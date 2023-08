Fotbalový víkend ONLINE: Nenasytný Hložkův konkurent, žolík Messi i střelci z města módy

Fotbalová Evropa prožívá bohaté období – rozběhly se ligové soutěže, vrcholí pohárové kvalifikace a blíží se konec přestupového okna. Ten nejlepší fotbal je zkrátka zpět v plné parádě. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob věhlasných stadionů i jejich trávníků, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější fotbalové dění.

27. SRPNA

15:47 – V květnu 2011 se Darren Bent v dresu Aston Villy prosadil během úvodních 15 minut dvakrát do sítě Arsenalu a stal se nejrychlejším střelcem Villans, kterému se to podařilo na venkovní půdě. Na anglického útočníka nyní navázal v dresu celku z Birgminghamu Matty Cash, jenž zvládl dva góly v Burnley za 20 minut.

14:27 – Olomouc se doma na Andrově stadionu představí oproti utkání v Plzni s jedinou změnou. Denise Ventúru od úvodní minuty nahradí kapitán Hanáků Radim Breite.

Základní sestavy Olomouce a Liberce. Livesport

Luboš Kozel si na druhé straně přichystal dva nováčky – místo Filipa Prebsla naskočí do defenzivní linie Michal Fukala, zatímco zraněného Christina Frýdka nahradí řecký univerzál Marios Pourzitidis.

14:22 – Jablonec naposledy pouze remizoval a trenérovi Radoslavu Látalovi "teče do bot". Pro domácí duel si proto přichystal několik tahů v sestavě – místo Jakuba Martince v sestavě zaujme slovenský zadák Adrián Slávik, na pozici Davida Housky nastoupí veterán Tomáš Hübschman a v ofenzivě se budou snažit Vladimir Jovovič s Dominikem Pleštilem, kteří nahradí Václava Drchala a Michala Černáka.

Základní sestavy Jablonce a Slavie. Livesport

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský dopředu avizoval, že bude výrazně rotovat a svých slov dostál. Základní jedenáctka má oproti čtvrtečnímu pohárovému duelu jen tři stejná jména – brankáře Ondřeje Koláře, kapitána Tomáše Holeše a levonohého univerzála Lukáše Provoda. Zbylých osm slávistů vyběhne s “čerstvými” silami – včetně rozstříleného Muhameda Tijaniho.

14:14 – Hned čtyři změny v sestavě si po krachu na jihočeském Střeleckém ostrově (0:3) připravil trenér Bohemians Jaroslav Veselý. Do sestavy se tentokrát nedostalo útočné duo David Puškáč, Matyáš Kozák, veterán Josef Jindřišek a Martin Dostál. V Ďolíčku je od úvodní minuty nahradí Erik Prekop, Robert Hrubý, Jan Kovařík a Adam Kadlec.

Základní sestavy Bohemians a Hradce Králové. Livesport

Hradec Králové své druhé domácí utkání zvládl a jeho lodivod Jozef Weber tak musel sáhnout do sestavy pouze vynuceně – Adam Gabriel totiž přes Spartu přestoupil do dánského Midtjyllandu a v základní jedenáctce ho nahradí další host ex-sparťan Daniel Horák.

12:19 – O slovo se v zámoří opět přihlásil legendární Lionel Messi, který nejenže prožil skvělý debut v MLS, ale opět psal i historii. Argentinec totiž vstřelil od roku 2020 v 8 zápasech za klub a zemi 7 gólů jako náhradník.

12:17 – Opravdu velkou konkurenci má Adam Hložek v ofenzivě Leverkusenu ve Victoru Bonifaceovi. Nigerijec, který do Bayeru přišel z Royalu Union, se v sobotu dvakrát trefil do sítě Mönchengladbachu a v zápase navíc zaznamenal 11 střel, čímž stanovil nový klubový rekord (od roku 2004/2005, kdy se začala shromažďovat data).

12:15 – U červenočerných z města módy ještě zůstaneme. Letní posila AC Christian Pulišič se dokázal prosadit v obou úvodních zápasech nové sezony a stal se tak teprve pátým fotbalistou Rossoneri, který to dokázal. Společnost má Američan vskutku parádní, však posuďte sami – Oliver Bierhoff, Andrij Ševčenko, Mario Balotelli a Jérémy Ménez.

