Fotbalový víkend ONLINE: V Nizozemsku se po kolapsu Dosta nedohrálo. Zápas Lyonu odvolán

Je tu víkend a všechna pozornost, která byla dosud věnována evropským pohárům, se opět přesouvá na ligové trávníky. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob věhlasných stadionů, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější fotbalové dění nejen očima dat.

Neděle, 29. října

22:26 – Těžké období zažívá slavný klub Ajax Amsterdam. Poprvé v historii prohrál pět ligových utkání v řadě (naposledy dnes 2:5 proti Eindhovenu) a je na úplném ligovém dně. V osmi zápasech sesbíral jen pět bodů a má bilanci 13:21.

Děsivá forma Ajaxu. Livesport

22:00 – "Mám se dobře. Pomoc, které se mi na hřišti dostalo, byla fantastická. Teď jsem v nemocnici a cítím se dobře," citoval Nijmegen útočníka Base Dosta, který zkolaboval ve večerním utkání proti Alkmaaru.

21:55 – PSG zvítězilo v Brestu v rámci 10. kola francouzské nejvyšší soutěže, minutu před koncem řádné hrací doby přitom rozhodl o tříbodovém zisku svým druhým gólem v utkání útočník Kylian Mbappé. Čtyřiadvacetiletý mistr světa s Francií tak pokořil metu 250 klubových gólů, z toho 27 vstřelil ještě v dresu Monaka a 223 pak za pařížského velikána.

Mbappé dosáhl 250 gólů už ve 24 letech. AFP

Aktuálně má každopádně na svém kontě již 251 branek (244 za Les Parisiens), počítáno tedy napříč všemi frontami, poněvadž na kulaté číslo dosáhl díky svému přesnému zásahu již v průběhu prvního poločasu.

21:45 – Xabi Alonso předvádí v Bayeru Leverkusen mimořádnou práci. Naposledy v neděli večer přelstil Freiburg a zvítězil 2:1. Jelikož šlo už o osmou výhru v řadě, stal se španělský kouč rekordmanem německého týmu od doby, kdy postoupil do Bundesligy v roce 1979. Jeho nejdelší série dosud čítala sedm zápasů a pyšnil se jí Klaus Toppmöller. Ten na ni dosáhl v sezoně 2001/2002

21:30 – Mladá Boleslav si v nedělním utkáním 13. kola české nejvyšší soutěže vyšlápla na Spartu, navázala tak na týden staré drtivé vítězství na půdě Zlína, kde zapsala hned devět branek. Sám domácí trenér Marek Kulič přiznal, že úspěch možná prožíval více než kdy jindy. "Porazili jsme Spartu, což se nestává každý den," uvedl. "Ve Spartě jsem hrál, mám ji v srdci a fandím jí. Byl to specifický zápas jako třeba proti Hradci Králové," připomínal svou minulost.

21:00 – Fotbalisté Slavie zvítězili ve 13. ligovém kole 2:0 ve vršovickém derby na stadionu sousedních Bohemians 1905 a poskočili do čela tabulky o bod před Spartu. Letenský obhájce titulu nečekaně prohrál 1:3 v Mladé Boleslavi a utrpěl první porážku v sezoně nejvyšší soutěže. Překvapivě ztratila také Plzeň, která doma podlehla nováčkovi z Karviné 0:1.

Ligová tabulka. Livesport

20:50 – Očekávaný verdikt vydaly orgány řídící Ligue 1. Poté, co byl napadený kameny a pyrotechnikou autobus s hráči a trenérským štábem Lyonu, včetně hostujícího kouče Fabia Grossa, jenž měl být vážně zraněn v oblasti hlavy a obličeje, a to ze strany fanoušků Marseille, bylo rozhodnuto, že derby Choc des Olympiques při nedělním večeru nezačne. Utkání bylo odloženo, o jeho osudu se rozhodne v následujících dnech či týdnech.

20:45 – Před tím, než zkolaboval, stihl Bas Dost v utkání proti AZ jednou skórovat a jednu branku připravit. Ve věku 34 let a 151 dní se tak stal nejstarším hráčem Nijmegenu od roku 2001, kterému se to povedlo.

