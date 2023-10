Fotbalový víkend ONLINE: V Anglii se zase řeší sudí. Krejčí je v hledáčku španělských týmů

Ještě než se fotbalisté rozprchnou do rodných vlastí k plnění reprezentačních povinností, zbývá splnit poslední úkol – zvládnout co nejlépe víkendovou misi. Na evropské trávníky se totiž vrací ligové dění. To už tradičně, například i očima dat, sleduje fotbalový tracker Livesport Zpráv, který fotbalové fanoušky drží v pozoru.

NEDĚLE 8. ŘÍJNA

21:50 – "S ohledem na současnou bezpečnostní situaci v Izraeli se UEFA rozhodla odložit všechny zápasy plánované v Izraeli na příštích několik týdnů a nové termíny budou včas potvrzeny," uvádí evropská fotbalová asociace v prohlášení. Dotčenými zápasy jsou:

Kvalifikace na ME 2024

Izrael – Švýcarsko, 12. října

Kvalifikace ME do 21 let 2025

Izrael – Estonsko, 12. října

Izrael – Německo, 17. října

Kvalifikace ME do 17 let 2024

Miniturnaj za účasti Izraele, Belgie, Gibraltaru a Walesu, 11. až 17. října

21:40 – "Důležitý pro nás byl rychlý kontaktní gól na 2:1 z první šance, pomohl nám dostat se do zápasu. Ve druhém poločase se nám dařilo postupně se dostávat do většího tlaku. Hrálo se hodně čistého času, oba dva týmy to stálo dost sil, nám pomohli střídající hráči. Hlavně Mick van Buren přinesl na hřiště velký elán," vyzdvihl příčiny obratu v Liberci trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

21:28 – Gól Bryana Zaragozy po 17 sekundách hry v zápase Granady s Barcelonou je nejčasnějším gólem, který Katalánci v La Lize v 21. století inkasovali.

21:15 – Pět bodů po devíti odehraných zápasech. Basilej se trápí a po prohře 0:3 s Young Boys se propadla na poslední místo švýcarské nejvyšší soutěže. To se jí naposledy stalo až v roce 1987.

20:54 – Rovnou trojice španělských klubů bedlivě sleduje kapitána pražské Sparty Ladislava Krejčího. Podle webu relevo.com je defenzivní univerzál v hledáčku Girony, Sevilly a Realu Betis.

Ladislav Krejčí v zápase s Realem Betis. Profimedia

20:40 – Fotbalisté pražské Slavie zvítězili v 11. kole první ligy v Liberci 3:2, přestože už po osmi minutách prohrávali 0:2. Slovanu zajistili dvoubrankový náskok Luka Kulenovič s Dominikem Preislerem, ale po čtvrthodině hry snížil Ivan Schranz a v 53. minutě z již sedmé penalty červenobílých v tomto ročníku nejvyšší soutěže srovnal střídající Mick van Buren. V 87. minutě dokonal obrat Christos Zafeiris.

20:28 – Jarrod Bowen a West Ham United. Tohle spojení by mělo nově platit až do roku 2030. Anglický útočník prožil těžká vyjednávání, nakonec se z něj ale údajně stal nejlépe placený hráč Hammers. Navíc se sedmiletou smlouvou.

20:13 – Zápas Plzně s Jabloncem poznamenala srážka Jindřicha Staňka s Václavem Drchalem, po níž byl gólman Viktorie dlouho ošetřován a nakonec zamířil do nemocnice. Domácí Viktoriáni utkání, v němž museli otáčet stav 1:2, nakonec ovládli 3:2, vítězný gól dal Matěj Vydra.

Statistiky utkání. Livesport

20:10 – Prohrát dva zápasy v řadě? To se stává, některým lidem ovšem méně než jiným. Třeba Pep Guardiola tento pocit před utkáním s Arsenalem zažil naposledy v roce 2018.

20:05 – "Když budou gólmani takhle vybíhat, tak je budu pořád lobovat," smál se sparťanský útočník Jan Kuchta na tiskové konferenci po výhře 3:1 nad Hradcem Králové. Více o jeho pocitech z utkání si můžete přečíst v článku.

Kuchta má na kontě pět ligových branek. Profimedia

19:46 – Nejenže Manchester City prohrál proti Arsenalu. Poprvé pod vedením Pepa Guardioly vystřelil celek ze severu Anglie jen čtyřikrát, na bránu soupeře dokonce pouze jedinkrát, za celé utkání.

19:35 – 2848 dní! Tak dlouho čekal Arsenal na výhru nad Manchesterem City. V neděli večer se konečně dočkal po gólu Gabriela Martinelliho. Více informací si přečtěte v článku.

19:15 – Jubilejní sté utkání v české nejvyšší soutěži v sobotu odehrál ofenzivní záložník Sigmy Filip Zorvan. K olomoucké demolici Mladé Boleslavi přitom na své jubileum přispěl rovnou dvěma asistencemi.

19:02 – VfB Stuttgart si včera vzal tentokrát na paškál Wolfsburg, který porazil 3:1, a vůbec poprvé v klubové historii vyhrál pět bundesligových utkání po sobě s alespoň dvougólovým rozdílem.

18:36 – Vangelis Pavlidis se trefil také do sítě Ajaxu a stal se vůbec prvním hráčem AZ Alkmaar v historii, který se dokázal prosadit v osmi po sobě jdoucích zápasech Eredivisie.

18:25 – Anglickou Premier League v přímem přenosu hýbe další skandální rozhodnutí sudích. Michael Oliver ve šlágru kola mezi Arsenalem a Manchesterem City nejprve za červený zákrok Matea Kovačiče udělil pouze žlutou kartu, načež Chorvat udělal další jednoznačně žlutý skluz. Ten však nebyl potrestán vůbec. A tak se ozvaly ochozy Emirates."Vůbec nevíte, co děláte," znělo celým severolondýnským stánkem. Nutno podotknout, že oprávněně. Zmiňovaný Oliver byl přítomný i při kontroverzním duelu Liverpoolu s Tottenhamem – tehdy jako čtvrtý rozhodčí.