12:12 - Olivier Giroud je od svého debutu v Serii A (srpen 2021) za AC Milán nejlepším střelcem svého týmu. V nejvyšší italské soutěži nasázel Francouz už 27 branek – tři z toho stihl ve dvou úvodních kolech aktuální sezony.

10:21 – Slavia o odložení víkendového zápasu uvažovala jen na moment. "Chvilku jsme se bavili o možnosti odložení zápasu, i kvůli tomu, že v neděli hrajeme už ve tři hodiny a panují horka. Na druhou stranu tým je rozjetý, jsou dobré terény a termíny se pak těžko hledají," ví trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Program pražské Slavie. Livesport

Sešívaní do nedělního duelu v Jablonci naskočí v pozměněné sestavě. "Máme navíc hráče v záloze. Rotace nám zatím výsledkově vychází, nechceme z toho vypadnout. Upřímně nejsem moc pro odkládání zápasů, pokud se nejedná o nějakou zdravotní situaci. Celkově jsme na to téma měli krátkou diskuzi, ve které jsme si řekli, že chceme zkusit hrát a dát šanci dalším klukům," dodal slávistický lodivod.

08:22 – Slavia bude v neděli v 6. kole první ligy hájit pozici jediného týmu, který v sezoně nejvyšší soutěže ještě neztratil ani bod. Lídři tabulky se představí na hřišti Jablonce, mistrovská Sparta přivítá nováčka z Karviné. Pražští rivalové jsou po čtvrtečních úvodních duelech závěrečného play off Evropské ligy v rozdílném rozpoložení. Zatímco slávisté doma porazili ukrajinský Luhansk 2:0 a přiblížili se postupu do skupiny, sparťané v Záhřebu podlehli Dinamu 1:3 a v odvetě budou odvracet vyřazení.

06:39 – Kylian Mbappé a Ousmane Dembélé si začínají rozumět. Francouzi si v dresu PSG proti Lens vyměnili 12 přihrávek (každý z nich 6) poté, co se během 45 minut zápasu s Toulouse našli pouze dvakrát (2 přihrávky bývalého hráče Barcelony na francouzského spoluhráče).

06:35 – Verona vyhrála úvodní dva ligové zápasy sezony potřetí ve své historii v Serii A – podařilo se jí to také v sezonách 1984/85 a 2020/21, kdy první vítězství přišlo právě proti AS Řím (výhra 3:0). Mají hráči Hellas nakročeno ke klidnějšímu ročníku, než který zažili naposledy?

26. SRPNA

21:50 – Skvělý vstup do nového angažmá má za sebou Christian Pulisic. Americký reprezentant po přesunu z Chelsea do AC Milán skóroval v úvodních dvou střetnutích a zařadil se mezi čtveřici dalších fotbalistů, kterým se to v posledních 29 letech na úvod angažmá na San Siru povedlo.

21:31 – Záložník Leverkusenu Florian Wirtz vytvořil v Mönchengladbachu pro spoluhráče 10 brankových příležitostí ze hry. Posledním, kdo jich zaznamenal víc (11), byl před osmi lety David Silva v zápase Manchesteru City proti West Bromu.

21:22 – Hráči Brightonu zaznamenali v domácím zápase proti West Hamu 68 dotyků s míčem v pokutovém území soupeře. Od roku 2009, kdy se tato statistika zaznamenává, jde v Premier League o druhou nejvyšší hodnotu poraženého týmu. Nejvíc (79) jich měl Manchester City v prosinci 2019 v utkání proti Manchesteru United, které prohrál 1:2.

20:33 – Bundesligový souboj dvou celků s českým zastoupením ovládl Leverkusen. Bayer vyhrál na půdě Mönchengladbachu jasně 3:0 a po dvou zápasech nové sezony zůstává stoprocentní. Tomáš Čvančara na hrotu útoku domácího celku nenavázal na první zápas, v němž vstřelil dva góly, a za 79 minut na hřišti se neprosadil. V dresu vítězů odehrál poslední desetiminutovku Adam Hložek. Brankář Matěj Kovář zůstal na lavičce náhradníků, Patrik Schick se nadále léčí zraněná třísla.