20:35 – Násilí v Marseille aktuálně kazí zážitek všem zúčastněným. Ani fandové Lyonu, jichž na jih Francie dorazilo údajně šest stovek, přitom nebyli ušetřeni napadení. Z autobusů, které je dopravovaly na utkání, byly dle zpráv francouzského deníku L'Équipe poničeny minimálně tři. Dokonce jsou prý mimo provoz a nezpůsobilé pro jízdu zpátky.

20:25 – Střílet góly Erlingu Haalandovi nestačí, mladý Nor je pro spoluhráče i rád připravuje. V rámci manchesterských derby se tak podílel dokonce už na osmi brankách. Stačila mu na to pouhá tři utkání. Na stejném množství tref se podílel i Sergio Agüero, ten na to ale potřeboval 13 zápasů. Tabulku vzájemných střetnutí vede Ryan Giggs, který má 13 gólových zapojení za 29 utkání.

20:10 – Olympique Lyon se ve francouzské lize trápí. Před nedělním utkáním v Marseille navíc utržil další ránu. Týmový autobus byl po cestě na stadion napaden fanoušky domácího celku. Kouč OL Fabio Grosso při tom utrpěl zranění v oblasti hlavy a musel být ošetřen. Není jasné, zda se zápas odehraje.

19:55 – V nizozemské fotbalové lize dnes zůstalo nedohráno utkání mezi Alkmaarem a Nijmegenem po kolapsu hostujícího útočníka Base Dosta. Bývalý reprezentant se v poslední minutě zápasu bez cizího zavinění zhroutil ve středovém kruhu na trávník. Několik minut nato nicméně klub oznámil, že je Dost při vědomí a může hovořit.

Za Dostem krátce po kolapsu spěchali na hřiště lékaři, kteří ho ošetřovali na místě a poté ho odnesli do kabiny. V ní podle nizozemských médií čtyřiatřicetiletý útočník hovořil se spoluhráči a dokázal si sednout. Následně ho odvezla sanitka do nemocnice. Při poskytování lékařské pomoci vytvořili hráči domácích kruh, aby měli všichni zúčastnění co nejvíce klidu.

Připomněli tak čin dánských reprezentantů. Ti stejný kruh vytvořili v utkání Eura 2020 proti Finsku, když kvůli problémům se srdcem zkolaboval jeden z nich Christian Eriksen.

19:45 – Manchester City pod Pepem Guardiolou zcela zastínil svého městského soka United. Od roku 2016, kdy španělský trenér nastoupil na současnou pozici, získal o 145 bodů více než Rudí ďáblové. K tomu vyhrál o 60 utkání Premier League více, a dokonce nastřílel o 229 branek více.

19:30 – "Dobře jsme plnili taktické pokyny, měli jsme už v prvním poločase vyložené šance. Samozřejmě nám pomohl VAR (videorozhodčí) v poslední minutě prvního poločasu. Kluky musím opravdu pochválit za dobrý, taktický a bojovný výkon. Když se sejde bojovnost, agresivita, dobrý koncept a dobrý výkon brankáře, dá se porazit i Plzeň," těšilo po nečekané výhře kouče Karviné Juraje Jarábka.

19:25 – Hrál za Spartu v letech 2010 až 2016 a získal s ní ligový titul i domácí pohár. "Je to speciální, vždy to bude speciální, strávil jsem tam spoustu skvělých let. Mám na ten klub jenom samé dobré vzpomínky, ty špatné raději zapomínám. Už jenom kvůli tomu, jaká vždy bývá atmosféra v utkáních, je to jiné. Dokud budu hrát, tak to tak vždy bude," řekl Marek Matějovský po utkání 13. ligového kola.

19:05 – V nizozemské lize zůstal nedohrán další zápas. U zeleného stolu se bude řešit utkání Alkmaar – Nijmegen, v závěru za stavu 1:2 zkolaboval hostující útočník Bas Dost.

18:50 – Gól Floriana Wirtze v 36. minutě bundesligového zápasu proti Freiburgu byl už celkově 26. přesným zásahem Bayeru Leverkusen v této sezoně, soupeř si pak navíc vstřelil ještě vlastní branku. Aktuálně první tým Bundesligy jich nikdy předtím tolik po devíti odehraných zápasech na kontě neměl. Na dosud rekordních 24 se dostal v ročníku 1996/1997.

