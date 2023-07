Fotbalový víkend ONLINE: Že dostaly 1:4? Nehrály špatně, říká o Budějovicích Trpišovský

Úvodní kolo FORTUNA:LIGY nabídlo hned několik zajímavostí, pohledných branek a nebyla nouze ani o překvapivé výsledky. Nyní přišel čas ligového víkendu s pořadovým číslem 2. Jaký je? Nejnovější informace sledujte v našem aktualizovaném přehledu.

30. ČERVENCE

11:31 – V březnu z toho byla senzace. O záchranu bojující České Budějovice zaskočily o titul bojující Slavii. Triumf 1:0 znamenal první skalp sešívaných po dlouhých 11 letech. "Mohu říct, že to řadím k největším výhrám v mé kariéře a doufám, že nebyla poslední," citoval nyní nového kapitána Jihočechů Lukáše Havla klubový web. K dalšímu úspěchu bude podle něj zapotřebí trpělivá hra a neinkasovat.

Budějovice v úvodním utkání sezony podlehly Slovácku rozdílem třídy 1:4. Kouč Slavie Jindřich Trpišovský se porážkou rozdílem třídy nenechal ukolébat. "Výsledek vypadá jednoznačně, ale průběh zápasu byl jiný, vyrovnanější. Slovácko bylo produktivní, potrestalo chyby, které Budějovice udělaly. Herní projev však měli jejich hráči dobrý, byli silní s míče i v kombinaci," řekl pro slávistické stránky.

10:58 – Pikantní duel dnes v zápase Plzně s Hradcem Králové čeká nejen trenéra Miroslava Koubka a Adama Vlkanovu, tedy donedávna výrazné tváře východočeského klubu ve službách Viktorie, ale také záložníka Václava Pilaře. Ten naopak před sezonou zamířil ze západu Čech tam, odkud před 12 lety do velkého fotbalu odešel.

Pilařovy poslední sezony. Livesport

09:43 – Po sobotní těsné výhře Sparty se dnes podruhé v ligové sezoně představí zbývající z kvarteta českých zástupců v pohárové Evropě. A Plzeň i Bohemians mají co napravovat...

Plzeň v předkole EKL nesplnila roli favorita, Vydra s Mosquerou trefili jen břevno

Klokanům norské podnebí nesvědčilo, Bodö/Glimt půjde do odvety s tříbrankovým náskokem

29. ČERVENCE

21:10 – Asistent trenéra Slovácka Jan Baránek byl spokojen s tím, jak se jeho tým prezentvoal v úvodu. Pro zbytek utkání s Baníkem už vlídná slova nenašel. "Začali jsme lépe, ale od zhruba třicáté minuty se hra zlomila. Baník si začal více věřit a my jsme na to moc nedokázali zareagovat. Byli jsme všude pozdě, špatně jsme se posouvali. V poločase jsme si něco řekli, hra se vyrovnala, bylo to ale takové bez šancí."

21:06 – Kouč Baníku Pavel Hapal byl po domácí bezgólové remíze se Slováckem rozpolcený. "Prvních 20 minut jsme nebyli v zápase. Kazili jsme, byli jsme neskutečně nepřesní. Bylo vidět, že souhra nám ještě nefunguje. Pak jsme si najednou začali věřit a už to sneslo parametry. Kdybychom vstřelili branku, možná by se to otevřelo. Po vyloučení už to bylo o tom neinkasovat, a to jsme splnili, soupeř už neměl nic."

19:53 – V posledním sobotním duelu mezi Ostravou a Slováckem regulérní branka nepadla, vzájemný ligový zápas hraný ve slezské metropoli skončil nerozhodným výsledkem poprvé od roku 2005.

Výsledky sobotních zápasů 2. kola F:L. Livesport

19:45 – Jihlava zvítězila v Líšni 2:1 a také ve druhém kole druholigové sezony naplno bodovala. Nováček Kroměříž zdolal v hanáckém derby oslabený Prostějov 3:0 a Vlašim remizovala s Chrudimí 1:1.

18:52 – Zrovna nadšený z výkonu Sparty nebyl po zápase ani její kapitán a autor vítězné branky Ladislav Krejčí. "Jsme blízko zápasům v kvalifikaci o Ligu mistrů a tohle stačit nebude. Všichni jsou si toho vědomi, každý z nás si to musí v hlavě srovnat," řekl český reprezentant a přidal i komentář k proměněné penaltě: "Nervózní jsem nebyl. Gólmana Dostála jsem měl načteného a podle toho se zachoval."

