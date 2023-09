Fotbalový víkend ONLINE: Lingr skóroval po minutě, karetní rekord v Premier League

Na mapu fotbalové Evropy se po reprezentační pauze vrací klubový fotbal. Opět se rozjíždí všechny ligové soutěže a v týdnu startují také evropské poháry. Ten nejlepší fotbal je zkrátka zpět v plné parádě. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob věhlasných stadionů i jejich trávníků, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější fotbalové dění.

SOBOTA, 16. ZÁŘÍ

22:46 – Pořádně drsná byla sobota v Premier League, sudí během ní rozdali 44 žlutých karet. To je nový rekord během jediného ligového dne.

20:47 – Bývalí sparťané Casper Höjer a Martin Minčev si odbyli vítěznou premiéru v dresu tureckého Rizesporu. Po přestupu z Letné se v dresu nového zaměstnavatele objevili ve druhém poločase utkání na hřišti Konyasporu a jejich celek dvěma góly v samotném závěru utkání skóre otočil. Po dnešku mu v tabulce patří senzační druhá příčka.

20:18 – Šlágr italské ligy o vedení v tabulce dopadl jednoznačně pro Inter Milán. V městském derby rozstřílel 5:1, svého rivala zdolal popáté za sebou (letos i celkově) a nejvyšším triumfem od března 1974. Na druhé místo tabulky se za stoprocentní Inter posunul před poražené Juventus, jenž porazil ve čtvrtém kole Lazio 3:1.

V milánském derby padlo šest branek, pět do sítě mistrovského AC. Vlahovič sestřelil Lazio

19:43 – Třetí Olomouc dál udivuje FORTUNA:LIGU. Vítězství nad Českými Budějovicemi přitom podle jejího kouče Václava Jílka nebylo automatické. "Měl jsem z utkání velký respekt. Cítil jsem, že veřejnost jej vnímala jako jednoduché, že jsme favorit. Ale v lize je každé utkání těžké, navíc byla reprezentační pauza. Vítězství si velmi ceníme," řekl Jílek na tiskové konferenci po utkání.

19:25 – Václav Jurečka otevřel skóre v utkání proti Pardubicím a ukazuje se tak, že má výtečnou formu.

18:55 – Feyenoord dal více než pět gólů ve třech ligových utkáních za sebou poprvé od roku 1958. Ondřej Lingr se na tomto počinu podílel jednou asistencí a jedním gólem.

18:40 – Lukáš Ambros se poprvé objevil v základní jedenáctce rezervního týmu Freiburgu. Tým, za který 19letý Čech nastupuje, při této příležitosti porazil Arminii Bielefeld 2:0.

18:13 – Pohádkovou domácí ligovou premiéru má za sebou Ondřej Lingr. V barvách Feyenoordu naskočil proti Heerenveenu v 71. minutě a o minutu později skóroval. V minulém zápase mimo jiné přihrál na gól po sedmi minutách na hřišti. Více informací v článku.

17:16 – Vinícius Júnior může pomalu začít uvažovat o návratu na trávníky. Křídelník Realu Madrid si koncem srpna přivodil svalové zranění a hrozila mu až šest týdnů dlouhá pauza, do akce by se ale měl zapojit dřív. "Přesné datum návratu neznáme a nebudeme na něho tlačit, ale rekonvalescence probíhá dobře. Od příštího týdne začne trénovat s týmem, celkově bude znovu k dispozici dřív než za původně předpokládaných šest týdnů," informoval trenér Carlo Ancelotti.

16:38 – Reprezentační obránce Vladimír Coufal nahrál na dosud jedinou branku duelu West Ham – Manchester City. Domácí díky jeho akci, při níž perfektně zakroutil míč do předbrankového prostoru na neobsazeného Jamese Warda-Prowseho, vedou v poločasu 1:0. Pro Coufala to je první gólová asistence v dresu Kladivářů od dubna.

