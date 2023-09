Fotbalový víkend ONLINE: Krejčí králem Evropské ligy. Xavi prodloužil v Barceloně

Fotbalová Evropa se těší z návratu Ligy mistrů a jejích "mladších sester". Vedle pohárových soutěží se ale nesmí zapomínat ani na ligové dění. To už tradičně, například i očima dat, sleduje fotbalový tracker Livesport Zpráv, který fotbalové fanoušky drží v pozoru.

21:30 – Pokud hráč na poslední chvíli kvůli zranění vypadne ze základní sestavy, nově už v českých soutěžích nebude moci do daného zápasu zasáhnout ani jako náhradník. Výkonný výbor FAČR schválil zpřesnění pravidla pro situace, při kterých týmy ze zdravotních důvodů odstraňují ze zahajovací jedenáctky hráče již uvedeného v zápisu o utkání. O výkladu pravidla se diskutovalo po utkání 8. kola první ligy mezi Bohemians Praha 1905 a Ostrava. Útočník Baníku Abdullahi Tanko nejprve vypadl kvůli zranění na poslední chvíli ze základní sestavy, ale později se jako střídající podílel asistencí na vyrovnávacím gólu na konečných 1:1.

20:12 – Zrinjski Mostar předvedl ve čtvrtek velký obrat, Alkmaar porazil 4:3, přestože o přestávce prohrával 0:3. Hlavní hvězdou se stal Zvonimir Kožulj. Bosenský záložník nastoupil na druhý poločas, dal dva góly, na jeden přihrál a právem mu patří cena pro nejlepšího hráče týdne v Evropské konferenční lize.

20:10 – České fotbalistky odstartovaly premiérový ročník Ligy národů vítězstvím 2:0 ve Slovinsku. V Kršku se prosadily Aneta Pochmanová a kapitánka Klára Cahynová. Svěřenkyně trenéra Karla Rady se ve čtvrté skupině v lize B, prostřední ze tří výkonnostních úrovní, utkají ještě s Běloruskem a Bosnou a Hercegovinou.

20:05 – Xavi v minulosti dlouhé roky oblékal dres Barcelony, před necelými dvěma roky usedl na její lavičku a v roli trenéra katalánského klubu bude pokračovat. V pátek večer bylo oficiálně potvrzeno prodloužení spolupráce, někdejší záložník podepsal kontrakt platný do června 2025, součástí dohody je opce na další rok.

20:00 – Španělský svaz už nebude v názvu rozlišovat mužskou a ženskou reprezentaci, oba výběry budou kvůli větší rovnoprávnosti označovány jako "španělský národní tým". Ženská španělská reprezentace dosud vždy měla v oficiálním názvu slovní spojení "de fútbol femenino" (ženský fotbal). To se ale národní federace rozhodla přestat používat. Svaz ke změně sáhl po aféře nyní již bývalého předsedy svazu Luise Rubialese, který po triumfu na mistrovství světa políbil na ústa záložnici Jenni Hermosovou a byl obviněn ze sexuálního napadení.

19:38 – Wenderson Galeno vyhrál hlasování o nejlepšího hráče prvního hracího dne základních skupin Ligy mistrů. Jeho FC Porto porazilo Šachtar Doněck 3:1, brazilský ofenzivně laděný fotbalista dvě branky dal a na další nahrál.

19:36 – Juan Cuadrado přijde o další utkání, křídelník Interu Milán nestihl doléčit zranění a nenastoupí o víkendu proti Empoli.

19:30 – Derby o severní Londýn Arsenal –⁠ Tottenham bude mimo jiné soubojem týmů, kterým se daří hojně střílet góly po rohových kopech. Od začátku minulé sezony se takto Kanonýři prosadili šestnáctkrát, což je nejvyšší počet v Premier League, hned za nimi jsou s patnácti trefami Kohouti. Výkop je v neděli v 15:00.

