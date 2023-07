Fotbalový víkend ONLINE: Přísná, řekl Vrba o penaltě Sparty. Podle Priskeho byla jasná

Zatímco první kolo FORTUNA:LIGY nabídlo hned několik zajímavostí, krásných branek a nebyla nouze ani o překvapivé výsledky, blíží se ligový víkend s pořadovým číslem dvě. Jaký bude? Nejnovější informace sledujte v našem aktualizovaném přehledu.

29. ČERVENCE

18:30 – Zápas v Olomouci se musel kvůli dešti přerušit. Rozhodnutí hlavního rozhodčího kvitoval i trenér poražené Karviné Tomáš Hejdušek: "Přišla bouřka a utkání se už pak jen dohrávalo. Při přerušení se kluci rozběhávali, bylo to nešťastné, ale jsem rád, že to takhle pan rozhodčí udělal, už tam byly kaluže. Jde o to, aby se nikdo nezranil, terén nabádal ke skluzům a červeným kartám."

18:07 – Naprosto opačný názor na nařízený pokutový kop měl trenér Letenských Brian Priske. "Co se týče penalty, tak byla jasná," nechal se slyšet dánský kouč. Jeho svěřenci se nakonec "protrápili" k hubenému vítězství 1:0, což jej na jednu stranu potěšilo, na druhou však nikoliv: "Je to důležité vítězství, máme tři body, to je nyní pro nás hlavní. V některých aspektech jsem spokojený s defenzivou, ale v prvních 15 minutách se nám dařilo i směrem dopředu a mohli jsme rozhodnout dřív."

Priske vysekl poklonu soupeři: "Musím ale vyzdvihnout Zlín, který bojoval a dělal vše proto, aby uhrál bod. V některých fázích jsme zvolnili tempo, špatně jsme se orientovali v koncovce, s tím nejsem spokojený. Dá se říct, že tempo utkání bylo v některých úsecích nižší z několika důvodů, ať už to bylo počasí nebo stav hřiště. Ale měli jsme se s tím vypořádat lépe."

18:03 – Po kruté porážce s úřadujícím mistrem se trenér Zlín Pavel Vrba nechtěl příliš vyjadřovat k pokutovému kopu, který nakonec zápas rozhodl v neprospěch jeho týmu. "Penaltu komentovat nebudu, jsou posuzované tak, jak jsou. Byla přísná a prohráli jsme po ní," řekl bývalý kouč Sparty.

Předvedená hra jeho svěřenců se mu však zamlouvala: "Když budu hodnotit zápas, tak si myslím, že jsme Spartu k ničemu nepustili, že jsme hráli zodpovědně dozadu. Neuhrát dnes bod je pro nás velké zklamání. Odehráli jsme mnohem lepší utkání než v minulém kole v Karviné, bod jsme si zasloužili, i když Sparta byla v mezihře a kombinaci lepší. Škoda, že jsme nevyužili některé brejkové situace, byly tam dvě tři akce, které po gólu volaly, jednou z toho byla tyč."

17:34 – Hned čtyři změny v základní jedenáctce oproti prvnímu kolu si přichystal na sobotní duel Pavel Hapal. Trenér Baníku protentokrát neukázal na stopera Filipa Blažka, wingbeka Jana Jurošku, středopolaře Filipa Kaloče a útočníka Ladislava Almásiho. Místo nich se na hrací plochu od úvodní minuty podívají Jiří Boula, Gigli Ndefe, Matěj Šín a Abdullahi Tanko.

Realizační tým Slovácka, který se stejně jako v úvodním duelu proti Českým Budějovicím musí obejít bez hlavního trenéra Martina Svědíka, nemusel udělat žádnou změnu. Na výborný výkon proti Dynamu, který fotbalistům z Uherského Hradiště vynesl tři nody za vítězství 4:1, se pokusí navázat Michal Kadlec a spol. v totožném složení.

17:28 – Zápas v Olomouci, který na 20 minut přerušil déšť, ovládla domácí Sigma a do tabulky zapisuje první tři body. K výhře 3:1 pomohl i výstavní gól Lukáše Juliše, který se trefil poprvé po návratu na Hanou.