18:19 – Barcelona se představí v Granadě bez Roberta Lewandowského, který je kvůli zranění mimo hru. V sezoně 2022/23 vynechal polský kanonýr sedm zápasů napříč soutěžemi. Byl to pro Katalánce problém? Kdepak. Barcelona všech sedm vyhrála, včetně čtyř vítězství 1:0 v ligových kláních. Ani střelci vítězných gólů v těchto utkáních však v neděli hrát nebudou, Pedri a Raphinha jsou zranění a Ousmane Dembélé se v létě připojil k Paris Saint-Germain.

18:03 – Brian Priske měl po zápase směrem ke svému týmu jen slova chvály, červnou kartu nechápal. "Naprosto zasloužené vítězství, i v oslabení jsme byli lepším týmem. Jsem velmi spokojený s výsledkem i předvedenou hrou. Červenou kartu Olatunjiho ani nechci komentovat, podle mě to rozhodčí neposoudil správně," řekl Dán.

18:00 – Marko Livaja sice figuroval v původní nominaci Chorvatska na kvalifikační zápasy, dnes však na Instagramu uvedl, že se k reprezentaci nepřidá. Zároveň dodal, že doufá, že před nadcházejícími dvěma klíčovými duely nebude v týmu žádné "napětí".

17:46 – K nepříjemnému incidentu došlo v závěru utkání mezi Montpellierem a Clermontem, kdy za stavu 4:2 pro domácí přistál hostujícímu brankáři u nohou dělobuch a Mory Diaw musel nakonec být odnášen na nosítkách. Jedinec byl identifikován bezpečnostní službou, zápas byl předačasně ukončen.

17:40 – Šeriff Tiraspol již do odvety se Slavií povede jiný kouč. Robert Bordin byl po šestigólovém přídělu odvolán, prvního týmu se prozatím místo italského lodivoda ujal Viktor Michajlov.

17:04 – Vladimír Coufal je poslední dobou v Anglii k nezastavení. Tentokrát navázal na skórujícího kolegu Součka a v 89. minutě naservíroval míč Mohammedu Kudusovi, který na poslední chvíli srovnal krok s Newcastlem na 2:2.

16:40 – Ajax dnes prohrál další zápas a po šesti kolech má na kontě potupných pět bodů. V neděli ho přitom nevytrhla ani jeho druhá nejmladší startovní jedenáctka v dějinách Eredivisie. Základní sestava Ajaxu, která s Alkmaarem padla poměrem 1:2, nesla průměrný věk 21 let a 132 dnů.

16:04 – Všech pět asistencí Darwina Núñeze v Premier League vyústilo v gólovou radost Mohameda Salaha. Jde o nejvyšší počet přihrávek na branku v historii elitní anglické ligy pro výhradně jednoho spoluhráče.

15:47 – Marseille porazila v 8. kole Ligue 1 nováčka z Le Havru 3:0 a její nový trenér Gennaro Gattuso se na třetí pokus dočkal vítězství. Významný podíl na úspěchu Olympioniků měl Pierre-Emerick Aubameyang, který se prosadil ve francouzské nejvyšší soutěži poprvé od dubna 2013, kdy před přestupem do Dortmundu řádil v dresu St. Étienne. Gabonský kanonýr se od letního přestupu z Chelsea v lize trefil poprvé, už dříve dal dvě branky v Evropské lize Ajaxu.

15:38 – Sparťan Adam Karabec prožívá sezonu jako na horské dráze. Slušné výkony talentovaného ofenzivního univerzála zastínila v úvodu sezony zbytečná červená karta, nyní však reprezentant do 21 let vůbec poprvé v kariéře skóroval dvakrát v jednom zápase a výrazně přiblížil Spartu ke třem bodům. Dvě trefy si navíc Karabec schoval na správný čas, neboť Letenští hrajou v Hradci Králové o deseti.

15:10 – Tomáš Souček potvrdil skvělou střeleckou formu a v zápase 8. kola Premier League rozvlnil síť Newcastlu. Kapitán české reprezentace se prosadil potřetí v krátkém časovém období, když nejprve skóroval v poháru proti Lincolnu, načež dal gól v lize Sheffieldu United. West Ham se tak doma proti Magpies ujal zásluhou vytáhlého středopolaře vedení 1:0. Pro českého reprezentačního kapitána to byl 22. gól v Premier League, před ním jsou z českých fotbalistů už pouze Milan Baroš s 28 trefami a Patrik Berger, jenž skóroval osmatřicetkrát.

14:49 – Grêmio na konci roku opustí Luis Suárez, jenž neprodlouží končící smlouvu. Šestatřicetiletý útočník by se mohl vydat do Interu Miami, kde by obnovil spolupráci s Lionelem Messim, s nímž prožil úspěšné časy v Barceloně.

13:36 – Slovan Liberec v zápase 11. kola FORTUNA:LIGY hostí Slavii Praha, podle informací serveru "isport.cz" měl přitom trenér Luboš Kozel dostat ultimátum, že musí favorita porazit, jinak budou jeho dny v severočeském klubu sečteny. "Žádné ultimátum pro trenéra, o kterém se spekulovalo v Deníku Sport, před nedělním zápasem nezaznělo. Proti Slavii, i při dalších zápasech, se chceme prezentovat kolektivním a odhodlaným způsobem. V klubu však stále hledáme cestu, jak zlepšit dosavadní výsledky," vyvrátil spekulace Liberec, jenž má po deseti kolech na kontě stejný počet bodů.

12:28 – Neproklouzne mu ani myška. Osobní bodyguard Lionela Messiho si svými "obrannými" výkony říká o angažmá. Naposledy ochránil Argentince před malým fanouškem, kterého však následně k hvězdě dovedl a zaručil mu tak krásnou památku na celý život.

