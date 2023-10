Fotbalový víkend ONLINE: Králův gól znovu odvolal VAR, pak se český reprezentant zranil

Ještě než se fotbalisté rozprchnou do rodných vlastí k plnění reprezentačních povinností, zbývá splnit poslední úkol – zvládnout co nejlépe víkendovou misi. Na evropské trávníky se totiž vrací ligové dění. To už tradičně, například i očima dat, sleduje fotbalový tracker Livesport Zpráv, který fotbalové fanoušky drží v pozoru.

SOBOTA 7. ŘÍJNA

16:29 – Jude Bellingham v novém angažmá pálí ostrými. Jeho aktuální bilance v Realu Madrid činí devět zápasů, osm gólů. Na středního záložníka velmi slušná čísla!

16:12 – Union Berlín vede o poločase v Dortmundu, nešťastný zápas ale odehrál Alex Král. Český záložník se krátce po neuznaném gólu zranil a už ve 20. minutě musel střídat.

15:55 – Alex Král nechybí v základní sestavě Unionu Berlín na hřišti Dortmundu a v 18. minutě se gólově prosadil. Ve vápně si po rozehrané standardní situaci naskočil na míč a hlavou jej poslal za záda Gregora Kobela. Následně se ale do hry vložil VAR a branku odvolal kvůli ofsajdu. Pro Krále šlo v Bundeslize už o třetí podobný moment, jeho dvě předchozí trefy rovněž odvolal videorozhodčí v minulé sezoně, kdy hrál za Schalke.

15:15 – "V kariéře jsem několikrát prohrál velkým rozdílem, ale když se tak stalo, bylo to proto, že soupeř byl silnější. Tady to ale není ten případ. Líbila se mi osobnost a přístup týmu. Ano, Newcastle si zasloužil vyhrát, ano, je tu prostor pro zlepšení, ale výsledek (1:4) neodpovídá tomu, co jsme viděli na hřišti," je přesvědčený kouč PSG Luis Enrique.

15:03 – Micky van de Ven se stal 167. hráčem Tottenhamu, který dal gól v Premier League, pakliže nejsou zahrnuti autoři vlastních branek. Tento počet je nejvyšší z týmů nejvyšší anglické soutěže. O jednoho střelce méně mají West Ham a Newcastle.

14:45 – Za tohle ho asi nepochválí. Yves Bissouma sice v úvodu aktuálního ročníku Premier League předvádí slušné výkony a i díky němu Tottenham patří mezi anglickou elitu, v otevíracím zápase sobotního programu si ale uřízl pořádnou ostudu. Se žlutou kartou totiž nafilmoval pád před šestnáctkou Lutonu a po právu viděl druhou kartu a duel pro něj tak předčasně skončil. Spurs i v deseti mužích otevřeli skóre a na půdě nováčka šli do vedení 1:0. Průběh zápasu můžete sledovat na Livesport.cz.

14:38 – Barceloně není cizí hrát ve Spojených státech amerických. V rámci předsezónní přípravy v této zemi tráví každoročně několik týdnů, ale nikdy tam neodehrála soutěžní utkání. Nicméně se o to v roce 2018 pokusila, v čele španělské fotbalové federace tehdy stál Luis Rubiales, jenž byl proti. Po jeho rezignaci se však objevila myšlenka, že by se v USA odehrálo katalánské derby.

14:17 – Se značně obměněnou sestavou jde do domácího utkání FORTUNA:LIGY proti Mladé Boleslavi Sigma Olomouc. Hanákům chybí kromě zraněného kanonýra Lukáše Juliše také Vodháněl, Růsek a Kramář. Trest za červenou kartu si odpykává brankář Matúš Macík.

13:57 – Pokud by Aston Villa v nedělním derby s Wolves na Molineux vstřelila alespoň dva góly, bylo by to poprvé od roku 1932, kdy v úvodních osmi zápasech v nejvyšší soutěži zaznamenala 20 branek.

13:12 – Fanoušci Newcastlu zažívají zatím nejlepší týden nové sezony. Po famózním výkonu v Lize mistrů, který vedl k drtivému vítězství 4:1 nad PSG, Magpies dotáhli prodloužení smlouvy s Brunem Guimaraesem. Brazilský středopolař, po kterém pokukoval nejeden evropský velkoklub, setrvá v St. James's Parku dalších pět let.

12:48 – Frank Lampard se s největší pravděpodobností novým trenérem skotských Rangers nestane. Podle britských médií se bývalý anglický reprezentant nedostal do závěrečného výběru kandidátů, se kterými se příští týden sejde klubové vedení. Preferovanými kandidáty by měli být Kevin Muscat a Philippe Clement.