17:02 – Pardubice ve 2. kole slaví první bod v nové sezoně. Za domácí bezgólovou remízu s Jabloncem mohou být rády, od 24. minuty totiž hrály bez vyloučeného brankáře Antonína Kinského.

17:00 – Sparta ve Zlíně zůstala za očekáváním, po matném výkonu přesto veze tři body. V závěru ji vysvobodil Ladislav Krejčí, který proměnil penaltu nařízenou za nešťastnou ruku Martina Cedidly.

14:28 – Trenér olomoucké Sigmy Václav Jílek nachystal v sestavě oproti zápasu na Letné jednu novinku – do základu, a ani na lavičku, se ze zdravotních důvodů nevměstnal slovenský středopolař Denis Ventúra. Tandem Jílek, Saňák se jej pokusí nahradit Vojtěchem Křišťálem, který před sezony přišel z Jihlavy.

Strůjce karvinského úspěchu Tomáš Hejdušek musel i přes vítězství v prvním kole sáhnout do obranné řady. Zraněného Jaroslava Svozila nahradí po Jiří Bederka. A změnu hlásí i ofenziva – teprve devatenáctiletý Lucky Ezeh přenechá místo v sestavě olomouckému odchovanci Martinu Doležalovi.

14:17 – Jedinou změnu si přichystal pro druhé kolo FORTUNA:LIGY také kouč Pardubic Radoslav Kováč, který musel před týdnem skousnout domácí porážku s Bohemians 0:1. První body má Východočechům pomoct získat záložník Denis Darmovzal.

Ve dvou případech sáhl do své první jedenáctky i jmenovec svého konkurenta Radoslav Látal. Jablonecký lodivod pro duel v Pardubicích vynechal zkušeného útočníka Jana Chramostu a neukázal ani na Dominika Pleštila. Zmiňované duo na trávníku zastoupí host ze Sparty Filip Souček a také nový kmenový hráč Severočechů Alexis Alegue, jenž před sezonou přišel z Vyškova.

14:15 – Trenér Letenských Brian Priske udělal před druhým zápasem sezony jedinou změnu v sestavě. Zatímco pozici brankářské jedničky pro duel na zlínské Letné udržel Vojtěch Vorel před dánským novicem Peterem Vindahlem, o místo v základní jedenáctce přišel středopolař Lukáš Sadílek. Nedávného debutanta v reprezentaci nahradí v záložní řadě Albánec Qazim Laci, bývalý hráč Slovácka je připraven naskočit do hry z lavičky.

Výrazně odlišnou jedenáctku vyšle na trávník kouč Pavel Vrba, který se dle vlastních slov před týdnem: "do sestavy úplně netrefil". Za Ševce tak narozdíl od duelu v Karviné naskočí od úvodní minuty David Tkáč i Tom Slončík. V brance i přes čtyři inkasované góly zůstává zkušený Stanislav Dostál.

14:03 – Twitterový účet FORTUNA:LIGY připomíná, že Zlín v domácím prostředí prohrál od konce ledna prohrál pouhá dvě utkání. Jednu z těchto porážek měl na svědomí právě jeho sobotní soupeř, pražská Sparta (2:3).

14:00 – Premiéru na lavičce Baníku si loni v říjnu odbyl realizační tým v čele s Pavlem Hapalem právě v domácím prostředí proti Slovácku, Baník se tehdy mohl radovat po vítězství 3:1, jak stejný souboj dopadne tentokrát?

13:47 – Jaroslava Svozila v minulé sezoně trápily potíže s kolenem a stejný problém se mu ozval i nyní. Kvůli blíže nespecifikovanému zranění nepomůže nováčkovi z Karviné v sobotním zápase v Olomouci.

11:45 – Chtěl být jako legendární Gigi Buffon. V Baníku strávil osm sezon, v té minulé ale v jeho barvách chytal naposledy. Jan Laštůvka, tak trochu nečekaně, v ostravském klubu skončil. Ve 41 letech ale bylo dost možná na čase. Pro mnohé klubová legenda se s fanoušky rozloučí před sobotním zápasem.