11:22 – Barnsley v sobotu porazilo v League One Exeter na jeho půdě 1:0, cestu zpátky si ovšem jeho hráči a realizační tým příliš neužili. Autobus třetiligového klubu začal totiž kvůli závadě hořet."Všichni jsou v pořádku. Rádi bychom poděkovali záchranným složkám za jejich rychlou reakci," uvedl klub na sociálních sítích.

10:53 – Neapol pozorně sleduje několik vytipovaných hráčů. Ti by v případě potřeby mohli nahradit Victora Osimhena, pakliže by se Nigérijec rozhodl přestoupit do jiného klubu nebo mu vypršela smlouva. Na seznamu jsou konkrétně Gabriel Jesus, Álvaro Morata a Jonathan David.

10:02 – Španělsko společně s Portugalskem a Marokem uspořádá v roce 2030 mistrovství světa ve fotbale. Jednou ze zbývajících otázek je například to, kde se odehraje finálový duel. Zatímco Carlo Ancelotti prohlásil, že finále se "musí" konat v Madridu, protože po dokončení finálových úprav v roce 2024 bude zrekonstruovaný domov Realu "nejlepším stadionem na světě", Xavi nabídl alternativu v podobě Camp Nou, jelikož jde o stadion s největší kapacitou ve Španělsku.

09:52 – Vinícius Júnior je připraven v nadcházejících měsících spojit svou dlouhodobou budoucnost s Realem Madrid. Brazilský internacionál se v posledních dvou letech vypracoval ve světovou hvězdu a klíčového hráče Los Blancos. "Jsem velmi šťastný, že tu hraji, a chci tu hrát celý život," nechal se slyšet po výhře nad Osasunou.

09:40 – Kanadský obránce Alphonso Davies je podle dřívějších zpráv jedním z dlouhodobých přestupových cílů Realu Madrid, do hry o dvaadvacetiletého hráče by ovšem mohl vstoupit i Manchester City. Stejně jako španělský gigant, také tým ze severu Anglie by preferoval volný přestup v roce 2025 po vypršení smlouvy s Bayernem.

09:33 – Celek D.C. United v posledním utkání základní části MLS porazil doma New York City FC 2:0, ale výsledky v ostatních zápasech znamenaly, že se již nemůže umístit na prvních devíti místech Východní konference, aby se kvalifikoval do play off.

Wayne Rooney z toho vyvodil osobní zodpovědnost a na jeho lavičce skončil. "Přišel ten správný čas. Udělal jsem vše, co jsem mohl, abych tento klub do play off dostal. Nová práce? Nemám nic připraveného," komentoval svůj konec bývalý útočník Man Utd či anglické reprezentace.

09:06 – Premiérovou domácí ligovou výhru v historii zaznamenalo v osmém kole nizozemské nejvyšší soutěže Almere City. Nováček nejtěsnějším poměrem zdolal RKC Waalwijk.

08:42 – Lautaro Martínez se stal třetím hráčem v historii Interu Milán, který v prvních osmi ligových zápasech sezony nastřílel dvojciferný počet branek. Před Argentincem se něco podobného povedlo jenom dvojici Giuseppe Meazza (11 branek v sezoně 1935-36) a Antonio Valentin Angelillo (16 branek v sezoně 1958-59).

07:24 – Po večerním kole MLS je jasné, že pro Inter Miami skončí sezona už 21. října. Floridský klub totiž padl doma s FC Cincinnati 0:1 a jen potvrdil svou závistlost na Lionelu Messim. Argentinec odehrál jen 36 minut a potvrdil, že jeho přítomnost na hřišti je více než důležitá – Miami od jeho debutu vyhrálo pouze jeden ze šesti zápasů, které vynechal, zatímco prohrálo pouze jeden ze 13 zápasů, v nichž nastoupil.

07:11 – Tomáš Vaclík si na svůj debut v zámoří bude muset počkat. Při večerním zápase, který odehráli New England Revolution v Orlandu, zůstal český brankář pouze na lavičce náhradníků. Jeho parťák Earl Edwards ale inkasoval hned třikrát a celek z Massachusetts prohrál 2:3.

SOBOTA 7. ŘÍJNA

23:38 – Trenér Crystal Palace Roy Hodgson odkoučoval v zápase s Nottinghamem 400. zápas v Premier League. Duel skončil 0:0, což je poměrně symbolické. Orli totiž od svého návratu mezi anglickou elitu v roce 2013 zaznamenali 34 bezgólových utkání, více než kterýkoliv jiný klub v nejlepší lize světa.

23:24 – Netradiční roli brankáře si v zápase osmého kola Serie A vyzkoušel Olivier Giroud. V závěru zápasu v Janově byl vyloučen gólman AC Mike Maignan a jelikož hosté, kteří vedli 1:0, v té době už využili všechna střídání, navlékl si rukavice právě francouzský útočník. Při standardní situaci domácích v závěru patnáctiminutového nastavení se ve snaze vyrovnat vydal do vápna Milána i brankář Josep Martínez, jenž následně fauloval a po druhé žluté kartě byl vyloučen i on. Favorit vedení udržel a posunul se do čela tabulky.

22:34 – Scott McTominay dal každý ze svých posledních 10 gólů za Manchester United na domácím stadionu. Delší šňůru, v níž skóroval výhradně na Old Trafford, zaznamenal za Rudé ďábly v minulosti pouze Ole Gunnar Solskjaer. Bývalý norský útočník se mezi březnem 1999 a dubnem 2000 prosadil pouze doma jedenáctkrát.

21:18 – "Myslím, že jsme podali velice dobrý týmový výkon. Byli jsme aktivní, v prvním poločase jsme udělali jen jeden proběh, chtěli jsme jich mít víc. Chtěl bych pochválit Štěpána Míška. Ročník 2005, zvládl to fantasticky, už druhý zápas. V Teplicích jsme s ním brali tři body, teď na Baníku bod. Zaslouží velký respekt," hodnotil pozitivně získaný bod trenér Pardubic Radoslav Kováč.