18:40 – Real Madrid se v sobotu stal prvním klubem, který ve španělské nejvyšší soutěži dosáhl na 1 800. vítězství. Bílý balet ve svém 3 001. vystoupení mezi elitou zdolal Barcelonu, ta je v tomto žebříčku druhá s 1 740 výhrami.

18:15 – Romelu Lukaku se musel v 10. kole italské Serie A vyrovnat s hlasitou nevraživostí příznivců Interu. Ti mu nemohou odpustit, že místo do jejich klubu zamířil do AS Řím. Na Stadio Giuseppe Meazza ho tak přivítali zvukem až 40 tisíc píšťalek.

18:00 – Erling Haaland nepřestává udivovat. Nově je hráčem s nejrychleji nastřádanými 20 góly ve venkovních zápasech Premier League. Stačilo mu na ně 23 zápasů. Předchozím rekordmanem byl v tomto ohledu Kevin Phillips. Ten jich potřeboval o pět více.

17:50 – Evan Ferguson je brilantním útočníkem s takřka neomylnou koncovkou, což potvrdil i v zápase Brighton – Fulham, když ve 26. minutě otevřel skóre. Navíc šlo už o jeho 10. letošní trefu v Premier League. Posledním teenagerem, kterému se podařilo za jeden rok dostat na dvoucifernou metu vstřelených branek, byl v roce 2005 Wayne Rooney.

17:30 – Penalta Manchesteru City na Old Trafford? Unikátní záležitost. Až ve 27. vzájemném utkání manchesterských klubů v rámci Premier League v Divadle snů dostali Cityzens tuto výhodu ve hře. Míč si na puntík navíc postavil norský kanonýr Erling Haaland, který se nemýlil a přiřkl svému týmu vedení v derby s Manchesterem United.

17:10 – West Hamu sázka na sestavu bez Tomáše Součka nevyšla. Na London Stadium padl s trápícím se Evertonem 0:1. Úspěšným střelcem hostů byl v utkání Dominic Calvert-Lewin. Jak dopadla další sobotní střetnutí Premier League, si můžete přečíst v článku.

17:05 – Překvapivou prohru zaznamenala ve 13. kole FORTUNA:LIGY Viktoria Plzeň. Doma totiž nestačila na nováčka z Karviné. O jedinou trefu zápasu se postaral 28letý Patrik Čavoš.

Statistiky zápasu. Livesport

17:00 – Sparta Praha prohrála v Mladé Boleslavi 1:3. Letenští tak přišli o šňůru 17 venkovních zápasů bez prohry. Brian Priske navíc poprvé za dobu svého angažmá v českém hlavním městě prohrál poprvé mimo jeho území.

Statistiky zápasu. Livesport

16:40 – Luis Suárez dal jubilejní 550. gól kariéry. Uruguayský útočník v minulosti hrával za Barcelonu, Liverpool, Ajax nebo Atlético Madrid, nyní obléká dres brazilského Grêmia.

16:20 – Poprvé v 21. století se v sobotu prosadili angličtí hráči alespoň ve třech z pěti nejlepších evropských fotbalových soutěží vyjma Premier League. Ve španělské La Lize se proti Barceloně dvakrát trefil Jude Bellingham, v německé Bundeslize nasázel hattrick do sítě Darmstadtu Harry Kane a ve francouzské Ligue 1 dal jediný gól týmu Stade de Reims Josh Wilson-Esbrand.

15:15 – Wolves dali v aktuální sezoně Premier League zatím dvanáct branek. Na každé z nich se podílel buď Hwang Hee-chan nebo Pedro Neto. Prvně jmenovaný má na kontě šest tref a jednu asistenci, ten druhý potom jeden přesný zásah a sedm gólových přihrávek.

14:30 – Fenomenální comeback předvedli v 10. kole Serie A fotbalisté Cagliari. Tým, vedený velezkušeným trenérem Claudiem Ranierim, ještě v 71. minutě před svými fanoušky prohrával 0:3 s Frosinone. Pak ovšem došlo k nevídanému obratu, který režíroval Leonardo Pavoletti, jenž dva góly vstřelil a na jeden nahrál. U obratu svého celku již chyběl Jakub Jankto, jenž ze hřiště odešel zhruba po hodině hry.