17:41 – Alespoň cestování se vyhnula konkurenčení Sparta, která rovněž zvládla vstup do pohárové Evropy. "Jsme rádi za vítězství proti Arisu. Šlo o první utkání skupiny, navíc doma, takže získat tři body bylo opravdu důležité. Teď už se soustředíme na derby. Předpokládám, že to bude hezké utkání. Oba týmy jsou v dobré formě a rozpoložení. Myslím, že se fanoušci budou bavit. Nějakou představu o základní sestavě samozřejmě mám, ale rozhodnutí teprve padne," uvedl trenér Letenských Brian Priske.

17:39 – Na oslavy úspěšného vstupu do Evropské ligy není v táboře sešívaných čas. "Výkonu i vítězství proti Servette si moc vážíme, ale teď už máme v hlavě derby. V neděli nás možná čeká trochu jiný styl zápasu, myslím, že se nebude hrát tolik čistého času. Možná budou více rozhodovat souboje a standardní situace. Sestavu už v hlavě mám, máme jeden otevřený post," nechal se slyšet trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

16:40 – Z obránce střelcem. Ladislav Krejčí proměnil čtvrteční duel Evropské ligy na Letné ve svou "one man show". Dva góly sám dal, dva s jeho přispěním vstřelil soupeř... I přesto byl kapitán Sparty odměněn – UEFA ho v prvotřídní konkurenci (za Liverpool skóroval Salah) vyhlásila nejlepším hráčem týdne. Český reprezentant předčil další nominované, kterými byli Amine Adli z Leverkusenu, Adrien Truffert z Rennes a Carlos Forbs z Ajaxu.

16:10 – Dva talentovaní mladíci a šéftrenér z CSPro Academy, kterou v Zimbabwe vede bývalý sparťanský obránce Costa Nhamoinesu, v týdnu přicestovali do Prahy. Starší z hráčů, devatenáctiletý Brooklyn, by mohl v případě, že zaujme, zůstat v mládeži pražské Sparty. Všichni tři se v pátek také potkali s Tomášem Rosickým.

15:30 – Koke je fit, dohnal tréninkové manko a podle španělského tisku bude připraven na prestižní derby proti Realu Madrid. Záložník Atlética letos odehrál jen několik minut, hned na začátku prvního zápasu sezony si poranil stehenní sval.

15:21 – Dvě utkání plánovaná v rámci 12. kola Fortuna:Ligy na neděli 22. října mají nový čas výkopu. Sparta Praha se na svém stadionu utká s Dynamem České Budějovice od 15:00. FK Jablonec pak nově přivítá Bohemians Praha 1905 od 18:00.

14:42 – Manažer Manchesteru United Erik ten Hag: "Jadon Sancho zítra v našem týmu NEBUDE. Záleží to na něm. Co se týče ostatních, připravujeme se na Burnley a na to se soustředíme."

14:32 – Ve 36 letech se Julian Nagelsmann stal druhým nejmladším trenérem historie, který převzal německý národní tým – mladší byl pouze Otto Nerz (34 let a 10 dní), když v roce 1926 debutoval jako první německý trenér.

13:43 – Real Madrid od začátku sezony trápí zranění a zdravotní problémy má nově i Jude Bellingham. Anglický záložník nedokončil dnešní trénink, při odchodu do šatny se držel za břicho a je ohrožen jeho start v derby proti Atléticu.

13:39 – Od nástupu Jürgena Kloppa do funkce hlavního trenéra Liverpoolu (říjen 2015) se žádnému jinému manažerovi v elitních pěti evropských ligách nepodařilo otočit tolik soutěžních zápasů jako právě energickému Němci (43).

13:35 – Kapitán Arsenalu Martin Ödegaard prodloužil s londýnským klubem smlouvu do roku 2028, Kanonýři to oznámili na svém webu. Podle médií se čtyřiadvacetiletý norský záložník díky nové smlouvě stal nejlépe placeným hráčem Arsenalu. Více informací naleznete v článku.

13:14 – České fotbalové kluby se po třech čtvrtečních výhrách v úvodních zápasech skupinové fáze pohárů výrazně přiblížily elitní patnáctce v žebříčku národních koeficientů UEFA. Tuzemské týmy se posunuly o dvě místa na 16. příčku a na 15. pozici, která jako poslední znamená pět mužstev v soutěžích UEFA, ztrácejí už jen 0,325 bodu. Aktuálně se hraje o nasazení do přespříštího ročníku 2025/26. Více informací naleznete v článku.