Tabulka FORTUNA:LIGY. Livesport

21:11 – Cheltenham se dočkal po více než tisíci minutách! První gól sezony trápícího se celku vstřelil do sítě Derby County Rob Street. Zápas třetí nejvyšší anglické soutěže skončil remízou 1:1.

21:00 – Střelecky se na Slovensku rozjíždí kmenový hráč Baníku Ostrava Daniel Smékal. Ten minule mírnil porážku Skalice se Žilinou (3:5), v sobotu pak poslal svůj tým do trháku proti Košicím gólem v 25. minutě.

20:43 – Čtyři venkovní zápasy, čtyři výhry. A to i přes to, že ta poslední se nerodila zrovna lehce. Klubový rekord v počtu vítězství na hřištích soupeřů v řadě vystřelil Hoffenheimu proti Brémám Marius Bulter až ve třetí minutě nastavení.

20:28 – Vedení Bordeaux hledá nového trenéra. U kormidla druholigového francouzského klubu skončil David Guion, vaz mu zlomila domácí porážka s Lavalem. V mezičase by mohl další odkoučované zápasy z pozice dočasného manažera přidat Jaroslav Plašil.

20:14 – Fanoušci Juventusu si mohou alespoň an chvilku odpočinout od dopingové kauzy Paula Pogby, jejich oblíbenci totiž v městském derby přehráli Tuín FC 2:0. Více si můžete přečíst v pozápasové reportáži.

Federico Gatti dal za Juventus první gól v Serii A. AFP

20:02 – Mats Hummels oslavil 207. vítězství za Borussii Dortmund, čímž překonal Michaela Zorca v počtu výher v bundesligové historii BVB. Potřeboval na to 348 zápasů.

19:48 – Real Madrid si poradil s Osasunou snadno 4:0 a z tribuny to nesledoval Florentino Pérez. Prezident španělského klubu musel zůstat doma, měl totiž pozitivní test na covid-19.

19:30 – Utkání čtvrté anglické ligy mezi Colchesterem a Morecambe (1:3) odstartovalo namísto 16:00 v 16:02, na vině jsou nové regule tamějších profesionálních soutěží. Podle nich musí mít hostující tým na přípravu k zápasu alespoň hodinu času od té doby, kdy dorazil na stadion hostitele.

19:15 – Diega Simeoneho čeká v Atlétiku Madrid další budoucnost, Argentinec se měl totiž dohodnout na podmínkách prodloužení smlouvy s klubem. Španělský novinář Matteo Moretto hlásí hotovo. Čeká se jen na oficiální oznámení.

19:08 – "Dali jsme hezkou první branku po individuální akci Juraje Chvátala, potom jsme ale ze své hry trošku ustoupili. Ve druhé půli jsme dali tři branky po dobře sehraných standardních situacích, na což jsme se chystali. Po vyloučení to byl rozhodnutý zápas. Jsem spokojený," řekl po výhře 4:0 nad Mladou Boleslaví trenér Olomouce Václav Jílek.

Statistiky utkání. Livesport

18:56 – Benjamin Nygren získal ocenění pro nejlepšího hráče druhého hracího dne Konferenční ligy. Dánský Nordsjaelland doma smetl Ludogorec 7:1, útočník si na své konto připsal dvě branky.

18:37 – Real Madrid zničil Osasunu 4:0, k čemuž výrazně pomohl Jude Bellingham. Anglický kanonýr si sedmým a osmým ligovým zásahem v ročníku upevnil pozici nejlepšího střelce soutěže. Madriďanům se vysoká částka utracená za anglického záložníka vyplácí, jelikož osm gólů v úvodních osmi představeních v La Lize v dresu Realu nezaznamenal ani v roce 2009 Cristiano Ronaldo, jenž se za stejný počet utkání prosadil sedmkrát. Více informací v článku.

18:30 – O poznání veselejší byl trenér Slovácka Martin Svědík, jehož svěřenci zvítězili 2:0: "Šli jsme do utkání po dvou nevydařených soutěžních zápasech. Dali jsme šanci jiným hráčům, hladovým po fotbalu a aktivitě, myslím, že se to vyplatilo."

18:27 – "Neviděli jsme moc pohledné utkání. V obou vstupech do poločasů jsme byli podle mě lepším a aktivnějším týmem. Na druhou stranu aby se hrál fotbal, musí to chtít oba týmy. Zlín přijel hrát z hlubokého bloku do rychlých kontrů a je legitimní, že poslední tým tabulky zvolí takovou taktiku," postěžoval si po utkání Bohemians se Zlínem trenér domácích Jaroslav Veselý.

18:01 – Ochozy Old Trafford byly svědky neuvěřitelné otočky v nastaveném čase. Manchester United ještě po 90. minutě prohrával s Brentfordem 0:1, ve třetí a sedmé nastavené minutě ale skóroval Scott McTominay a Divadlo snů dostálo svého jména. Rudí ďáblové nakonec urvali tři body a odvrátili další výsledkový nezdar. Skotský středopolař přitom přišel na hřiště až v 87. minutě a první gól mu vzal VAR. Více informací v článku.

17:51 – V zápase Lipska s Bochumí byli domácí sice jasně herně lepší, což vyústilo ve dvě penalty. Jenže ztroskotávali na fantastickém brankáři Manuelu Riemannovi. Postupně neuspěli Xavi Simons a po změně stran také Emil Forsberg. Pro zkušeného gólmana šlo již o pátou a šestou chycenou penaltu v nejvyšší německé soutěži od postupu modrobílých v roce 2021, což z něj v tomto období činí v této činnosti jasně nejúspěšnějšího brankáře.

17:41 – Turín čeká derby proti Juventusu a do toho nezasáhne Nemanja Radonjič. Ofenzivně laděný fotbalista začal sezonu dobře a už dal tři branky, trenér Jurić ovšem není spokojen s jeho chováním, nelíbí se mu fotbalistova namyšlenost a preventivně ho nezařadil do nominace.