20:10 – Slovácko se po výhře v Pardubicích vyšplhalo v neúplné tabulce na třetí místo. Tým z Uherského Hradiště v sezoně popáté bodoval, naopak Východočeši prohráli potřetí z posledních čtyř kol a jsou třináctí. Baník se vítězstvím nad Budějovicemi posunul na 10. příčku, zatímco jeho sobotní sok klesl na poslední místo za Zlín, který triumfoval nad Teplicemi.

Tabulka FORTUNA:LIGY. Livesport

20:05 – V závěrečném utkání šestého kola FORTUNA:LIGY dokázal Baník v závěru zlomit odpor Českých Budějovic a slaví vítězství 2:0. V aktuální sezoně nejvyšší české soutěže tak zůstává jediným týmem, který doma ještě neinkasoval. Po úvodní bezbrankové remíze se Slováckem si poradil 2:0 s Hradcem Králové a nyní stejným výsledkem i s Dynamem.

Dosavadní výsledky šestého kola F:L. Livesport

19:20 – Zápas s Brightonem skončil předčasně pro kapitána české reprezentace Tomáše Součka. Středopolař West Hamu opustil hřiště ve 39. minutě po srážce s brankářem Bartem Verbruggenem.

19:14 – Pardubice před vlastními fanoušky nestačily na Slovácko a vyšly gólově naprázdno. Kouč východočeského mužstva Radoslav Kováč si uvědomuje, že v ofenzivě jeho svěřenci neodvádějí efektivní práci. "Měli jsme dobrou pasáž, v níž jsme si vytvořili tři čtyři šance. Máme ale problém se střílením branek. Byl to náš čtvrtý zápas doma v ligové sezoně, kromě Karviné jsme ale neskórovali," hlesl. "Pokud nedáme branku, nemůžeme pomýšlet na body. Jak s Bohemkou, tak se Slováckem jsme si v první půli vypracovali spoustu možností, máme však problém je proměňovat."

19:04 – Fotbalistům Manchesteru United vůbec nevyšel vstup do utkání s Nottinghamem. United už po čtyřech minutách prohrávali o dvě branky, ve zbytku zápasu ale dokázali nepříznivý stav otočit a ve třicetileté historii anglické Premier League zvrátili již třináctý zápas, v němž ztráceli dvě branky. Žádný z celků v elitní anglické soutěži jich nenasbíral víc.

18:41 – Taiwo Awony se gólem na Old Trafford zapsal do historie. V součtu se závěrem minulé sezony totiž nigerijský útočník Nottinghamu skóroval v sedmém zápase v řadě, čímž vyrovnal rekord Mohameda Salaha a Emmanuela Adebayora v nejdelší gólové sérii Premier League. Šanci osamostatnit se na pomyslném čele bude mít příští týden v domácím utkání s Burnley.

18:32 – Arsenal remizoval doma s Fulhamem a znovu se ukázalo, že udržet pro něj čisté konto na Emirates Stadium představuje dlouhodobě velký problém. Pokud do celkového sumáře započítáme začátek loňské sezony, uchoval vzadu nulu pouze ve čtyřech případech z posledních 21 utkání. Horší bilanci má už za toto dosavadní období paradoxně jen jeho sobotní soupeř, The Cottagers se povedlo neinkasovat během 90 minut jen ve třech zápasech.

17:49 – Vůbec první vítězství v sezóně získal Zlín, který dokázal před vlastními fanoušky udolat Teplice. A kouč oravského celku Pavel Vrba byl s výkonem svého mužstva spokojený. "Byl to pro nás velmi důležitý zápas, v němž jsme předváděli takovou kvalitu jako na jaře, kdy jsme se zachraňovali. Jsem rád, že jsme na to navázali a získali pro nás strašně důležité tři body," těšilo ho.

Statistiky utkání. Livesport

"Z hlediska naší ofenzivy to bylo povedené utkání a doufám, že na to navážeme i v dalších zápasech. V první půli jsme měli snad tři vyložené šance. Ve druhé půli nás podržel Dostál a bylo podstatné, že jsme vystřelil první branku. Teplice budou soupeřem na naší úrovni a je dobře, že jsme duel zvládli. Teď se chceme odlepit od spodních příček a zamířit výš."

17:29 – Pavel Kadeřábek se podepsal pod obrat Hoffenheimu, který i díky jeho brance zvítězil nad Heidenheimem 3:2. Český krajní obránce se v Bundeslize za Hoffe gólově prosadil podesáté, další tři branky má na kontě v domácím poháru a dvě v Evropě.