12:03 – Schalke na konci září odvolalo trenéra Thomase Reise, od té doby přitom žádnou náhradu na uvolněný post nenašlo. Jak při sobotním dopoledni uvádí server Get German Football News, aktuálně je německý celek velmi blízko dohody s Karlem Geraertsem. Ten stál za vzestupem belgického klubu Saint-Gilloise, tam ovšem na konci loňské sezóny skončil a od té doby zůstal bez práce. Zatím nejsou známy další podrobnosti ohledně možného spojení jednačtyřicetiletého belgického stratéga a účastníka 2. Bundesligy, jehož barvy hájí i Tomáš Kalas.

11:21 – Juventus aktuálně není v dobré finanční kondici, třeba odhadované ztráty za uplynulou sezónu se vyšplhaly až na 124 miliónů eur. Jak uvádí francouzský sportovní list L'Équipe s odkazem na agenturu Reuters, požádají tak funkcionáři Staré dámy své akcionáře o další navýšení kapitálu, a to až o 200 miliónů eur. Dobrou zprávou pro turínský celek je fakt, že Agnelliho rodina, hlavní vlastník italského klubu, a její mateřská společnost Exor by měli takový návrh podpořit. Juve mimochodem za poslední čtyři roky načerpalo od akcionářů už 700 miliónů eur postupně ve dvou obdobích. Celkové ztráty klubu se prý pohybují kolem 700 miliónů eur, poslední čistý zisk se datuje do ročníku 2016/2017.

11:01 – Domenico Berardi v pátečním utkání Serie A na půdě Lecce znovu ukázal, jak důležitou personu ofenzívy představuje pro I Neroverdi. V předehrávce jeho trefa znamenala průběžné vedení party trenéra Alessia Dionisiho, zároveň devětadvacetiletý forvard zaznamenal letošní pátý přesný zásah v Serii A. Už šestou v sezóně v řadě tak zapsal na své konto v rámci jednoho ročníku italské nejvyšší soutěže minimálně pět branek. Takový počin se zdařil už jen jednomu hráči, a to Lautarovi Martínezovi.

10:36 – Utrecht v pátek nedokázal uspět na půdě Volendamu v souboji dvou posledních týmů tabulky, mužstvo Rona Janse tedy spadlo na úplné dno průběžného pořadí Eredivisie. S pouhými třemi získanými body za uplynulých osm kol tak prožívají opravdu bídný start do sezony, od ročníku 1995/96 se mimochodem Domstedelingen nikdy nenacházeli právě na úplném chvostu.

10:18 – Mönchengladbach v páteční bundesligové předehrávce remizoval s Mohučí, nacházejí se na sestupových příčkách. A z tohoto výsledku úplně neměl radost domácí záložník Florian Neuhaus, autor první branky utkání, která každopádně ke tříbodovému výsledku nepomohla. "Bohužel jsme nedokázali využít spoustu dobrých šancí," hlesl. Zároveň ale sportovně uznal, že remíza byla vlastně spravedlivým výsledkem. "Bod byl nakonec pro obě strany uspokojivý. Klíčovým zlomem bylo rychlé vyrovnání, které se našemu soupeři podařilo. Chtěli jsme vést déle a cílit na druhý gól, bohužel se nám to však nepodařilo. Za svůj první gól hlavou jsem rád, radši bych ovšem bral vítězství.”

08:37 – Příběh křídelníka Jadona Sancha v Manchesteru United i nadále pokračuje v psaní nepříjemných kapitol. A jak uvedl italský novinář Nicoló Schira, je třiadvacetiletý Angličan připravený během zimy opustit nadobro opustit řady The Red Devils. Není příliš pravděpodobně, že bude během podzimní části nějakým výrazným způsobem zasahovat do hry, aktuálně se totiž především jeho vztah s Erikem ten Hagem prakticky rozpadl.

07:24 – Černý pátek? Pro Almeríu určitě ano. Její fotbalisté totiž právě den před startem víkendu prohráli všechny tři poslední zápasy v La Lize. Naposledy je přehrálo Bilbao, které naopak v pátek umí – tři poslední duely v tento vyhrálo.

07:19 – Dvaatřicetiletý útočník Kevin Behrens vstřelil v této sezoně více gólů hlavou než kterýkoli jiný hráč z TOP 5 evropských lig – čtyři, a i díky tomu si hráč Unionu Berlín vysloužil premiérovou pozvánku do německé reprezentace.