Cagliari předvedlo parádní obrat. Livesport

14:00 – Tomáš Souček začal pouze na lavičce West Hamu nedělní utkání Premier League proti Evertonu. Osmadvacetiletý český záložník přitom dosud startoval ve všech utkáních Kladivářů až na zápas s Lutonem, do kterého nezasáhl kvůli zranění.

13:35 – PSV porazilo v Eredivisii Ajax dvakrát v řadě. Naposledy 23. dubna letošního roku 3:0. Pokud by se celku z Eindhovenu podařilo v neděli přidat ještě jeden tříbodový zářez proti tomuto soupeři, dorovnal by pozitivní bilanci ve vzájemné sérii ze sezony 2004/05.

Poslední vzájemné zápasy. Livesport

12:15 – Real Madrid včera otočil El Clásico s Barcelonou, proti níž se dvakrát prosadil Jude Bellingham. Anglický reprezentant se stal prvním hráčem "Bílého baletu", který ve svém premiérovém El Clásiku ve 21. století vstřelil alespoň dvě branky.

11:10 – Majitele by mohla změnit Fiorentina. Zájem o toskánský celek měli projevit investoři ze Saúdské Arábie, současný americký vlastník však prodej neplánuje.

10:40 – Sobotním triumfem 6:0 nad 1. FC Köln potvrdilo RB Lipsko skvělý vstup do sezony, což se odráží i na počtu gólů. Koncernový celek vstřelil 25 branek, dosud měl přitom po devíti kolech maximum 20 přesných zásahů.

09:25 – Sobotní porážkou 0:5 na půdě Arsenalu se Sheffield United neslavně zapsal do historie Premier League. Blades v letošní sezoně inkasovali nejvíce gólů (29), získali nejméně bodů (1) a mají nejhorší brankový rozdíl (-22) ze všech týmu v historii soutěže po 10 kolech.

07:20 – Nejlepším hráčem třetího hracího dne Ligy mistrů byl zvolen Evanilson. Útočník FC Porto dominoval v Antverpách, na trávník přišel v závěru první půle a po změně stran hattrickem zařídil výhru 4:1.

Sobota, 28. října

21:40 – Thomas Müller i ve 34 letech stále září na nejvyšší úrovni. Potvrdil to i v bundesligovém utkání s Darmstadtem, které Bayern ovládl 8:0. Dlouholetý německý reprezentant si v něm kromě asistence na výstavní gól Harryho Kanea sám připsal trefu. Jako prvnímu v historii mnichovského celku se mu tak povedlo se v německé první lize prosadit v 15 různých sezonách.

21:30 – Sampdoria prohrála 1:3 na půdě Südtirolu, což může znamenat konec pro Andreu Pirla. Janovský celek, který se po 11 kolech (2-3-6) nachází na barážové příčce Serie B, je podle italských médií připravený bývalého záložníka odvolat z pozice hlavního trenéra A-týmu.

20:45 – Kromě Bayernu se v sobotu v německé Bundeslize pořádně vyřádilo i RB Lipsko, které přemohlo oslabený Kolín n. R. 6:0. Čtyři údery přitom stihlo soupeři zasadit ještě před poločasovým hvizdem.

20:35 – Dva zásahy Calluma WIlsona nestačily Newcastlu na tři body na hřišti Wolves. Zápas totiž nakonec skončil remízou 2:2. Celek ze severu Anglie tak po sobotních zápasech Premier League zůstal na 6. místě. Arsenal naopak po vysoké výhře 5:0 nad Sheffieldem přiskočil na dva body k vedoucímu Tottenhamu. Celý souhrn sobotního programu si můžete přečíst v článku.

Tabulka Premier League. Livesport

20:25 – Luka Modrič si v sobotu připsal na konto 500. start v dresu Realu Madrid. Bílý balet při této příležitosti porazil Barcelonu 2:1, chorvatský záložník na trávník přišel ve druhém poločase.

20:00 – Baník poprvé v sezoně prohrál před vlastními fanoušky. Postaral se o to Jablonec. Jediným úspěšným střelcem utkání byl 33letý Jan Chramosta.

Statistiky utkání. Livesport

19:45 – Sheffield United schytal debakl 0:5 od Arsenalu a v 10 zápasech nové sezony získal jenom jeden bod, jedná se o historicky nejhorší start kteréhokoli klubu do ligového ročníku v rámci Premier League.