16:30 – Mohamed Salah vstřelil nebo asistoval na více než 200 gólů svého týmu v Premier League. Na překonání této mety mu stačilo pouhých 223 zápasů. Rychleji stejný počin stihl jen Thierry Henry v dresu Arsenalu (206 zápasů).

16:24 – Václav Černý chyběl poprvé od přestupu do Wolfsburgu v základní sestavě. Za Union Berlín na druhé straně nastoupil Alex Král.

Václav Černý se v základní sestavě proti Unionu neobjevil. Livesport

16:00 – 200. ligový start za Liverpool si připsal jeho kapitán Andrew Robertson. Své vystoupení ozdobil v 86. minutě vítěznou trefou.

15:40 – Mohamed Salah překonal další rekord. Po zápase s Wolves už není jen nejvícekrát skórujícím africkým hráčem Premier League, ale má na svém kontě také nejvíce asistencí (63). Reportáž z utkání si můžete přečíst v článku.

14:50 – Abdullahi Tanko na poslední chvíli vypadl ze sestavy Baníku Ostrava, jelikož se zranil při rozcvičce. Místo něj do zápasu s Bohemians nastoupí Ladislav Almási.

14:30 – Crystal Palace se bude muset v zápase s Aston Villou obejít bez 76letého trenéra Roye Hodgsona. Ten se necítil dobře, a tak s týmem vůbec necestoval.

14:00 – Unai Emery dohromady odkoučoval v Premier League už 80 zápasů – 51 v Arsenalu a 29 v Aston Ville. Žádný z nich neskončil výsledkem 0:0.

13:30 – Liberec má sice až šestý nejvyšší počet cizinců v kádru z celků FORTUNA:LIGY (9), přesto za něj jako za jediný prvoligový klub zahraniční hráči odehráli více minut než čeští (52,5 %).

13:00 – Fabio Grosso bude po 14 letech znovu pracovat pro Lyon. Někdejší italský obránce za francouzský klub v minulosti dva roky hrál (2007–2009), v sobotu pak byl oficiálně jmenován novým trenérem.

12:45 – Fotbalisté Vyškova zvítězili v 9. kole Fortuna národní ligy před vlastními fanoušky nad Prostějovem 4:3. Favorizovaný celek se sice po trefách afrických útočníků Idjessiho Metsoka a Santiaga Enemeho dostal dvakrát do vedení už během první půle, avšak hosté dokázali vždy na gól soupeře reagovat.

Dramatická přestřelka pokračovala i po změně stran, kdy se dokonce klub z Olomouckého kraje prosadil potřetí. Poslední slovo ovšem měli opět Vyškované, když nejprve vyrovnal svým druhým zásahem Metsoko, na kterého v 86. minutě navázal Bienvenue Kanakimana z Burundi. Hanáci tak po dalším zaváhání zůstali u dna tabulky.

12:30 – Tým A.S Saint-Pierraise ze souostroví Saint Pierre a Miquelon ležícího u pobřeží Kanady v sobotu vyzve ve francouzském poháru sedmiligový CO Pacé z Bretaně. Kvůli tomuto zápasu museli hráči ostrovního celku cestovat zhruba 8 600 kilometrů.

12:00 – 22letý Sérgio Pereira Andrade předvedl v dresu Viborgu v zápase s Midtjyllandem skvělou techniku a výborné zakončení. Jeho tým, jehož kmenovým hráčem je i Jan Žambůrek, však nakonec pouze remizoval 2:2.

11:45 – Cristiano Ronaldo se podle italského deníku La Gazzetta dello Sport chystá soudit s Juventusem o 19,9 milionu eur, které mu klub dluží z dob pandemie Covidu-19.

10:45 – Bývalý velšský fotbalista Gareth Bale se díky své dobře známé vášni pro golf dostal do oficiální videohry série PGA Tour. Kdysi nejdražší hráč světa se stal jednou z postav, za kterou si mohou fanoušci zahrát ve hře PGA Tour 2K23.

10:15 – Ángelo Preciado se teprve v pátek v noci vrátil do České republiky poté, co za ekvádorskou reprezentaci odehrál většinu utkání proti Uruguayi. Nad jeho startem v nedělním utkání Sparty proti Slovácku tak visí otazník.