PÁTEK 6. ŘÍJNA

23:37 – Utrecht prohrál v osmém kole Eredivisie ve Volendamu 0:1 a prohloubil trápení z úvodu sezony. Na kontě má stále jen tři body a je přilepen ke dnu tabulky, takto špatně se mu naposledy vedlo v sezoně 1995/96.

22:34 – Tomáš Čvančara naskočil do zápasu Mönchengladbachu s Mohučí až v 64. minutě, přesto toho stihl poměrně dost. V 77. minutě si naskočil na prudký centr a zakončoval hlavou, proti střele, která mířila do levého horního koutu branky, ale vytáhl skvělý zákrok Robin Zentner. Německý brankář o dvě minuty později zlikvidoval i Čvančarovu střelu doprostřed brány. V šesté minutě nastavení se český útočník postavil k exekuci přímého kopu pár centimetrů za šestnáctkou, trefil ale jen zeď a z následné dorážky přestřelil. I proto utkání skončilo remízou 2:2.

21:53 – Jen dva dny před Derby du Nord proti Lille OSC bylo hřiště domácího RC Lens poškozeno kyselinou. Jak informoval deník RMC Sport, vandalové, kteří pronikli na stadion, polili čtyři části hřiště kyselinou, zatímco na klubový znak a pokladny dali nálepky mířené proti Lille.

21:48 – Nizozemský levý obránce Utrechtu Nick Viergever obdržel v zápase ve Volendamu už sedmou červenou kartu v Eredivisii, což je zároveň dělený rekord soutěže. Sedm jich dostali také Gregoor van Dijk, Joey van den Berg a Christian Kum.

21:11 – Empoli remizovalo v úvodním zápase osmého kola Serie A doma s Udinese 0:0. V kolonce vstřelených gólů v této sezoně tak na straně Empolesi zůstala svítit jednička, hosté si odvezli už pátý smírný výsledek v ročníku a stále čekají na tříbodový zisk. Více informací najdete v článku.

20:17 – Pepe Reina odchytal ve čtvrtek v evropských pohárech 187. zápas a stanovil tak nový rekord, o jeden start překonal Ikera Casillase. Jednačtyřicetiletý španělský brankář působící ve Villarrealu měl velký podíl na výhře 1:0 nad Rennes, v závěru totiž zneškodnil penaltu.

19:43 – David Alaba stále není v pořádku po svalovém zranění, které si přivodil koncem září. Obránce Realu Madrid netrénuje naplno a zřejmě nenastoupí ani o víkendu proti Osasuně.

19:40 – Příbram v předehrávce 12. kola druhé ligy zvítězila 1:0 v Brně. Středočeši se čtvrtou výhrou v řadě posunuli na čtvrté místo o skóre za Zbrojovku, oba celky ale může po dohrání víkendového programu předstihnout až pětice týmů. Více informací najdete v článku.

18:51 – Mariano Díaz posílil v létě Sevillu, zatím ale naskočil jen ke dvěma zápasům a na třetí start si bude muset počkat. Útočník z Dominikánské republiky si přivodil další svalové zranění a nebude k dispozici na sobotní souboj s Rayem.

17:20 – Nejbližším utkáním Bayernu a také tím posledním před nadcházející reprezentační přestávkou bude to proti Freiburgu, kouč Thomas Tuchel se přitom pořádně rozohnil na předzápasové tiskové konferenci právě v souvislosti s nadcházející mezinárodní pauzou. Německo totiž pocestuje ke dvěma přátelským utkáním až za oceán, na půdě Spojených států se utká s USA a Mexikem. Tuchelovi přitom hodně vadilo, že spousta jeho svěřenců bude muset podstupovat právě těžkopádné putování.

"Máme teď za sebou tři venkovní zápasy s náročným cestováním. Němečtí reprezentanti nyní opět odjedou a ve čtvrtek se vrátí s jet lagem. Pak v pátek znovu sednou do letadla a poletíme do Mohuče. A v pondělí zase letadlo do Istanbulu," připomínal nadcházející program mnichovské družiny. "Vrátíme se ve středu z Turecka, pak máme už jen jeden domácí zápas. A následovat budou další venkovní utkání, nejprve v Německém poháru a poté v Dortmundu," stěžoval si.