19:40 – Je Ladislav Krejčí na odchodu ze Sparty Praha? Po dřívějších spekulacích o zájmu španělských klubů se na sociálních sítích objevila fotka, na níž se kapitán Letenských údajně právě z této destinace vrací zpět do Česka.

19:30 – Callum Wilson proměnil proti Wolves už 16. penaltu v Premier League. Dosud jich přitom kopal 17, a tak drží 94procentní úspěšnost konverze pokutových kopů. Úspěšnějími exekutory jsou jen Matthew Le Tissier (25/26) a Danny Murphy (18/19).

19:15 – Souboj o třetí příčku Fotbalové národní ligy mezi Táborskem a Vlašimí skončil nerozhodně 1:1. Jak se utkání vyvíjelo, si můžete přečíst v zápasové reportáži na webu Livesport.cz.

18:55 – Jesse Lingard po letním konci v Nottinghamu Forest zůstává bez angažmá a zatím se na tom nic nezmění. Třicetiletého záložníka sice chtěl podepsat saúdskoarabský Al Ettifaq FC, vzhledem k limitu na cizince a finančnímu aspektu hráčových požadavků od toho však podle informací novináře Bena Jacobse upustí.

18:50 – "V týdnu jsme se snažili kluky nabudit, pracovat na psychice po minulém týdnu, kdy jsme prohráli 5:9. Byl to pro nás v Olomouci těžký zápas. Snažili jsme se hrát aktivní střední blok a neumožňovat soupeři rychlé přechody po krajích. Získali jsme bod, byť se štěstím. Nesmírně si ho ceníme a věřím, že jich budeme sbírat více. Jsem s premiérou v nejvyšší soutěži spokojený," sdělil médiím nový kouč Zlína Bronislav Červenka po bezbrankové remíze se Sigmou Olomouc.

18:40 – "Nedáváme góly, chybí nám útočná kvalita, i kvůli množství zranění. Jsme ve stavu, že všechno špatné na nás padá. Video je někdy pro vás, někdy proti vám, nemá cenu se v tom patlat. Jen si myslím, že někdy řeší videorozhodčí naprosto zbytečné věci," nechal se po prohře v Hradci Králové slyšet kouč Teplic Zdenko Frťala.

18:35 – Klenot Realu Madrid Jude Bellingham se dvěma zásahy do sítě Barcelony dostal v tomto ročníku už na metu 10 ligových tref. To se v žádné sezoně nepovedo ani francouzské legendě Bílého baletu Zinedinu Zidanovi.

Bellingham otočil vývoj El Clásika. AFP

18:25 – Fotbalisté Barcelony prohráli v utkání 11. kola La Ligy na olympijském stadionu s Realem Madrid 1:2. První důležitý moment nabídla již šestá minuta, v níž kolaps obrany Los Blancos potrestal Ilkay Gündogan, který se v dresu Blaugranas prosadil poprvé po svém letním příchodu z Premier League. Po hodině hry se ovšem probudil jiný bývalý hráč Dortmundu, Jude Bellingham.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Anglický zázrak nejprve po hodině hry vyrovnal náramnou dalekonosnou střelou a v nastavení volejem mezi nohy gólmana rozhodl o výhře Bílého baletu. Již 187. El Clásico tak díky zásahům nejlepšího střelce soutěže posunulo Real zpět na první místo tabulky.

18:10 – Lamine Yamal se ve věku 16 let, 3 měsíců a 16 dní stal historicky nejmladším hráčem, který kdy zasáhl do El Clásika. Doposud toto prvenství držel od roku 1941 jiný bývalý hráč katalánského celku Vicente Martínez.

18:00 – Sivasspor v 10. kole turecké ligy vyhrál 2:1 na půdě Alanyasporu, kde za hosty vyrovnával Roman Květ. Pro kmenového hráče Viktorie Plzeň jde o první gól v novém působišti.

17:50 – Eddie Nketiah se na výhře 5:0 Arsenalu nad Sheffieldem United podílel hned třemi trefami. Nejenže zaznamenal první hattrick v Premier League, ale v dresu Londýňanů se takový počin žádnému Angličanovi nepovedl od roku 2015, kdy dal tři branky proti West Bromu Theo Walcott.

Nketiah v utkání proti Sheffieldu AFP

17:35 – Obránce Pavel Kadeřábek musel kvůli zranění odstoupit v 52. minutě z utkání Hoffenheimu na půdě Stuttgart. Jeho tým nakonec zvítězil 3:2.