17:21 – Ewerton, Karel Pojezný a Filip Kubala. Hned tři nové hráče zařadil do své sestavy trenér Baníku Pavel Hapal. Oproti zápasu se Slavií se na hřiště od úvodního hvizdu nepodívá Eneo Bitri, Matěj Šín a David Buchta.

Základní sestavy Ostravy a Českých Budějovic. Livesport

Duo Tomáš Zápotočný, Marek Nikl nemělo příliš důvodů měnit základní jedenáctku. Dynamo totiž pod jejich velením konečně v novém ročníku vyhrálo a jediná změna je tak absence zraněného Ondřeje Čoudka, kterého už v průběhu zápasu s Bohemians nahradil Martin Králik.

16:23 – Velmi laxně se prezentoval na domácí půdě Manchester United na začátku utkání třetího kola Premier League proti Nottinghamu. Dva góly totiž inkasovali Rudí ďáblové po pouhých třech minutách a 47 sekundách od úvodního hvizdu sudího Attwella! Žádný tým v historii se mimochodem proti anglickému gigantovi v rámci střetnutí na nejvyšší anglické scéně netrefil rychleji.

15:18 – Přes 100 milionů eur (2,4 miliardy korun) utratilů v létě Real Madrid za anglického záložníka Juda Bellinghama, který oblékal dres Dortmundu. A sotva nová sezona začala, už se začíná potvrzovat, že částka nebyla utracena nadarmo. Bílý balet má i díky němu v La Lize stoprocentní počet bodů, v pátek rozhodla jeho trefa o těsném vítězství na půdě Celty Vigo. Aktuálně tak už má Bellingham na kontě čtyři branky a stal se historicky nejmladším hráčem španělského giganta, který kdy skóroval ve třech po sobě jdoucích ligových zápasech (20 let a 57 dní).

14:25 – James Maddison, letní posila Tottenhamu, otevřel gólový účet třetího kola Premier League na půdě Bournemouthu. A znovu ukázal, že nemá problém sbírat úspěchy na cizích hřištích. Vždyť v součtu s obdobím, kdy působil v Leicesteru, se v posledních 20 utkáních podílel již na 18 gólech svého týmu (devět gólů a devět asistencí).

14:15 – Pavel Vrba se pokusí doma na Letné získat první tři ligové body v nové sezoně se dvěma změnami v sestavě. Do základní jedenáctky zkušeného trenéra se nevešel Tomáš Čelůstka, kterého nahradí Vukadin Vukadinovič, a El Hadji Ndiaye, na jehož úkor dostane prostor Tom Slončík.

Základní sestavy Zlínu a Teplic. Livesport

Jeden jediný zásah do základní jedenáctky, která minulý týden vybojovala cenný bod proti Spartě, si připravil Zdeňko Frťala. Kouč Teplic nezařadil do sestavy Tadeáše Vachouška, místo nějž vyběhne na trávník od úvodní minuty Jan Knapík. Dojde tak zřejmě i k pozičnímu posunu některých hráčů.

14:09 – Hned tři změny si pro domácí utkání se Slováckem připravil pardubický trenér Radoslav Kováč. Oproti minulému víkendu, kdy Východočeši nestačili na Liberec (0:1), se do základní sestavy nevešel stoper Denis Donát, středopolař Kamil Vacek a ofenzivní univerzál Bartosz Pikul. Od úvodní minuty naopak vyběhnou na trávník Jakub Matoušek, Ondřej Kukučka a Samuel Šimek.

Základní sestavy Pardubic a Slovácka. Livesport

Trenér Martin Svědík, který zažil naposledy nervózní duel s Mladou Boleslaví (2:2), udělal nezvykle hned několik změn. Do základní jedenáctky Slovácka se tentokrát dostali Michal Trávník, Daniel Holzer, Jan Kalabiška a Petr Reinberk.

11:38 – Letní přestupový termín v anglické lize přinesl nový rekord, přestože fotbalisté mají na změnu dresu ještě týden. Podle společnosti Deloitte kluby z Premier League utratily za posily 1,95 miliardy liber (asi 55 miliard korun). Dosavadním maximem bylo 1,92 miliardy liber, které anglické kluby utratily před rokem. Žádná přestupová částka ale tehdy nepřekonala hranici 100 milionů liber, což se nyní podařilo zatím dvakrát.