13:12 – Podstatně smutnější zpráva ze sparťanského pohledu se týká Kaana Kairinena, který musel ve čtvrtek opustit trávník na Letné zhruba po půlhodině hry. Na sociální síti X (dříve Twitter) kolovala fotografie, na níž finský středopolař po utkání chodil po hřišti s obvázaným kotníkem a o berlích. K dispozici by tak zřejmě neměl být pro blížící se derby proti Slavii. "Je na cestě do nemocnice. Uvidíme," komentoval zdravotní stav svého svěřence krátce po utkání trenér Sparty Brian Priske.

13:10 – Sparta ve čtvrtek uspěla v utkání Evropské ligy proti kyperskému Arisu Limassol a pořádně vidět při tom byl záložník Ladislav Krejčí, autor dvou branek. Jeho výkon zaujal zástupce UEFA natolik, že ho zařadili do nominace na hráče prvního hracího týdne. Ocenění mohou získat také Amine Adli z Leverkusenu, Adrien Truffert z Rennes a Carlos Forbs z Ajaxu. O vítězi této ankety rozhodnou hlasy fanoušků.

13:06 – Manchester United nestačil na Bayern Mnichov a prohrál čtyři z prvních šesti zápasů sezony. Tak špatný start na Old Trafford dlouho nepamatují, naposledy se jim něco podobného přihodilo v roce 1986.

13:01 – Dvaatřicetiletý defenzivní záložník Jakub Považanec se po sedmi sezonách rozloučil s Jabloncem, kde působil nepřetržitě od ledna roku 2017. Severočeský klub jeho odchod oznámil prostřednictvím sociálních sítí, slovenský rodák nyní bude působit v domovské Banské Bystrici. "Děkujeme za krásné roky v Jablonci a přejeme jen to nejlepší do další kariéry," vzkazoval český celek hráči.

12:53 – Jako fantastický tah se prozatím ukazuje pro West Ham United nákup anglického středopolaře Jamese Warda-Prowse. Bývalý kapitán Southamptonu má na nové adrese na kontě už čtyři asistence z tzv. "mrtých pozic" (z rohu, přímého kopu) – žádný jiný hráč Premier League jich nemá více.

12:48 – Do legendární společnosti se připojil po čtvrtečním večeru v Linci Mohamed Salah. Egypťan přispěl v úvodním zápase základní skupiny Evropské ligy k otočce Reds (3:1) jednou brankou a za Liverpool už si tak připsal 42 "evropských" branek. Na stejnou metu se v minulosti dostal z anglického klubu jen Thierry Henry, který válel v dresu Arsenalu.

12:41 – Ach, ten Leverkusen. Soupeři Bayeru jsou před blížícím se vzájemným zápasem v obavách – celek z BayAreny totiž v nové sezoně válí. Svěřenci trenéra Xabiho Alonsa vstřelili napříč všemi soutěžemi už 25 branek, tedy více než kterýkoliv jiný tým z nejlepších pěti evropských lig. Speciální pozor si pak obránci musejí dávat na Floriana Wirtze, jemuž se mimořádně zadařilo na evropské scéně. Talentovaný Němec se v zápase Evropské ligy proti Häckenu trefil na mezinárodní scéně už podeváté a to je mu teprve 20 let a 141 dní. Mladší byl stejné porci "evropských" branek (v LM, EL a EKL) jen Cristiano Ronaldo (19 let a 60 dní).

11:33 – Plzeň zažila v duelu s Ballkani poměrně tvrdou šichtu, nakonec o její výhře v Konferenční lize rozhodla jediná branka. Hostující kouč Ilir Daja přitom po skončení utkání vyloženě nesmutnil, ba naopak své mužstvo spíše pochválil. "Bojovali jsme až do konce, z toho mám radost," uvedl. "Neměli jsme až tolik času se na zápas s Plzní připravit. Hráli jsme proti silnému soupeři, který je na takové pohárové zápasy zvyklý. Zaměřili jsme se spíš na defenzivu a myslím, že jsme Plzeň docela potrápili."