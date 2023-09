Fotbalový víkend ONLINE: Real řeší před derby problém. Klopp má patent na otáčení zápasů

Fotbalová Evropa se těší z návratu Ligy mistrů a jejích “mladších sester". Vedle pohárových soutěží se ale nesmí zapomínat ani na ligové dění. To už tradičně, například i očima dat, sleduje fotbalový tracker Livesport Zpráv, který fotbalové fanoušky drží v pozoru.

14:42 – Manažer Manchesteru United Erik ten Hag: "Jadon Sancho zítra v našem týmu NEBUDE. Záleží to na něm. Co se týče ostatních, připravujeme se na Burnley a na to se soustředíme."

14:32 – Ve 36 letech se Julian Nagelsmann stal druhým nejmladším trenérem historie, který převzal německý národní tým – mladší byl pouze Otto Nerz (34 let a 10 dní), když v roce 1926 debutoval jako první německý trenér.

13:43 – Real Madrid od začátku sezony trápí zranění a zdravotní problémy má nově i Jude Bellingham. Anglický záložník nedokončil dnešní trénink, při odchodu do šatny se držel za břicho a je ohrožen jeho start v derby proti Atléticu.

13:39 – Od nástupu Jürgena Kloppa do funkce hlavního trenéra Liverpoolu (říjen 2015) se žádnému jinému manažerovi v elitních pěti evropských ligách nepodařilo otočit tolik soutěžních zápasů jako právě energickému Němci (43).

13:35 – Kapitán Arsenalu Martin Ödegaard prodloužil s londýnským klubem smlouvu do roku 2028, Kanonýři to oznámili na svém webu. Podle médií se čtyřiadvacetiletý norský záložník díky nové smlouvě stal nejlépe placeným hráčem Arsenalu. Více informací naleznete v článku.

13:14 – České fotbalové kluby se po třech čtvrtečních výhrách v úvodních zápasech skupinové fáze pohárů výrazně přiblížily elitní patnáctce v žebříčku národních koeficientů UEFA. Tuzemské týmy se posunuly o dvě místa na 16. příčku a na 15. pozici, která jako poslední znamená pět mužstev v soutěžích UEFA, ztrácejí už jen 0,325 bodu. Aktuálně se hraje o nasazení do přespříštího ročníku 2025/26. Více informací naleznete v článku.

13:12 – Podstatně smutnější zpráva ze sparťanského pohledu se týká Kaana Kairinena, který musel ve čtvrtek opustit trávník na Letné zhruba po půlhodině hry. Na sociální síti X (dříve Twitter) kolovala fotografie, na níž finský středopolař po utkání chodil po hřišti s obvázaným kotníkem a o berlích. K dispozici by tak zřejmě neměl být pro blížící se derby proti Slavii. "Je na cestě do nemocnice. Uvidíme," komentoval zdravotní stav svého svěřence krátce po utkání trenér Sparty Brian Priske.

13:10 – Sparta ve čtvrtek uspěla v utkání Evropské ligy proti kyperskému Arisu Limassol a pořádně vidět při tom byl záložník Ladislav Krejčí, autor dvou branek. Jeho výkon zaujal zástupce UEFA natolik, že ho zařadili do nominace na hráče prvního hracího týdne. Ocenění mohou získat také Amine Adli z Leverkusenu, Adrien Truffert z Rennes a Carlos Forbs z Ajaxu. O vítězi této ankety rozhodnou hlasy fanoušků.

13:06 – Manchester United nestačil na Bayern Mnichov a prohrál čtyři z prvních šesti zápasů sezony. Tak špatný start na Old Trafford dlouho nepamatují, naposledy se jim něco podobného přihodilo v roce 1986.

13:01 – Dvaatřicetiletý defenzivní záložník Jakub Považanec se po sedmi sezonách rozloučil s Jabloncem, kde působil nepřetržitě od ledna roku 2017. Severočeský klub jeho odchod oznámil prostřednictvím sociálních sítí, slovenský rodák nyní bude působit v domovské Banské Bystrici. "Děkujeme za krásné roky v Jablonci a přejeme jen to nejlepší do další kariéry," vzkazoval český celek hráči.

12:53 – Jako fantastický tah se prozatím ukazuje pro West Ham United nákup anglického středopolaře Jamese Warda-Prowse. Bývalý kapitán Southamptonu má na nové adrese na kontě už čtyři asistence z tzv. "mrtých pozic" (z rohu, přímého kopu) – žádný jiný hráč Premier League jich nemá více.

12:48 – Do legendární společnosti se připojil po čtvrtečním večeru v Linci Mohamed Salah. Egypťan přispěl v úvodním zápase základní skupiny Evropské ligy k otočce Reds (3:1) jednou brankou a za Liverpool už si tak připsal 42 "evropských" branek. Na stejnou metu se v minulosti dostal z anglického klubu jen Thierry Henry, který válel v dresu Arsenalu.

12:41 – Ach, ten Leverkusen. Soupeři Bayeru jsou před blížícím se vzájemným zápasem v obavách – celek z BayAreny totiž v nové sezoně válí. Svěřenci trenéra Xabiho Alonsa vstřelili napříč všemi soutěžemi už 25 branek, tedy více než kterýkoliv jiný tým z nejlepších pěti evropských lig. Speciální pozor si pak obránci musejí dávat na Floriana Wirtze, jemuž se mimořádně zadařilo na evropské scéně. Talentovaný Němec se v zápase Evropské ligy proti Häckenu trefil na mezinárodní scéně už podeváté a to je mu teprve 20 let a 141 dní. Mladší byl stejné porci "evropských" branek (v LM, EL a EKL) jen Cristiano Ronaldo (19 let a 60 dní).

11:33 – Plzeň zažila v duelu s Ballkani poměrně tvrdou šichtu, nakonec o její výhře v Konferenční lize rozhodla jediná branka. Hostující kouč Ilir Daja přitom po skončení utkání vyloženě nesmutnil, ba naopak své mužstvo spíše pochválil. "Bojovali jsme až do konce, z toho mám radost," uvedl. "Neměli jsme až tolik času se na zápas s Plzní připravit. Hráli jsme proti silnému soupeři, který je na takové pohárové zápasy zvyklý. Zaměřili jsme se spíš na defenzivu a myslím, že jsme Plzeň docela potrápili."