09:45 – Paris Saint-Germain v pátek prohrálo 2:3 s OGC Nice a v pátém kole si připsalo již třetí ztrátu (2-2-1). To je pro úřadujícího mistra Ligue 1 nejhorší vstup do sezony od převzetí katarským vlastníkem v roce 2011.

09:35 – "Je mi už 58 let a nikdy v životě jsem nezažil zcela bezstarostné období," začal svou emotivní řeč na tiskové konferenci manažer Tottenhamu Ange Postecoglu poté, co byl dotázán na stav Richarlisona, který má v plánu zapracovat na svém psychickém stavu.

"To, že máte peníze nebo jste v něčem opravdu dobří, vám nezaručí, že si život stejně nenajde způsob, jak udržet rovnováhu – vždy se v něm objeví věci, které budou stresující, budou vás vyčerpávat a vy se s tím prostě musíte vyrovnat," má jasno australský trenér.

09:05 – Neymar si odbyl debut v Saúdské Arábii. V dresu celku Al Hilal odehrál 27 minut a na šestigólové demolici soupeře z Rijádu se podílel jednou asistencí.

08:45 – Erik ten Hag si není jistý, jestli si Jadon Sancho ještě někdy zahraje v dresu Manchesteru United. Nizozemský kouč to řekl před sobotním zápasem s Brightonem. Jak celou kauzu vnímá, si můžete přečíst v článku.

08:00 – Romee Leuchterová nastoupila k prvnímu letošnímu ligovému zápasu za ženský tým Ajaxu ve velkém stylu. Nejen, že zaznamenala hattrick, ale jeden z gólů navíc vstřelila nevídaným způsobem – z volného přímého kopu trefila břevno, odkud se míč nevydal mimo hřiště, nýbrž spadl po odrazu zpět do hry a zamířil přímo do brány.

07:30 – "Kryštof (Daněk) má obrovskou motivaci a chuť dokázat, že do áčka Sparty jednoznačně patří. Chce hrát. Právě u nás je velký předpoklad, že mu tohle přání splníme," říká trenér Pardubic Radoslav Kováč. V rozhovoru, který si můžete přečíst na Livesport Zprávách, se mimo jiné také vrací ke ztrátě dvojice obránců Robina Hranáče a Tomáše Vlčka.

06:45 – Křídelník CF Montreal Matko Miljevic může na reprezentační úrovni nastoupit za Argentinu, Bosnu a Hercegovinu, Chorvatsko nebo USA. Svou univerzálnost si chtěl ovšem přenést i do klubových soutěží. Jelikož v týmu MLS sbíral minut po málu, zpestřoval si čas hraním v amatérské lize halové kopané.

Problém nastal v momentě, kdy se dostal do hádky s jedním z protihráčů, kterého uhodil do obličeje. Za své chování vyfasoval doživotní zákaz působení v soutěži. Navíc se přišlo na to, že ji hrál pod falešným jménem jako Matko Milojevic, protože regule MLS mu účast v jakékoli další sportovní soutěži zakazují. Je tak pravděpodobné, že obdrží ještě další trest.

PÁTEK, 15. ZÁŘÍ

23:07 – Fotbalisté Leverkusenu zůstávají i po 4. kole Bundesligy na prvním místě. Radost z penaltového vyrovnání na 2:2 na hřišti Bayernu byla obrovská.

Penaltová radost Leverkusenu. AFP

21:05 – Harry Kane otevřel skóre v pátečním bundesligovém duelu Bayernu proti Bayeru a je prvním hráčem klubu, který v prvních čtyřech utkáních dal stejný počet gólů od dob Miroslava Kloseho.

20:56 – Brno zvítězilo v 9. kole druhé ligy v Jihlavě 1:0 a po páté výhře za sebou se dostalo do čela neúplné tabulky. Pražská Dukla prohrála v Opavě 0:1 a klesla na třetí místo. Příbram zdolala sparťanský B-tým 2:1.