17:20 – Početní výhoda Bayernu Mnichov se v utkání s Darmstadtem naplno projevila ve druhé půli. Gólový účet bavorského celku otevřel v 51. minutě Harry Kane, právě anglický kanonýr pak zvyšoval i na 5:0, když z vlastní poloviny středového kruhu jen těžko uvěřitelně překonal soupeřova brankáře a dal vzpomenout na gól Patrika Schicka v utkání Eura 2020 proti Skotsku. Hattrick dovršil v 88. minutě trefou na konečných 8:0.

17:15 – Zlín orámoval rekordní přestřelku 5:9 s Mladou Boleslaví bezbrankovými remízami, před ní se smírně rozešel s Bohemians, po ní pak nepadl gól ani v zápase s Olomoucí. To Teplice se netrefily už popáté v řadě a prohrály s Hradcem Králové 0:1. O průběhu těchto i dalších zápasů 13. kola FORTUNA:LIGY si můžete více přečíst v článku.

Statistiky zápasu. Livesport

16:45 – Joshua Kimmich na straně Bayernu a Klaus Gjasula s Matejem Maglicou na straně Darmstadtu. Tito tři hráči se postarali o bundesligové prvenství, když se v úvodním poločase vzájemného zápasu nechali vyloučit. Nikdy předtím nebyli v prvních 45 minutách ze hřiště odesláni více než dva aktéři utkání.

16:30 – Joe Armas není pro evropské fotbalové fanoušky příliš známým jménem. Teprve 28letý trenér ekvádorského celku Imbabura SC si však o pozornost říká stále hlasitěji. Poté, co se sportovnímu managementu učil v Evropě a nakoukl například i "do kuchyně" věhlasného Realu Madrid, se v roce 2021 ujal kormidla v již zmiňované ekvádorském týmu.

Právě na jeho lavičce začal naplno ukazovat svůj potenciál, s Imbaburou nejprve postoupil ze třetí ligy a v pátek si po výhře 4:0 nad Macarou zajistil s jedním z nejnižších rozpočtů v lize místo dokonce v tamější Serii A.

16:15 – Parádně si v sobotu počínal ve druhé nejvyšší anglické soutěži Leeds, který dokázal v rámci 14. kola nasázet Huddersfieldu hned čtyři branky za první poločas. The Whites zaznamenali během první půle čtyři a více gólů naposledy před téměř třemi lety. V prosinci roku 2020 odnesl dobré počínání klubu z Elland Road, tehdy ještě na frontě Premier League, West Bromwich Albion.

15:40 – Brentford se stal vůbec prvním týmem v historii Premier League, který dokázal vyhrát každý ze svých prvních tří zápasů proti Chelsea na Stamford Bridge. V sobotním utkání hosté zvítězili 2:0. Navíc na něm od dubna 2023 naplno bodovali vícekrát než domácí Blues.

14:05 – Obránce Thiago Silva se objevil v základní sestavě Chelsea pro sobotní utkání anglické nejvyšší soutěže proti Brentfordu, nastoupil tak již ke svému 87. utkání v Premier League od té doby, co oslavil své šestatřicáté narozeniny. Žádný jiný hráč, kterému bylo 36 let a více, přitom nezapsal více startů na této scéně než brazilský stoper. Aktuálně je mimochodem rodákovi z Ria de Janeira už 39 let.

12:45 – Nice se po pátečním vítězství na půdě Clermontu dostalo dočasně do vedení Ligue 1, a to minimálně to nedělního odpoledne. Zároveň protáhlo svou sérii ligové neporazitelnosti už na deset zápasů od startu sezony, k čemuž došlo ve francouzské nejvyšší soutěži naposledy v ročníku 1984/85. Tehdy dokonce Bordeaux vždy alespoň bodovalo ve dvanácti po sobě jdoucích zápasech.

12:00 – Sandro Tonali dostal od pátku 27. října roku 2023 zákaz činnosti ve fotbale na deset měsíců ze strany Italské fotbalové federace (FIGC), a to kvůli nezákonnému sázení. Newcastle si evidentně pohrával s myšlenkou, že by se trest nakonec nemusel vztahovat na jeho hráče, protože již nepůsobí v AC Milán.