17:40 – Namále má podle některých zpráv José Mourinho. AS Řím v týdnu sice smetl Servette 6:0, vedení se ovšem nezamlouvají výsledky v Serii A a údajně je připraveno sáhnout k propuštění kouče, pokud Giallorossi zítra prohrají s Cagliari.

17:38 – Guinejský forvard Stuttgartu Serhou Guirassy nasázel v bundesligovém zápase s Wolfsburgem hattrick, čímž se v sezoně dostal již na 13 ligových branek v sedmi zápasech. Rychleji v německé soutěži tolik gólů ještě nikdo před ním nenastřílel.

17:09 – Cenu pro nejlepšího hráče týdne v Lize mistrů získal Álvaro Morata. Atlético Madrid doma porazilo Feyenoord 3:2, španělský útočník dal dvě branky.

16:58 – Olomouc dosáhla nejvyššího vítězství sezony, Mladou Boleslav v 11. kole FORTUNA:LIGY roznesla doma 4:0 a posunula se na třetí místo tabulky před Plzeň, jíž čeká zápas s Jabloncem v neděli. Všechny góly Sigmy dali obránci, postupně se prosadili Juraj Chvátal, Ondřej Zmrzlý, Jakub Pokorný a Vít Beneš. České Budějovice si poradily s Karvinou a Slovácko s Teplicemi, stoprocentní bilanci domácích týmů narušili jen Bohemians, v jejichž utkání se Zlínem gól nepadl. Více informací najdete v článku.

Výsledky 11. kola FORTUNA:LIGY. Livesport

16:29 – Jude Bellingham v novém angažmá pálí ostrými. Jeho aktuální bilance v Realu Madrid činí devět zápasů, osm gólů. Na středního záložníka velmi slušná čísla!

16:12 – Union Berlín vede o poločase v Dortmundu, nešťastný zápas ale odehrál Alex Král. Český záložník se krátce po neuznaném gólu zranil a už ve 20. minutě musel střídat.

15:55 – Alex Král nechybí v základní sestavě Unionu Berlín na hřišti Dortmundu a v 18. minutě se gólově prosadil. Ve vápně si po rozehrané standardní situaci naskočil na míč a hlavou jej poslal za záda Gregora Kobela. Následně se ale do hry vložil VAR a branku odvolal kvůli ofsajdu. Pro Krále šlo v Bundeslize už o třetí podobný moment, jeho dvě předchozí trefy rovněž odvolal videorozhodčí v minulé sezoně, kdy hrál za Schalke.

15:15 – "V kariéře jsem několikrát prohrál velkým rozdílem, ale když se tak stalo, bylo to proto, že soupeř byl silnější. Tady to ale není ten případ. Líbila se mi osobnost a přístup týmu. Ano, Newcastle si zasloužil vyhrát, ano, je tu prostor pro zlepšení, ale výsledek (1:4) neodpovídá tomu, co jsme viděli na hřišti," je přesvědčený kouč PSG Luis Enrique.

15:03 – Micky van de Ven se stal 167. hráčem Tottenhamu, který dal gól v Premier League, pakliže nejsou zahrnuti autoři vlastních branek. Tento počet je nejvyšší z týmů nejvyšší anglické soutěže. O jednoho střelce méně mají West Ham a Newcastle.

14:45 – Za tohle ho asi nepochválí. Yves Bissouma sice v úvodu aktuálního ročníku Premier League předvádí slušné výkony a i díky němu Tottenham patří mezi anglickou elitu, v otevíracím zápase sobotního programu si ale uřízl pořádnou ostudu. Se žlutou kartou totiž nafilmoval pád před šestnáctkou Lutonu a po právu viděl druhou kartu a duel pro něj tak předčasně skončil. Spurs i v deseti mužích otevřeli skóre a na půdě nováčka šli do vedení 1:0. Průběh zápasu můžete sledovat na Livesport.cz.

14:38 – Barceloně není cizí hrát ve Spojených státech amerických. V rámci předsezónní přípravy v této zemi tráví každoročně několik týdnů, ale nikdy tam neodehrála soutěžní utkání. Nicméně se o to v roce 2018 pokusila, v čele španělské fotbalové federace tehdy stál Luis Rubiales, jenž byl proti. Po jeho rezignaci se však objevila myšlenka, že by se v USA odehrálo katalánské derby.

14:17 – Se značně obměněnou sestavou jde do domácího utkání FORTUNA:LIGY proti Mladé Boleslavi Sigma Olomouc. Hanákům chybí kromě zraněného kanonýra Lukáše Juliše také Vodháněl, Růsek a Kramář. Trest za červenou kartu si odpykává brankář Matúš Macík.

13:57 – Pokud by Aston Villa v nedělním derby s Wolves na Molineux vstřelila alespoň dva góly, bylo by to poprvé od roku 1932, kdy v úvodních osmi zápasech v nejvyšší soutěži zaznamenala 20 branek.

13:12 – Fanoušci Newcastlu zažívají zatím nejlepší týden nové sezony. Po famózním výkonu v Lize mistrů, který vedl k drtivému vítězství 4:1 nad PSG, Magpies dotáhli prodloužení smlouvy s Brunem Guimaraesem. Brazilský středopolař, po kterém pokukoval nejeden evropský velkoklub, setrvá v St. James's Parku dalších pět let.

12:48 – Frank Lampard se s největší pravděpodobností novým trenérem skotských Rangers nestane. Podle britských médií se bývalý anglický reprezentant nedostal do závěrečného výběru kandidátů, se kterými se příští týden sejde klubové vedení. Preferovanými kandidáty by měli být Kevin Muscat a Philippe Clement.

