i svoji další budoucnost s Libercem - ofenzivní záložník na severu Čech prodloužil smlouvu do roku 2025.

12:15 – Slavia se zajímá o dvacetiletého obránce Teplic Štěpána Chaloupka. Na severozápad Čech už navíc podle webu infotbal.cz dorazila i nabídka okolo jednoho milionu eur, na kterou by Skláři mohli kývnout. Sám hráč však svou budoucnost stále zvažuje a není jisté, kdy ke konkrétní dohodě dojde.

11:30 – Romelu Lukaku se prosadil v zápase s pražskou Slavií, když navyšoval vedení AS Řím na 2:0. Belgický útočník tak táhne neuvěřitelnou sérii rozpínající se přes devět let a tři kluby - Everton, Inter a AS Řím, jelikož se trefil už ve 14 zápasech Evropské ligy za sebou. V pohárové Evropě mu je blízko jen Cristiano Ronaldo. Ten dal mezi 3. červnem 2017 a 11. dubnem 2018 gól v 11 utkáních Ligy mistrů za sebou.

Lukaku táhne skvělou sérii. AFP

10:35 – V Evropské konferenční lize není v aktuálním ročníku tým, který by na odměnách vydělal více peněz než Plzeň. Podle webu fotcalc.com utržil český klub už 5 853 273 eur (144,7 milionu korun), i druhý Club Brugge a třetí PAOK překonaly hranici 5,8 milionu eur, ale za Viktorií zaostávají o nižší desítky tisíc.

10:00 – Alkmaar doma obdržel v evropských pohárech potřetí v historii čtyři branky. Nejprve se mu to přihodilo proti Anži Machačkala v srpnu 2012 při prohře 0:5, poté při prohře 1:4 s Lyonem v únoru 2017 a naposledy ve čtvrtek večer při porážce 1:4 s Aston Villou.

09:45 – Čtrnáct gólů. Tolik jich ve čtvrtek večer vstřelily na evropské scéně kluby německé Bundesligy. Jen v jeden jediný den tohoto tisíciletí se jim dařilo lépe – 3. října 2002 na slavnostní den znovusjednocení Německa.

09:00 – Vedení pražské Slavie na sociálních sítích oznámilo, že podá protest proti počínání italské policie při čtvrtečním utkání fotbalové Evropské ligy na hřišti AS Řím. Na chování policistů a pořadatelů si stěžovali někteří příznivci na sociálních sítích.

08:20 – Joao Félix vzkázal fanouškům Barcelony, že bude připraven na zápas proti Realu Madrid. Portugalský útočník nedohrál včerejší souboj se Šachtarem Doněck, zranění ale není vážné.