11:31 – Lipsku se letní posily mimořádně povedly! Zatímco Lois Openda je prvním hráčem klubu, který skóroval ve svých prvních dvou bundesligových vystoupeních za RB, Xavi Simons je premiérovým nováčkem, který se za stejné období přímo podílel na třech gólech (1 gól a dvě asistence).

10:34 – Vážnějšího charakteru je svalové zranění, které si přivodil Luke Shaw. Obránce Manchesteru United může přijít o značnou část podzimu, v krajním případě bude chybět dva měsíce.

09:45 – Od začátku sezony 2021/22 se v Realu Madrid pouze Karim Benzema (46 gólů a 15 asistencí) podílel na více gólech než jeho spoluhráč Vinícius Junior. Brazilec, který se v pátečním duel s Celtou Vigo zranil a Bílému baletu bude pravděpodobně chybět, posbíral v soutěži 28 gólů a 19 asistencí. Po odchodu Francouze do Saúdské Arábie je to pro úřadujícího mistra ligy obrovská ztráta.

09:41 – Myron Boadu, monacký cestovatel? Nizozemský útočník se zdá být specialistou na venkovní zápasy, každý ze svých osmi gólů v Ligue 1 totiž vstřelil mimo domácí hřiště a stal se tak hráčem, který za posledních 75 let vstřelil nejvíce branek v nejvyšší soutěži, aniž by se trefil na stadionu svého klubu.

09:15 – Thiago Silva je ve věku 38 let a 337 dní druhým nejstarším hráčem, který nastoupil v prvních třech zápasech jedné sezony Premier League, hned po Teddym Sheringhamovi, který v sezóně 2005/06 naskočil za West Ham ve věku 39 let a 147 dní.

09:14 – Raheem Sterling už v Premier League vstřelil 114 "nepenaltovaných" gólů, čímž předstihl Jimmyho Floyda Hasselbainka, a jen 16 hráčů v historii soutěže jich vstřelilo více. Anglický reprezentant se na tuto metu dostal včerejší vítěznou brankou do sítě Lutonu.

07:00 – Pavel Vrba postrádá ve svém mužstvo klasickou devítku, v důležitém zápase proti Teplicím ale spoléhá na podporu z hlediště. "Chybí nám klasický hrotový útočník, o nějž bychom se mohli opřít. Věřím, že nám pomohou fanoušci," říká před sobotním utkáním, které hostí od 15:00 zlínská Letná, zkušený kouč. "Víme, že Zlín není v dobré situaci. O to víc se musíme na utkání soustředit a dobře se na něj nachystat," je jasné jeho protějšku Zdeňko Frťalovi.

06:56 – Povzbuzené prvním vítězstvím v nové sezoně cestuje do Ostravy Dynamo. "Je obrovsky důležité, že jsme s Bohemkou získali první body v sezoně. Udrželi jsme konečně nulu, navíc jsme dali tři góly," říká před soubojem s Baníkem trenér Jihočechů Marek Nikl.

Tabulka FORTUNA:LIGY. Livesport

"Potřebujeme vyhrát a půjdeme si za třemi body. Budeme se chtít prosadit v útočné fázi. Myslím, že směrem do defenzivy mužstvo pracuje dobře, ale potřebujeme si vytvářet i situace v útočné fázi a proměnit je," kontruje kouč domácích Pavel Hapal.

06:51 – Slovácko se v sobotním 6. ligovém kole představí v Pardubicích, kde v dosavadních třech vzájemných duelech v nejvyšší soutěži ještě nedokázalo zvítězit. Případná výhra by ale tým z Uherského Hradiště vynesla z dělené šesté pozice na průběžné třetí místo před Plzeň, protože Západočeši si zápas s pátou Mladou Boleslaví odložili kvůli startu v kvalifikaci Evropské konferenční ligy a čtvrtá Olomouc bude hrát s Libercem až v neděli.

"Domácí se snaží hrát hodně dopředu, ale zase mají okénka v defenzivě a toho se budeme snažit využít," poodkrývá možnosti Slovácka asistent trenéra Miroslav Mikšíček. "Málo se tlačíme do branky, nechodíme do soubojů jeden na jednoho, chybí nám agresivita. To všechno musíme proti Slovácku změnit," burcuje naopak kouč Východočechů Radoslav Kováč.