10:18 – Vrcholem sobotního programu druhého kola bude souboj Baníku se Slováckem. Na vítkovickém stadionu se střetnou dva kluby, které zažily rozlišný start do nové sezony. Zatímco Baník utrpěl porážku v Liberci, fotbalisté z Uherského Hradiště si doma poradili celkem hladce s Českými Budějovicemi. I přes týden staré výsledky jsou ale favoritem podle bookmakerů domácí, kterým hrají do karet i obě vzájemná měření z minulé sezony.

08:45 – Karviná při pátečním večeru, tedy jen pár hodin před druhým zápasem sezony, oznámila příchod nové tváře. Levou stranu hřiště posílil dvaadvacetiletý Andrija Ražnatović, který do této chvíle působil výhradně v rodné Černé Hoře a byl součástí Budučnosti Podgorica. Přestupovou sumu účastník české nejvyšší soutěže nezveřejnil. Ani délku kontraktu přitom neupřesnil, byť potvrdil, že by se mělo jednat o dlouhodobou spolupráci.

07:38 – Už druhé utkání sezony bude hostit nový stadion v Pardubicích. Na východ Čech zavítá tentokrát Jablonec, který v úvodním kole nestačil na Mladou Boleslav. Svěřenci trenéra Radoslava Látala se o první ligové body poperou v nových dresech, které tak zažijí zápasovou premiéru. O první zápis do tabulky bude usilovat i soubor kouče Radoslava Látala, jenž před týdnem nestačil těsně na Bohemians.

06:14 – Sparta začala cestu za obhajobou titulu výhrou 2:0 nad Olomoucí, kterou zařídil dvěma góly Lukáš Haraslín. Ke druhému zápasu vycestovali Letenští do Zlína, kde hrají v sobotu od 15:00. "Očekávám hodně soubojový zápas, ve kterém budeme z větší části na balonu a bude to spíš o nás, co dokážeme v té poslední fázi vymyslet," predikuje bitvu na zlínské Letné obránce Jan Mejdr.

Naopak Zlín s bývalým koučem Pražanů Pavlem Vrbou na úvod ligové sezony utrpěl debakl 1:4 na hřišti karvinského nováčka. Sparťané v lize neprohráli se Zlínem devětkrát po sobě, ale v únorovém duelu na stadionu "Ševců" ztratili komfortní náskok a zvítězili 3:2. "Nesmíme jim dovolit sebemenší náznak, který by je dostal zpátky do zápasu, což se přesně stalo naposledy. My měli utkání jasně pod kontrolou, pak jsme iniciativu trochu nechali na nich a ve finále z toho byla divočina," je si vědom asistent trenéra Luboš Loučka.

28. ČERVENCE

20:02 – Rezerva Sparty neuspěla ani ve druhém kole F:NL, tentokrát padla na hřišti Táborska 0:1 a v tabulce je poslední. Naopak hosté zůstávají podobně jako Vyškov stoprocentní. První vítězství v této sezoně zaznamenala Opava, která si poradila s Varnsdorfem 1:0.

19:46 – Bohemians 1905 se musí v nedělním ligovém zápase s Teplicemi obejít bez Jana Matouška, který má zdravotní potíže po úvodním zápase 2. předkola Konferenční ligy na půdě Bodø/Glimt (0:3).

19:39 – Vyškov ve druhé lize zvítězil 4:2 na hřišti Dukly Praha a i po 2. kole zůstává v soutěži beze ztráty bodu. Pražané naopak nenavázali na výhru z úvodního kola ani na triumfy z obou vzájemných duelů v minulé sezoně. Reportáž se zápasu si přečtěte zde.

18:10 – Úspěšnou operaci přetrženého předního zkříženého vazu v koleni má za sebou slávista David Pech. Talentovaný univerzál má před sebou minimálně půlroční rehabilitaci.

18:01 – Zlín po výprasku v úvodním kole FORTUNA:LIGY získal novou tvář do defenzivy. Ševce před blížícím se druhým ligovým zápasem posílil obránce Jakub Černín z druholigové Líšně. Valaši se čtyřiadvacetiletým stoperem podepsali smlouvu na tři a půl roku.