17:19 – Slavia v pátek zjistila, koho bude mít jako soupeře v osmifinále MOL Cupu. A Jaroslav Köstl, asistent trenéra, byl spokojený, že mu bude sokem Hradec Králové. "Na začátku sezony mě mrzelo, že nádherný nový stadion uvidíme jako poslední ze všech soutěžících v lize. V Hradci budeme hrát poslední kolo nejvyšší soutěže, los nás tam ale poslal už nyní v listopadu. Těšíme se nejen na stadion, ale i na samotný zápas, víme totiž, co pro nás pohár znamená," citoval klubový web Köstla. "Hradec je kvalitní soupeř, který vyměnil trenéra. Uvidíme, co na nás vymyslí. Doufám ale, že to i tak bude zápas hlavně o nás a o tom, jestli na hřišti soupeře uspějeme. Utkání nás čeká až za měsíc, ale určitě chceme v poháru uspět stejně jako v minulých sezonách," dodal Köstl.

17:08 – Bayern se nakonec rozhodl neangažovat zkušeného obránce Jéromeho Boatenga, který je v současné chvíli bez práce. A jak uvedl novinář Florian Plettenberg z televizní stanice Sky Germany, hlavním důvodem tohoto kroku ze strany vedení mnichovského celku byl potenciální odpor fanoušků. Funkcionáři rozhodli o tom, že hráči, který naposledy působil v Lyonu, nenabídnou kontrakt, a to i proto, že kritika příznivců Stern des Südens byla jasně vidět například na sociálních sítích. Ještě v pátek sice Boateng trénoval s mužstvem, pro něj se však zřejmě jednalo o poslední zkušenost se současným týmem Bayernu.

16:44 – Neapol míní podat žalobu na jednoho výrobce hraček, který se chystá uvést na trh panenku. Ta je inspirovaná útočníkem Victorem Osimhenem, jenž bary italského celku hájí. "Toto je neoficiální produkt, jehož vytvoření nebylo žádným způsobem povoleno naším klubem," stálo v prohlášení I Partenopei, které bylo zveřejněno ve čtvrtek večer, vzkaz byl přitom směřovaný směrem k italské hračkářské firmě Giochi Preziosi. "Klub přijal opatření na ochranu svých zájmů," dodávala tisková zpráva. Další podrobnosti každopádně uvedeny nebyly.

16:25 – Český fotbalista vyhrál i po zápasech druhého kola skupiny Evropské ligy anketu o hráče týdne. Slávistický útočník Mojmír Chytil díky dvěma gólům a jedné asistenci při výhře 6:0 nad Tiraspolem ovládl hlasování fanoušků a navázal na dva týdny staré prvenství sparťanského kapitána Ladislava Krejčího.

Chytil stejně jako před 14 dny Krejčí porazil v hlasování fanoušků tři další soupeře, které na ocenění vybrala UEFA. Na čtyřiadvacetiletého reprezentačního útočníka nestačili Andrea Belotti z AS Řím, Lucas Paquetá z West Hamu ani Matteo Ruggeri z Bergama. Chytilův a Krejčího úspěch jen podtrhly vynikající vstup českých klubů do skupinové části pohárů. Trojice Sparta, Slavia a Plzeň v úvodních dvou kolech hlavní fáze zaznamenala pět výher z dosavadních šesti zápasů.

15:52 – Dvacetiletý obránce Frans Krätzig se postupně zapracovává do A-týmu Bayernu. Letos v jeho dresu debutoval a mnichovský celek je s jeho službami natolik spokojený, že mu nabídl profesionální kontrakt. Ten bude platný do konce června 2027. "Je to nepopsatelná pocta, jsem velmi hrdý," řekl Krätzig po podpisu smlouvy. "Bayern je jedním z nejlepších klubů na světě. Jsem vděčný všem za důvěru a za tuhle příležitost. tohle je ale pouze startovní čára, musím na sobě dál tvrdě pracovat."

14:44 – Paul Pogba je aktuálně odstavený na vedlejší kolej poté, co mu byl v září zjištěný pozitivní nález na testosteron. Dopingová kauza od té doby trošku ustoupila do pozadí, po několika týdnech se každopádně situace nevyvinula pro hráče pozitivním směrem. Podle serveru Get Italian Football News totiž francouzský záložník zatím neuměl prokázat svou nevinu. Výsledky druhého testování byly již zveřejněny a protianalýza nijak nedokázala, že původní test nebyl pozitivní. Pogbovi tak stále hrozí dva až čtyři roky zákazu činnosti. Jeho současný zaměstnavatel Juventus mu prý bude platit pouze minimální mzdu do momentu, kdy kontrakt vyprší.

13:52 – Arda Güler pomalu začíná vyhlížet první soutěžní start za Real Madrid, když začal s lehkým tréninkem. Mladý záložník do španělského klubu přišel před letošní sezonou a během přípravy si poranil koleno, koncem září navíc přišlo svalové zranění, kvůli němuž bude na marodce prakticky celý říjen.