Páteční výsledky 9. kola. Livesport

19:17 – Když Mario Balotelli naposledy hrál za Demirspor, předváděl podobné kousky. Fanoušci se na italského hráče jistě velmi těší...

18:54 – Ve skvělých výkonech z minulé sezony pokračuje útočník Newcastlu Callum Wilson. I přes to, že ve většině zápasů naskakuje až z lavičky, nasázel v součtu s minulým ročníkem již 20 ligových branek. Na gól mu stačí 99 minut na hřišti, což ho v Premier League řadí na druhé místo za Erlinga Haalanda.

18:44 – Útočník Mario Balotelli skončil po ročním angažmá v Sionu a zamířil zpět do turecké ligy, kde se opět upsal Demirsporu. Předseda švýcarského klubu to potvrdil tamním médiím. Více informací o přestupu italského rebela najdete v článku.

18:28 – Manchester City v Premier League čeká pikantní bitva s rozjetým West Hamem, obhájci titulu se ale budou muset obejít bez důležité trojice hráčů. Chybět budou John Stones, Mateo Kovačič a Jack Grealish.

18:05 – Enzo Fernández v prvních čtyřech kolech Premier League vládne na finální třetině hřiště. V prostoru nejblíž soupeřově brance rozdal 118 úspěšných přihrávek, nikdo v Premier League jich nemá víc.

17:07 – S blížícím se návratem Reece Jamese musí trenér Chelsea Mauricio Pochettino řešit dilema koho postavit na pravou stranu hřiště. Francouz Malo Gusto, který při absenci anglického reprezentanta odehrál tři ligové zápasy v základní sestavě, za 263 minut připravil dva góly a zaznamenal o jednu asistenci víc než James za celý minulý ročník.

16:40 – Česká reprezentace bude ještě dva dny dražit herní dresy z kvalifikačního zápasu proti Albánii. Výtěžek z prodeje věnuje Kapce naděje.

16:31 – Na den přesně před pěti lety debutoval v dresu Leverkusenu současný gólman číslo jedna Lukas Hradecky. Dočká se v dnešním zápase proti Bayernu soutěžní premiéry český brankář Matěj Kovář?

16:20 – Španělský soud zakázal bývalému šéfovi fotbalového svazu Luisi Rubialesovi přiblížit se k Jenni Hermosové, která ho kvůli polibku po MS zažalovala.

14:40 – Premiéru v dresu PSG si dnes večer může odbýt francouzský reprezentant Randal Kolo Muani. Posila, která do Paříže přišla v posledních minutách přestupového období z Frankfurtu, figuruje ve dvacetičlenném výběru pro zápas proti Nice.

14:35 – Útočník Lipska Benjamin Šeško dal v dosavadním průběhu Bundesligy tři branky a prokázal obrovskou efektivitu. Na gól mu stačí pouhých devět doteků s míčem, což z něj dělá nejefektivnějšího útočníka v nejlepších pěti evropských ligách.

14:11 – Bayern Mnichov dnes večer čeká bundesligový šlágr proti Bayeru Leverkusen a fotbalisté bavorského velkoklubu do něj zasáhnou ve speciálních světlezelených dresech. Neobvyklá barevná kombinace a netradiční květinový vzor vznikly k příležitosti blížícího se Oktoberfestu.

13:50 – Kvůli aféře s polibkem fotbalové mistryně světa Španělky nadále odmítají hrát za reprezentaci. I po rezignaci svazového šéfa Luise Rubialese a vyhození kouče žádají další personální změny ve vedení svazu a reformy. Na konci září hráčky přitom čekají dva zápasy v Lize národů a nová trenérka má dnes oznámit nominaci.

13:22 –⁠ Reprezentační přestávka je u konce, náš úvodní příspěvek ji ale ještě připomene. Anglie v přátelském zápase porazila Skotsko a jako první evropský celek zaznamenala výhru číslo 600. To vše i přes vlastní gól, který si vstřelil kritizovaný Harry Maguire.