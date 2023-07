Fotbalový víkend ONLINE: Spartu čeká oblíbený soupeř, Jablonec poprvé v nových dresech

Zatímco první kolo FORTUNA:LIGY nabídlo hned několik zajímavostí, krásných branek a nebyla nouze ani o překvapivé výsledky, blíží se ligový víkend s pořadovým číslem dvě. Jaký bude? Nejnovější informace sledujte v našem aktualizovaném přehledu.

29. ČERVENCE

08:45 – Karviná při pátečním večeru, tedy jen pár hodin před druhým zápasem sezony, oznámila příchod nové tváře. Levou stranu hřiště posílil dvaadvacetiletý Andrija Ražnatović, který do této chvíle působil výhradně v rodné Černé Hoře a byl součástí Budučnosti Podgorica. Přestupovou sumu účastník české nejvyšší soutěže nezveřejnil. Ani délku kontraktu přitom neupřesnil, byť potvrdil, že by se mělo jednat o dlouhodobou spolupráci.

07:38 – Už druhý zápas sezony bude hostit nový stadion v Pardubicích. Na východ Čech zavítá tentokrát Jablonec, který v úvodním kole nestačil na Mladou Boleslav. Svěřenci trenéra Radoslava Látala se o první ligové body poperou v nových dresech, které tak zažijou svou premiéru. O první zápis do tabulky bude usilovat i soubor kouče Radoslava Látala, jenž před týdnem nestačil těsně na Bohemians.

06:14 – Sparta začala cestu za obhajobou titulu výhrou 2:0 nad Olomoucí, kterou zařídil dvěma góly Lukáš Haraslín. Ke druhému zápasu vycestovali Letenští do Zlína, kde hrají v sobotu od 15:00. "Očekávám hodně soubojový zápas, ve kterém budeme z větší části na balonu a bude to spíš o nás, co dokážeme v té poslední fázi vymyslet," predikuje bitvu na zlínské Letné obránce Jan Mejdr.

Naopak Zlín s bývalým koučem Pražanů Pavlem Vrbou na úvod ligové sezony utrpěl debakl 1:4 na hřišti karvinského nováčka. Sparťané v lize neprohráli se Zlínem devětkrát po sobě, ale v únorovém duelu na stadionu "Ševců" ztratili komfortní náskok a zvítězili 3:2. "Nesmíme jim dovolit sebemenší náznak, který by je dostal zpátky do zápasu, což se přesně stalo naposledy. My měli utkání jasně pod kontrolou, pak jsme iniciativu trochu nechali na nich a ve finále z toho byla divočina," je si vědom asistent trenéra Luboš Loučka.

28. ČERVENCE

20:02 – Rezerva Sparty neuspěla ani ve druhém kole F:NL, tentokrát padla na hřišti Táborska 0:1 a v tabulce je poslední. Naopak hosté zůstávají podobně jako Vyškov stoprocentní. První vítězství v této sezoně zaznamenala Opava, která si poradila s Varnsdorfem 1:0.

Tabulka F:NL Livesport

19:46 – Bohemians 1905 se musí v nedělním ligovém zápase s Teplicemi obejít bez Jana Matouška, který má zdravotní potíže po úvodním zápase 2. předkola Konferenční ligy na půdě Bodø/Glimt (0:3).

19:39 – Vyškov ve druhé lize zvítězil 4:2 na hřišti Dukly Praha a i po 2. kole zůstává v soutěži beze ztráty bodu. Pražané naopak nenavázali na výhru z úvodního kola ani na triumfy z obou vzájemných duelů v minulé sezoně. Reportáž se zápasu si přečtěte zde.

18:10 – Úspěšnou operaci přetrženého předního zkříženého vazu v koleni má za sebou slávista David Pech. Talentovaný univerzál má před sebou minimálně půlroční rehabilitaci.

18:01 – Zlín po výprasku v úvodním kole FORTUNA:LIGY získal novou tvář do defenzivy. Ševce před blížícím se druhým ligovým zápasem posílil obránce Jakub Černín z druholigové Líšně. Valaši se čtyřiadvacetiletým stoperem podepsali smlouvu na tři a půl roku.