12:44 – Jérôme Boateng zůstane volným hráčem. Zkušený obránce je volným hráčem a poslední dobou se chystal v Bayernu Mnichov. Blízko měla být dohoda o smlouvě, hráč ale nakonec nabídku nedostal a podle tisku ani nedostane.

12:35 – V Besiktasi Istanbul skončil s okamžitou platností trenér Senol Günes. Kouč se rozhodl odejít den po domácí porážce v Evropské konferenční lize 2:3, v níž jeho tým ztratil zápas s Luganem po tříbrankovém přídělu v poslední desetiminutovce. Besiktas vedl nad Luganem 2:0, zápas ale dohrával po vyloučení Valentina Rosiera v deseti. Jednasedmdesátiletý Günes, jenž dovedl tureckou reprezentaci v roce 2002 k bronzu na mistrovství světa, se do Besiktase vrátil loni.

12:23 – V nominaci albánské fotbalové reprezentace na domácí zápas kvalifikace mistrovství Evropy s Českem nechybí záložník Qazim Laci z pražské Sparty.

11:19 – Nový trenér německé reprezentace Julian Nagelsmann povolal poprvé po více než dvou letech do národního týmu Matse Hummelse. Čtyřiatřicetiletý mistr světa z roku 2014 je v nominaci na přípravné zápasy proti USA a Mexiku. Naposledy si obránce Dortmundu v dresu Německa zahrál v osmifinále mistrovství Evropy 2021 pod vedením kouče Joachima Löwa. V éře Hansiho Flicka v německém týmu Hummels šanci nedostal, nyní ale bude mít možnost rozšířit svou bilanci 76 reprezentačních zápasů. Nagelsmann, jenž na konci září Flicka na lavičce vystřídal, pozval na sraz mimo jiné i trojici debutantů Chrise Führicha ze Stuttgartu, Kevina Behrense z Unionu Berlín a Roberta Andricha z Leverkusenu.

11:14 – Ryan Gravenberch se včera potřetí objevil v základní sestavě Liverpoolu a znovu se podílel na nějaké brance, tentokrát mířil přesně sám. Podobně se v prvních třech zápasech v dresu Reds, ke kterým nastoupil od první minuty, naposledy dařilo Milanu Barošovi, a to v roce 2002.

09:23 – Mojmír Chytil se díky svému dvoubrankovému představení při čtvrteční výhře Slavie 6:0 nad Šeriffem Tiraspol dostal do výběru čtyř fotbalistů, z nichž vzejde nejlepší druhého hracího dne Evropské ligy. Český reprezentant by případným vítězstvím navázal na krajana a sparťana Ladislava Krejčího, který ovládl prestižní anketu před 14 dny.

09:02 – Lille remizovalo bez gólu v Evropské lize s Klaksvíkem, proti němuž za Dogy debutoval Ayyoub Bouaddi. Francouzský mládežnický reprezentant se zapsal do historie - ve věku 16 let a 3 dní se stal nejmladším hráčem v historii LOSC a zároveň i nejmladším hráčem, který kdy nastoupil v evropských pohárech.

08:56 – "V první řadě musím pochválit fanoušky. Skvělá kulisa, skvělá atmosféra. Jsme rádi, že se vrátila Evropská liga do Edenu a podle toho to vypadalo. Pomohl nám vstup do zápasu, s vedením se nám otevíral prostor pro rychlé přechody. Bylo hodně rychlé hřiště, dařilo se nám kombinovat. Výborný výsledek, velmi dobrý výkon, jsme rádi, že jsme to takhle zvládli," zhodnotil drtivé vítězství 6:0 v EL kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

08:40 – Brighton je prvním týmem Premier League, který vstřelil i inkasoval 20 gólů v prvních 10 zápasech sezony (ve všech soutěžích). Stejnou bilanci zaznamenal v na přelomu století (1999-2000) Newcastel United. Seagulls v probíhající sezoně vstřelili dokonce už 23 gólů.

08:19 – West Ham United je prvním anglickým týmem v historii, který v 17 evropských zápasech (včetně kvalifikací) neprohrál, přičemž všechny tyto duely se odehrály od začátku minulé sezony.

07:00 – Slávisté rozstříleli Šeriff Tiraspol jednoznačně 6:0, čímž vyrovnali historicky nejvyšší vítězství ve skupinové fázi Evropské ligy. Slavii chyběl jeden gól k vyrovnání historicky nejvyšší klubové výhry na evropské scéně, v minulé sezoně v předkole Evropské konferenční ligy rozstřílela St. Joseph 7:0.