12:03 – Schalke na konci září odvolalo trenéra Thomase Reise, od té doby přitom žádnou náhradu na uvolněný post nenašlo. Jak při sobotním dopoledni uvádí server Get German Football News, aktuálně je německý celek velmi blízko dohody s Karlem Geraertsem. Ten stál za vzestupem belgického klubu Saint-Gilloise, tam ovšem na konci loňské sezóny skončil a od té doby zůstal bez práce. Zatím nejsou známy další podrobnosti ohledně možného spojení jednačtyřicetiletého belgického stratéga a účastníka 2. Bundesligy, jehož barvy hájí i Tomáš Kalas.

Tabulka druhé Bundesligy. Livesport

11:21 – Juventus aktuálně není v dobré finanční kondici, třeba odhadované ztráty za uplynulou sezónu se vyšplhaly až na 124 miliónů eur. Jak uvádí francouzský sportovní list L'Équipe s odkazem na agenturu Reuters, požádají tak funkcionáři Staré dámy své akcionáře o další navýšení kapitálu, a to až o 200 miliónů eur. Dobrou zprávou pro turínský celek je fakt, že Agnelliho rodina, hlavní vlastník italského klubu, a její mateřská společnost Exor by měli takový návrh podpořit. Juve mimochodem za poslední čtyři roky načerpalo od akcionářů už 700 miliónů eur postupně ve dvou obdobích. Celkové ztráty klubu se prý pohybují kolem 700 miliónů eur, poslední čistý zisk se datuje do ročníku 2016/2017.

11:01 – Domenico Berardi v pátečním utkání Serie A na půdě Lecce znovu ukázal, jak důležitou personu ofenzívy představuje pro I Neroverdi. V předehrávce jeho trefa znamenala průběžné vedení party trenéra Alessia Dionisiho, zároveň devětadvacetiletý forvard zaznamenal letošní pátý přesný zásah v Serii A. Už šestou v sezóně v řadě tak zapsal na své konto v rámci jednoho ročníku italské nejvyšší soutěže minimálně pět branek. Takový počin se zdařil už jen jednomu hráči, a to Lautarovi Martínezovi.

10:36 – Utrecht v pátek nedokázal uspět na půdě Volendamu v souboji dvou posledních týmů tabulky, mužstvo Rona Janse tedy spadlo na úplné dno průběžného pořadí Eredivisie. S pouhými třemi získanými body za uplynulých osm kol tak prožívají opravdu bídný start do sezony, od ročníku 1995/96 se mimochodem Domstedelingen nikdy nenacházeli právě na úplném chvostu.

10:18 – Mönchengladbach v páteční bundesligové předehrávce remizoval s Mohučí, nacházejí se na sestupových příčkách. A z tohoto výsledku úplně neměl radost domácí záložník Florian Neuhaus, autor první branky utkání, která každopádně ke tříbodovému výsledku nepomohla. "Bohužel jsme nedokázali využít spoustu dobrých šancí," hlesl. Zároveň ale sportovně uznal, že remíza byla vlastně spravedlivým výsledkem. "Bod byl nakonec pro obě strany uspokojivý. Klíčovým zlomem bylo rychlé vyrovnání, které se našemu soupeři podařilo. Chtěli jsme vést déle a cílit na druhý gól, bohužel se nám to však nepodařilo. Za svůj první gól hlavou jsem rád, radši bych ovšem bral vítězství.”

08:37 – Příběh křídelníka Jadona Sancha v Manchesteru United i nadále pokračuje v psaní nepříjemných kapitol. A jak uvedl italský novinář Nicoló Schira, je třiadvacetiletý Angličan připravený během zimy opustit nadobro opustit řady The Red Devils. Není příliš pravděpodobně, že bude během podzimní části nějakým výrazným způsobem zasahovat do hry, aktuálně se totiž především jeho vztah s Erikem ten Hagem prakticky rozpadl.

07:24 – Černý pátek? Pro Almeríu určitě ano. Její fotbalisté totiž právě den před startem víkendu prohráli všechny tři poslední zápasy v La Lize. Naposledy je přehrálo Bilbao, které naopak v pátek umí – tři poslední duely v tento vyhrálo.

07:19 – Dvaatřicetiletý útočník Kevin Behrens vstřelil v této sezoně více gólů hlavou než kterýkoli jiný hráč z TOP 5 evropských lig – čtyři, a i díky tomu si hráč Unionu Berlín vysloužil premiérovou pozvánku do německé reprezentace.

PÁTEK 6. ŘÍJNA

23:37 – Utrecht prohrál v osmém kole Eredivisie ve Volendamu 0:1 a prohloubil trápení z úvodu sezony. Na kontě má stále jen tři body a je přilepen ke dnu tabulky, takto špatně se mu naposledy vedlo v sezoně 1995/96.

22:34 – Tomáš Čvančara naskočil do zápasu Mönchengladbachu s Mohučí až v 64. minutě, přesto toho stihl poměrně dost. V 77. minutě si naskočil na prudký centr a zakončoval hlavou, proti střele, která mířila do levého horního koutu branky, ale vytáhl skvělý zákrok Robin Zentner. Německý brankář o dvě minuty později zlikvidoval i Čvančarovu střelu doprostřed brány. V šesté minutě nastavení se český útočník postavil k exekuci přímého kopu pár centimetrů za šestnáctkou, trefil ale jen zeď a z následné dorážky přestřelil. I proto utkání skončilo remízou 2:2.

21:53 – Jen dva dny před Derby du Nord proti Lille OSC bylo hřiště domácího RC Lens poškozeno kyselinou. Jak informoval deník RMC Sport, vandalové, kteří pronikli na stadion, polili čtyři části hřiště kyselinou, zatímco na klubový znak a pokladny dali nálepky mířené proti Lille.

21:48 – Nizozemský levý obránce Utrechtu Nick Viergever obdržel v zápase ve Volendamu už sedmou červenou kartu v Eredivisii, což je zároveň dělený rekord soutěže. Sedm jich dostali také Gregoor van Dijk, Joey van den Berg a Christian Kum.

21:11 – Empoli remizovalo v úvodním zápase osmého kola Serie A doma s Udinese 0:0. V kolonce vstřelených gólů v této sezoně tak na straně Empolesi zůstala svítit jednička, hosté si odvezli už pátý smírný výsledek v ročníku a stále čekají na tříbodový zisk. Více informací najdete v článku.