16:08 – Plzeňského kouče Miroslava Koubka čeká konfrontace s bývalým celkem, v němž skončil v závěru jara ze zdravotních důvodů. Na konci ledna ještě s Hradcem Králové překvapivě vyhrál v Plzni 2:1. "Musíme se zamyslet nad sestavou směrem k Hradci a jeho způsobu hry. Na Hradec se těším jako na každé ligové utkání, to je naše práce," podotkl jednasedmdesátiletý kouč.

14:52 – Na děleném prvním místě se nečekaně po úvodním kole vyhřívá nováček z Karviné. Ten však má před sebou těžkou úlohu. Jede totiž do Olomouce, kterou ještě nikdy v historii ligy neporazil. Aktuálně s ní počítá sérii pěti nezdarů za sebou. Zlomit nepříznivou bilanci mu mohou pomoct i dva odchovanci Sigmy v sestavě Jaroslav Svozil a Martin Doležal. "Uvidíme, jaké tam bude přivítání. Když jsem tam přijel s Jabloncem, lidi na mě bučeli a pískali," posteskl si krátce po příchodu do Karviné pro klubový web Doležal.

Výsledky posledních pěti vzájemných zápasů. Livesport

14:36 – V obou duelech Liberce s Mladou Boleslaví v minulé sezoně padly čtyři góly. Středočeši nejdřív vyhráli venku 3:1 a doma dokonce 4:0. V letní přípravě pak zvítězili 2:0. Asistent libereckého trenéra Josef Petřík upozornil na sílu nedělního soupeře. "V útoku je velice nebezpečné trio Jawo, Júsuf a Kušej. Jsou to velice pohybliví, důrazní a nebezpeční hráči. Čeká nás určitě velice těžký zápas," citovaly jej stránky Slovanu.

14:13 – Jedním z magnetů druhého ligového kola bude zápas Slavie v Českých Budějovicích. Sešívaní minule na jihu Čech prohráli 0:1, což bylo jedním z důvodů, proč na konci sezony neobhájili titul. Kouč Jindřich Trpišovský má před nedělním soubojem březnový duel na paměti. "Zvlášť, když mají Budějovice stejné trenéry a skoro stejné hráče. Ale myslím, že to bude jiný zápas, už kvůli rozdílnému terénu," řekl v rozhovoru pro klubový web.

13:26 – Sparta bude ještě redukovat kádr a jedním z hráčů, kteří pravděpodobně odejdou, je Kryštof Daněk. Podle informací serveru "infotbal.cz" dostal 20letý záložník svolení k hledání nového angažmá, protože by v kádru trenéra Briana Priskeho neměl potřebné herní vytížení.

09:11 – Fotbalový víkend v Česku startuje už v pátek, hned tři zápasy totiž nabídne FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA. Jako první jde do akce pražská Dukla, která se pokusí navázat na úvodní výhru doma s rovněž úspěšným Vyškovem. Od 18:00 jsou pak v nabídce další dva duely – Opava hostí Varnsdorf, zatímco rezerva pražské Sparty nastoupí na trávníku Táborska.

06:38 – Ligový kolotoč se znovu roztočí v sobotu, kdy jsou na programu hned čtyři zápasy. Tři z nich startují už v 15:00, včetně duelu úřadujícího mistra na zlínské Letné. Sparta sice na Valašsku vyhrála už čtyřikrát v řadě, ale naposledy to z jejího pohledu nebyla zrovna jednoduchá "šichta". Na případné zaváhání konkurenta bude čekat do neděle Slavia, která nastoupí ke svému utkání v Českých Budějovicích. Právě na Střeleckém ostrově sešívaní v minulé sezoně zaváhali a ztratili klíčové body v boji o titul.

Druhé kolo FORTUNA:LIGY Livesport

Zajímavé střetnutí nabídne i Ostrava, kam přicestuje Slovácko. Další fotbalovou parádu budou vyhlížet fanoušci v ochozech mladoboleslavského stánku, kam zavítá Liberec. Program druhého kola pak uzavře v neděli večer Viktoria Plzeň, která se popere o první ligové body doma s Hradcem Králové.