16:08 – Plzeňského kouče Miroslava Koubka čeká konfrontace s bývalým celkem, v němž skončil v závěru jara ze zdravotních důvodů. Na konci ledna ještě s Hradcem Králové překvapivě vyhrál v Plzni 2:1. "Musíme se zamyslet nad sestavou směrem k Hradci a jeho způsobu hry. Na Hradec se těším jako na každé ligové utkání, to je naše práce," podotkl jednasedmdesátiletý kouč.

14:52 – Na děleném prvním místě se nečekaně po úvodním kole vyhřívá nováček z Karviné. Ten však má před sebou těžkou úlohu. Jede totiž do Olomouce, kterou ještě nikdy v historii ligy neporazil. Aktuálně s ní počítá sérii pěti nezdarů za sebou. Zlomit nepříznivou bilanci mu mohou pomoct i dva odchovanci Sigmy v sestavě Jaroslav Svozil a Martin Doležal. "Uvidíme, jaké tam bude přivítání. Když jsem tam přijel s Jabloncem, lidi na mě bučeli a pískali," posteskl si krátce po příchodu do Karviné pro klubový web Doležal.

14:36 – V obou duelech Liberce s Mladou Boleslaví v minulé sezoně padly čtyři góly. Středočeši nejdřív vyhráli venku 3:1 a doma dokonce 4:0. V letní přípravě pak zvítězili 2:0. Asistent libereckého trenéra Josef Petřík upozornil na sílu nedělního soupeře. "V útoku je velice nebezpečné trio Jawo, Júsuf a Kušej. Jsou to velice pohybliví, důrazní a nebezpeční hráči. Čeká nás určitě velice těžký zápas," citovaly jej stránky Slovanu.

14:13 – Jedním z magnetů druhého ligového kola bude zápas Slavie v Českých Budějovicích. Sešívaní minule na jihu Čech prohráli 0:1, což bylo jedním z důvodů, proč na konci sezony neobhájili titul. Kouč Jindřich Trpišovský má před nedělním soubojem březnový duel na paměti. "Zvlášť, když mají Budějovice stejné trenéry a skoro stejné hráče. Ale myslím, že to bude jiný zápas, už kvůli rozdílnému terénu," řekl v rozhovoru pro klubový web.

13:26 – Sparta bude ještě redukovat kádr a jedním z hráčů, kteří pravděpodobně odejdou, je Kryštof Daněk. Podle informací serveru "infotbal.cz" dostal 20letý záložník svolení k hledání nového angažmá, protože by v kádru trenéra Briana Priskeho neměl potřebné herní vytížení.

09:11 – Fotbalový víkend v Česku startuje už v pátek, hned tři zápasy totiž nabídne FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA. Jako první jde do akce pražská Dukla, která se pokusí navázat na úvodní výhru doma s rovněž úspěšným Vyškovem. Od 18:00 jsou pak v nabídce další dva duely – Opava hostí Varnsdorf, zatímco rezerva pražské Sparty nastoupí na trávníku Táborska.

06:38 – Ligový kolotoč se znovu roztočí v sobotu, kdy jsou na programu hned čtyři zápasy. Tři z nich startují už v 15:00, včetně duelu úřadujícího mistra na zlínské Letné. Sparta sice na Valašsku vyhrála už čtyřikrát v řadě, ale naposledy to z jejího pohledu nebyla zrovna jednoduchá "šichta". Na případné zaváhání konkurenta bude čekat do neděle Slavia, která nastoupí ke svému utkání v Českých Budějovicích. Právě na Střeleckém ostrově sešívaní v minulé sezoně zaváhali a ztratili klíčové body v boji o titul.

Zajímavé střetnutí nabídne i Ostrava, kam přicestuje Slovácko. Další fotbalovou parádu budou vyhlížet fanoušci v ochozech mladoboleslavského stánku, kam zavítá Liberec. Program druhého kola pak uzavře v neděli večer Viktoria Plzeň, která se popere o první ligové body doma s Hradcem Králové.