Právě v těchto dobách se totiž Tonali dopouštěl opakovaně sázkařských prohřešků, k nimiž se následně přiznal. Anglický klub každopádně prostřednictvím tiskové zprávy při sobotním poledni před utkáním s Wolverhamptonem sdělil, že suspendace je opravdu platná a že obdržel i oficiální vyjádření od komisí FIFA. Vrátit se bude moci italský reprezentant v úterý 27. srpna roku 2024.

10:45 – Anwar El Ghazi se na konci září upsal Mohuči, za který zasáhl do tří ligových utkání a další pravděpodobně nepřidá. Falcký klub chce s 28letým křídelníkem, jenž byl suspendován za podporu Palestiny na sociálních sítích, ukončit smlouvu.

10:10 – Historicky nejvydařenější vstup do Premier League prožívá Tottenham, který včera v derby vyhrál 2:1 nad Crystal Palace. Svěřenci manažera Angeho Postecogloua mají po deseti kolech (8-2-0) na kontě 26 bodů, což je nejvíce, kolik kdy měli v této fázi soutěže.

Aktuální tabulka Premier League. (27.10.) Livesport

07:50 – Skvělý zápas v pátek odehrál v dresu Tottenhamu Cristian Romero, který proti Crystal Palace zkompletoval 141 přihrávek – nejvíce od hráče Spurs v jediném zápase Premier League od sezony 2003/04.

07:30 – Romelu Lukaku se má o tomto víkendu na co těšit, spolu s AS Řím zavítá na svůj starý stánek - milánské San Siro - kde ho uvítají rozzuření fanoušci Interu, jehož barvy dříve oblékal. Ultras Nerazzurri prý před stadionem rozdávali až 30 tisíc píšťalek, které mají v neděli speciálně Lukakua znejistit.

06:20 – S předstihem slaví mistrovský titul irský Shamrock Rovers, který dnes zvládl těžký šlágr na půdě třetího St. Pats 2:0 a nejvyšší soutěž ovládl už počtvrté v řadě.

Pátek, 27. října

23:32 – Girona gólem v nastaveném čase porazila Celtu Vigo 1:0 a před víkendovým programem se v čele španělské ligy odpoutala od Realu Madrid. Výhru v utkání 11. kola La Ligy zařídil Yangel Herrera.

22:29 – Bochum a Mohuče jsou v Bundeslize i po vzájemném utkání dál bez výhry. Předehrávka 9. kola skončila 2:2, hosté vyrovnali v šesté nastavené minutě. Z poslední akce zápasu dělbu bodů zařídil povedenou tečovanou střelou zpoza velkého vápna Tom Krauss.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

20:35 – Adam Gabriel na konci srpna přestoupil po vydařeném hostování v Hradci Králové ze Sparty do Midtjyllandu a nyní o sobě dává v Dánsku poprvé pořádně vědět. Pravý krajní obránce v zápase 13. kola Superligy proti Lyngby přihrál ve 13. minutě na první gól domácích a krátce po přestávce poslal svým prvním gólem v novém angažmá domácí od vedení 2:1. Branka už nepadla a Gabriel byl podle hodnocení Livesportu nejlepším hráčem utkání.

Hodnocení hráčů. Livesport

20:07 – Desetiměsíční distanc za sázení na fotbal pro italského reprezentanta Sandra Tonaliho z Newcastlu platí celosvětově a vstoupil v platnost už dnes. Oznámení Mezinárodní fotbalová federace FIFA tak dnes ukončilo naděje trenéra Eddieho Howea, který věřil, že záložníka bude mít k dispozici ještě na víkendový zápas Premier League.

19:11 – Brněnská Zbrojovka porazila v prvním utkání po výměně trenéra Líšeň 3:0 a ve druhé lize bodovala po sérii čtyř porážek. Městské derby v předehrávce 14. kola soutěže rozhodl dvěma góly kanonýr Jakub Řezníček. Na lavičce domácího týmu vyšla premiéra trenérovi Tomáši Poláchovi. Bývalý hráč Brna převzal tým zkraje týdne po odvolání Luďka Klusáčka.

Aktuální tabulka. Livesport

18:40 – Arsenalu bude kromě Thomase Parteye chybět také Gabriel Jesus, jenž stejně jako spoluhráč laboruje se svalovým zraněním. Brazilský útočník si nezahraje několik týdnů.