25. SRPNA

23:39 – Jude Bellingham vletěl do angažmá v Realu Madrid po hlavě. V pátek rozhodl jediným gólem utkání o vítězství na hřišti Celty Vigo a po třech zápasech v La Lize má na kontě už čtyři trefy. Bílý balet zůstává i díky anglickému mladíkovi v novém ročníku nejvyšší španělské soutěže stoprocentní.

22:54 – Přesně po 138 dnech dokázala Chelsea udržet čisté konto, v předehrávce třetího kola Premier League si doma poradila s Lutonem díky dvěma gólům Raheema Sterlinga a jedné trefě Nicolase Jacksona 3:0. Nulu si mezi třemi tyčemi připsal Robert Sánchez.

21:55 – Až ve třetím kole nové sezony saúdskoarabské ligy dokázal Al-Nassr poprvé bodovat. K drtivému vítězství 5:0 na hřišti Al-Fatehu jej dotáhli Cristiano Ronaldo a Sadio Mané, Portugalec si připsal hattrick a asistenci, zbylé dva góly dal jeho hvězdný senegalský parťák. Ronaldo mu nejprve ve 27. minutě připravil elegantní patičkou úvodní trefu a o chvíli později sám hlavou zvýšil. Po změně stran se prosadil dvakrát po přihrávkách před odkrytou bránu, hattrick dokonal v šesté minutě nastavení.

19:00 – O víkendu bude mít s největší pravděpodobností Gonçalo Ramos. Útočníka PSG trápí svalové zranění a je ohrožen jeho start proti RC Lens.

18:36 – Stabilního střelce by si v podobě Romela Lukaka mohly pořídit italské kluby. V 10 sezonách před tou současnou totiž dosáhl pouze Robert Lewandowski (10) vícekrát dvojnásobného počtu gólů než Lukaku (9) v pěti TOP evropských ligách.

17:36 – Mohammed Kudus v minulé sezoně Eredivisie vybojoval v dresu Ajaxu 4,6 míče za 90 minut, což je nejvíce za jeden ročník v nejvyšší nizozemské soutěži od doby, kdy jsou tyto údaje k dispozici. Velmi pravděpodobně nová posila West Hamu by mohla zalepit díru po Declanu Riceovi, který přestoupil do Arsenalu.

15:32 – Utkání FORTUNA:LIGY mezi Mladou Boleslaví a Plzní se v neděli neodehraje na žádost západočeského klubu, který ve čtvrtek na úvod 4. předkola Evropské konferenční ligy zvítězil v kazachstánské Kostanaji 2:1. Slavia ani Sparta možnost odložit si ligový zápas kvůli účasti v pohárovém play off nevyužily, ligový lídr hraje v neděli v Jablonci a obhájce titulu hostí Karvinou.

14:58 – Luka Shawa čeká několikatýdenní pauza zapříčiněná svalovým zraněním. Anglický obránce tak rozšířil poměrně početnou marodku Manchesteru United, na níž ještě nějakou dobu budou Mason Mount, Harry Maguire či Tyrell Malacia. Naopak brzy by ji měl opustit dánský útočník Rasmus Höjlund, letní posila z Atalanty.

14:22 – Kromě Chelsea, která v pátek večer vyzve na Stamford Bridge Luton, se roztočí další kolo ligového kolotoče také ve Španělsku, Německu i Francii. Na Pyrenejském poloostrově půjde dokonce do akce obhájce titulu Real Madrid, který zavítá na půdu Celty Vigo. Za západními hranicemi naší republiky začne program druhého bundesligového kola v Lipsku, kam zavítá rozstřílený Stuttgart. První duel třetího kola Ligue One pak obstará v Nantes Monako.

13:19 – Žádný ze současných účastníků Premier League netáhne delší sérii bez čistého konta než Chelsea. Londýnský velkoklub neodehrál zápas s nulou už jedenáctkrát v řadě. Nepříznivá defenzivní bilance Blues začala 8. dubna pod Frankem Lampardem na stadionu Molineux porážkou 0:1 od Wolves. Vyléčit propustnou obranu aktuálně spícího giganta zatím nedokázali brankáři Kepa Arrizabalaga, Edouard Mendy a novic Robert Sanchez ani argentinský kouč Mauricio Pochettino.