20:17 – Pepe Reina odchytal ve čtvrtek v evropských pohárech 187. zápas a stanovil tak nový rekord, o jeden start překonal Ikera Casillase. Jednačtyřicetiletý španělský brankář působící ve Villarrealu měl velký podíl na výhře 1:0 nad Rennes, v závěru totiž zneškodnil penaltu.

19:43 – David Alaba stále není v pořádku po svalovém zranění, které si přivodil koncem září. Obránce Realu Madrid netrénuje naplno a zřejmě nenastoupí ani o víkendu proti Osasuně.

19:40 – Příbram v předehrávce 12. kola druhé ligy zvítězila 1:0 v Brně. Středočeši se čtvrtou výhrou v řadě posunuli na čtvrté místo o skóre za Zbrojovku, oba celky ale může po dohrání víkendového programu předstihnout až pětice týmů. Více informací najdete v článku.

18:51 – Mariano Díaz posílil v létě Sevillu, zatím ale naskočil jen ke dvěma zápasům a na třetí start si bude muset počkat. Útočník z Dominikánské republiky si přivodil další svalové zranění a nebude k dispozici na sobotní souboj s Rayem.

17:20 – Nejbližším utkáním Bayernu a také tím posledním před nadcházející reprezentační přestávkou bude to proti Freiburgu, kouč Thomas Tuchel se přitom pořádně rozohnil na předzápasové tiskové konferenci právě v souvislosti s nadcházející mezinárodní pauzou. Německo totiž pocestuje ke dvěma přátelským utkáním až za oceán, na půdě Spojených států se utká s USA a Mexikem. Tuchelovi přitom hodně vadilo, že spousta jeho svěřenců bude muset podstupovat právě těžkopádné putování.

"Máme teď za sebou tři venkovní zápasy s náročným cestováním. Němečtí reprezentanti nyní opět odjedou a ve čtvrtek se vrátí s jet lagem. Pak v pátek znovu sednou do letadla a poletíme do Mohuče. A v pondělí zase letadlo do Istanbulu," připomínal nadcházející program mnichovské družiny. "Vrátíme se ve středu z Turecka, pak máme už jen jeden domácí zápas. A následovat budou další venkovní utkání, nejprve v Německém poháru a poté v Dortmundu," stěžoval si.

17:19 – Slavia v pátek zjistila, koho bude mít jako soupeře v osmifinále MOL Cupu. A Jaroslav Köstl, asistent trenéra, byl spokojený, že mu bude sokem Hradec Králové. "Na začátku sezony mě mrzelo, že nádherný nový stadion uvidíme jako poslední ze všech soutěžících v lize. V Hradci budeme hrát poslední kolo nejvyšší soutěže, los nás tam ale poslal už nyní v listopadu. Těšíme se nejen na stadion, ale i na samotný zápas, víme totiž, co pro nás pohár znamená," citoval klubový web Köstla. "Hradec je kvalitní soupeř, který vyměnil trenéra. Uvidíme, co na nás vymyslí. Doufám ale, že to i tak bude zápas hlavně o nás a o tom, jestli na hřišti soupeře uspějeme. Utkání nás čeká až za měsíc, ale určitě chceme v poháru uspět stejně jako v minulých sezonách," dodal Köstl.

17:08 – Bayern se nakonec rozhodl neangažovat zkušeného obránce Jéromeho Boatenga, který je v současné chvíli bez práce. A jak uvedl novinář Florian Plettenberg z televizní stanice Sky Germany, hlavním důvodem tohoto kroku ze strany vedení mnichovského celku byl potenciální odpor fanoušků. Funkcionáři rozhodli o tom, že hráči, který naposledy působil v Lyonu, nenabídnou kontrakt, a to i proto, že kritika příznivců Stern des Südens byla jasně vidět například na sociálních sítích. Ještě v pátek sice Boateng trénoval s mužstvem, pro něj se však zřejmě jednalo o poslední zkušenost se současným týmem Bayernu.

16:44 – Neapol míní podat žalobu na jednoho výrobce hraček, který se chystá uvést na trh panenku. Ta je inspirovaná útočníkem Victorem Osimhenem, jenž bary italského celku hájí. "Toto je neoficiální produkt, jehož vytvoření nebylo žádným způsobem povoleno naším klubem," stálo v prohlášení I Partenopei, které bylo zveřejněno ve čtvrtek večer, vzkaz byl přitom směřovaný směrem k italské hračkářské firmě Giochi Preziosi. "Klub přijal opatření na ochranu svých zájmů," dodávala tisková zpráva. Další podrobnosti každopádně uvedeny nebyly.

16:25 – Český fotbalista vyhrál i po zápasech druhého kola skupiny Evropské ligy anketu o hráče týdne. Slávistický útočník Mojmír Chytil díky dvěma gólům a jedné asistenci při výhře 6:0 nad Tiraspolem ovládl hlasování fanoušků a navázal na dva týdny staré prvenství sparťanského kapitána Ladislava Krejčího.

Chytil stejně jako před 14 dny Krejčí porazil v hlasování fanoušků tři další soupeře, které na ocenění vybrala UEFA. Na čtyřiadvacetiletého reprezentačního útočníka nestačili Andrea Belotti z AS Řím, Lucas Paquetá z West Hamu ani Matteo Ruggeri z Bergama. Chytilův a Krejčího úspěch jen podtrhly vynikající vstup českých klubů do skupinové části pohárů. Trojice Sparta, Slavia a Plzeň v úvodních dvou kolech hlavní fáze zaznamenala pět výher z dosavadních šesti zápasů.