18:20 – Pořadatelé mistrovství Evropy 2024 zaznamenali zatím více než 20 milionů žádostí o vstupenky na finálový turnaj v Německu od fanoušků z 206 zemí. Na samotné finále šampionátu 14. července mají příznivci zájem o takřka 2,3 milionu lístků, informovala UEFA. Úspěšné držitele vstupenek proto určí los. Více informací najdete v článku.

17:25 – Čtvrteční vítězství Fiorentiny 6:0 v Evropské konferenční lize nad Čukarički se zapsalo do historie. Toskánský celek na evropské scéně vyhrál nejvyšším rozdílem, šest gólů sice vstřelil počtvrté, poprvé však udržel čisté konto.

Statistiky zápasu. Livesport

16:45 – České fotbalistky překvapivě prohrály ve třetím utkání Ligy národů v Bosně a Hercegovině 0:1 gólem v 88. minutě. Svěřenkyně trenéra Karla Rady nenavázaly na úvodní dvě výhry nad Slovinskem a Běloruskem a ve skupině B4 klesly na druhé místo o bod za své přemožitelky. Odveta s Bosnou a Hercegovinou je čeká v úterý v Hradci Králové. Více informací najdete v článku.

14:50 – Manuel Neuer se v sobotním utkání německé fotbalové ligy proti Darmstadtu poprvé po téměř roce postaví do branky Bayernu Mnichov. Trenér Thomas Tuchel uvedl, že sedmatřicetiletý kapitán týmu je připraven na comeback po dlouhé pauze způsobené zlomeninou nohy.

14:00 – Christian Frýdek spojil i svoji další budoucnost s Libercem - ofenzivní záložník na severu Čech prodloužil smlouvu do roku 2025.

12:15 – Slavia se zajímá o dvacetiletého obránce Teplic Štěpána Chaloupka. Na severozápad Čech už navíc podle webu infotbal.cz dorazila i nabídka okolo jednoho milionu eur, na kterou by Skláři mohli kývnout. Sám hráč však svou budoucnost stále zvažuje a není jisté, kdy ke konkrétní dohodě dojde.

11:30 – Romelu Lukaku se prosadil v zápase s pražskou Slavií, když navyšoval vedení AS Řím na 2:0. Belgický útočník tak táhne neuvěřitelnou sérii rozpínající se přes devět let a tři kluby - Everton, Inter a AS Řím, jelikož se trefil už ve 14 zápasech Evropské ligy za sebou. V pohárové Evropě mu je blízko jen Cristiano Ronaldo. Ten dal mezi 3. červnem 2017 a 11. dubnem 2018 gól v 11 utkáních Ligy mistrů za sebou.

Lukaku táhne skvělou sérii. AFP

10:35 – V Evropské konferenční lize není v aktuálním ročníku tým, který by na odměnách vydělal více peněz než Plzeň. Podle webu fotcalc.com utržil český klub už 5 853 273 eur (144,7 milionu korun), i druhý Club Brugge a třetí PAOK překonaly hranici 5,8 milionu eur, ale za Viktorií zaostávají o nižší desítky tisíc.

10:00 – Alkmaar doma obdržel v evropských pohárech potřetí v historii čtyři branky. Nejprve se mu to přihodilo proti Anži Machačkala v srpnu 2012 při prohře 0:5, poté při prohře 1:4 s Lyonem v únoru 2017 a naposledy ve čtvrtek večer při porážce 1:4 s Aston Villou.

09:45 – Čtrnáct gólů. Tolik jich ve čtvrtek večer vstřelily na evropské scéně kluby německé Bundesligy. Jen v jeden jediný den tohoto tisíciletí se jim dařilo lépe – 3. října 2002 na slavnostní den znovusjednocení Německa.

09:00 – Vedení pražské Slavie na sociálních sítích oznámilo, že podá protest proti počínání italské policie při čtvrtečním utkání fotbalové Evropské ligy na hřišti AS Řím. Na chování policistů a pořadatelů si stěžovali někteří příznivci na sociálních sítích.

08:20 – Joao Félix vzkázal fanouškům Barcelony, že bude připraven na zápas proti Realu Madrid. Portugalský útočník nedohrál včerejší souboj se Šachtarem Doněck, zranění ale není vážné.