15:52 – Dvacetiletý obránce Frans Krätzig se postupně zapracovává do A-týmu Bayernu. Letos v jeho dresu debutoval a mnichovský celek je s jeho službami natolik spokojený, že mu nabídl profesionální kontrakt. Ten bude platný do konce června 2027. "Je to nepopsatelná pocta, jsem velmi hrdý," řekl Krätzig po podpisu smlouvy. "Bayern je jedním z nejlepších klubů na světě. Jsem vděčný všem za důvěru a za tuhle příležitost. tohle je ale pouze startovní čára, musím na sobě dál tvrdě pracovat."

14:44 – Paul Pogba je aktuálně odstavený na vedlejší kolej poté, co mu byl v září zjištěný pozitivní nález na testosteron. Dopingová kauza od té doby trošku ustoupila do pozadí, po několika týdnech se každopádně situace nevyvinula pro hráče pozitivním směrem. Podle serveru Get Italian Football News totiž francouzský záložník zatím neuměl prokázat svou nevinu. Výsledky druhého testování byly již zveřejněny a protianalýza nijak nedokázala, že původní test nebyl pozitivní. Pogbovi tak stále hrozí dva až čtyři roky zákazu činnosti. Jeho současný zaměstnavatel Juventus mu prý bude platit pouze minimální mzdu do momentu, kdy kontrakt vyprší.

13:52 – Arda Güler pomalu začíná vyhlížet první soutěžní start za Real Madrid, když začal s lehkým tréninkem. Mladý záložník do španělského klubu přišel před letošní sezonou a během přípravy si poranil koleno, koncem září navíc přišlo svalové zranění, kvůli němuž bude na marodce prakticky celý říjen.

12:44 – Jérôme Boateng zůstane volným hráčem. Zkušený obránce je volným hráčem a poslední dobou se chystal v Bayernu Mnichov. Blízko měla být dohoda o smlouvě, hráč ale nakonec nabídku nedostal a podle tisku ani nedostane.

12:35 – V Besiktasi Istanbul skončil s okamžitou platností trenér Senol Günes. Kouč se rozhodl odejít den po domácí porážce v Evropské konferenční lize 2:3, v níž jeho tým ztratil zápas s Luganem po tříbrankovém přídělu v poslední desetiminutovce. Besiktas vedl nad Luganem 2:0, zápas ale dohrával po vyloučení Valentina Rosiera v deseti. Jednasedmdesátiletý Günes, jenž dovedl tureckou reprezentaci v roce 2002 k bronzu na mistrovství světa, se do Besiktase vrátil loni.

12:23 – V nominaci albánské fotbalové reprezentace na domácí zápas kvalifikace mistrovství Evropy s Českem nechybí záložník Qazim Laci z pražské Sparty.

11:19 – Nový trenér německé reprezentace Julian Nagelsmann povolal poprvé po více než dvou letech do národního týmu Matse Hummelse. Čtyřiatřicetiletý mistr světa z roku 2014 je v nominaci na přípravné zápasy proti USA a Mexiku. Naposledy si obránce Dortmundu v dresu Německa zahrál v osmifinále mistrovství Evropy 2021 pod vedením kouče Joachima Löwa. V éře Hansiho Flicka v německém týmu Hummels šanci nedostal, nyní ale bude mít možnost rozšířit svou bilanci 76 reprezentačních zápasů. Nagelsmann, jenž na konci září Flicka na lavičce vystřídal, pozval na sraz mimo jiné i trojici debutantů Chrise Führicha ze Stuttgartu, Kevina Behrense z Unionu Berlín a Roberta Andricha z Leverkusenu.

11:14 – Ryan Gravenberch se včera potřetí objevil v základní sestavě Liverpoolu a znovu se podílel na nějaké brance, tentokrát mířil přesně sám. Podobně se v prvních třech zápasech v dresu Reds, ke kterým nastoupil od první minuty, naposledy dařilo Milanu Barošovi, a to v roce 2002.

09:23 – Mojmír Chytil se díky svému dvoubrankovému představení při čtvrteční výhře Slavie 6:0 nad Šeriffem Tiraspol dostal do výběru čtyř fotbalistů, z nichž vzejde nejlepší druhého hracího dne Evropské ligy. Český reprezentant by případným vítězstvím navázal na krajana a sparťana Ladislava Krejčího, který ovládl prestižní anketu před 14 dny.

09:02 – Lille remizovalo bez gólu v Evropské lize s Klaksvíkem, proti němuž za Dogy debutoval Ayyoub Bouaddi. Francouzský mládežnický reprezentant se zapsal do historie - ve věku 16 let a 3 dní se stal nejmladším hráčem v historii LOSC a zároveň i nejmladším hráčem, který kdy nastoupil v evropských pohárech.

08:56 – "V první řadě musím pochválit fanoušky. Skvělá kulisa, skvělá atmosféra. Jsme rádi, že se vrátila Evropská liga do Edenu a podle toho to vypadalo. Pomohl nám vstup do zápasu, s vedením se nám otevíral prostor pro rychlé přechody. Bylo hodně rychlé hřiště, dařilo se nám kombinovat. Výborný výsledek, velmi dobrý výkon, jsme rádi, že jsme to takhle zvládli," zhodnotil drtivé vítězství 6:0 v EL kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

08:40 – Brighton je prvním týmem Premier League, který vstřelil i inkasoval 20 gólů v prvních 10 zápasech sezony (ve všech soutěžích). Stejnou bilanci zaznamenal v na přelomu století (1999-2000) Newcastel United. Seagulls v probíhající sezoně vstřelili dokonce už 23 gólů.

08:19 – West Ham United je prvním anglickým týmem v historii, který v 17 evropských zápasech (včetně kvalifikací) neprohrál, přičemž všechny tyto duely se odehrály od začátku minulé sezony.

07:00 – Slávisté rozstříleli Šeriff Tiraspol jednoznačně 6:0, čímž vyrovnali historicky nejvyšší vítězství ve skupinové fázi Evropské ligy. Slavii chyběl jeden gól k vyrovnání historicky nejvyšší klubové výhry na evropské scéně, v minulé sezoně v předkole Evropské konferenční ligy rozstřílela St. Joseph 7:0.