Ladislav Krejčí proměnil devátou ligovou penaltu v řadě. @ACSparta_CZ

18:30 – Zápas v Olomouci se musel kvůli dešti přerušit. Rozhodnutí hlavního rozhodčího kvitoval i trenér poražené Karviné Tomáš Hejdušek: "Přišla bouřka a utkání se už pak jen dohrávalo. Při přerušení se kluci rozběhávali, bylo to nešťastné, ale jsem rád, že to takhle pan rozhodčí udělal, už tam byly kaluže. Jde o to, aby se nikdo nezranil, terén nabádal ke skluzům a červeným kartám."

18:07 – Naprosto opačný názor na nařízený pokutový kop měl trenér Letenských Brian Priske. "Co se týče penalty, tak byla jasná," nechal se slyšet dánský kouč. Jeho svěřenci se nakonec "protrápili" k hubenému vítězství 1:0, což jej na jednu stranu potěšilo, na druhou však nikoliv: "Je to důležité vítězství, máme tři body, to je nyní pro nás hlavní. V některých aspektech jsem spokojený s defenzivou, ale v prvních 15 minutách se nám dařilo i směrem dopředu a mohli jsme rozhodnout dřív."

Priske vysekl poklonu soupeři: "Musím ale vyzdvihnout Zlín, který bojoval a dělal vše proto, aby uhrál bod. V některých fázích jsme zvolnili tempo, špatně jsme se orientovali v koncovce, s tím nejsem spokojený. Dá se říct, že tempo utkání bylo v některých úsecích nižší z několika důvodů, ať už to bylo počasí nebo stav hřiště. Ale měli jsme se s tím vypořádat lépe."

Zápas ve Zlíně rozhodl proměněnou penaltou Ladislav Krejčí. @ACSparta_CZ

18:03 – Po kruté porážce s úřadujícím mistrem se trenér Zlín Pavel Vrba nechtěl příliš vyjadřovat k pokutovému kopu, který nakonec zápas rozhodl v neprospěch jeho týmu. "Penaltu komentovat nebudu, jsou posuzované tak, jak jsou. Byla přísná a prohráli jsme po ní," řekl bývalý kouč Sparty.

Předvedená hra jeho svěřenců se mu však zamlouvala: "Když budu hodnotit zápas, tak si myslím, že jsme Spartu k ničemu nepustili, že jsme hráli zodpovědně dozadu. Neuhrát dnes bod je pro nás velké zklamání. Odehráli jsme mnohem lepší utkání než v minulém kole v Karviné, bod jsme si zasloužili, i když Sparta byla v mezihře a kombinaci lepší. Škoda, že jsme nevyužili některé brejkové situace, byly tam dvě tři akce, které po gólu volaly, jednou z toho byla tyč."

Statistiky zápasu Zlín – Sparta. Livesport

17:34 – Hned čtyři změny v základní jedenáctce oproti prvnímu kolu si přichystal na sobotní duel Pavel Hapal. Trenér Baníku protentokrát neukázal na stopera Filipa Blažka, wingbeka Jana Jurošku, středopolaře Filipa Kaloče a útočníka Ladislava Almásiho. Místo nich se na hrací plochu od úvodní minuty podívají Jiří Boula, Gigli Ndefe, Matěj Šín a Abdullahi Tanko.

Základní sestavy Baníku a Slovácka. Livesport

Realizační tým Slovácka, který se stejně jako v úvodním duelu proti Českým Budějovicím musí obejít bez hlavního trenéra Martina Svědíka, nemusel udělat žádnou změnu. Na výborný výkon proti Dynamu, který fotbalistům z Uherského Hradiště vynesl tři nody za vítězství 4:1, se pokusí navázat Michal Kadlec a spol. v totožném složení.

17:28 – Zápas v Olomouci, který na 20 minut přerušil déšť, ovládla domácí Sigma a do tabulky zapisuje první tři body. K výhře 3:1 pomohl i výstavní gól Lukáše Juliše, který se trefil poprvé po návratu na Hanou.

Dosavadní výsledky 2. kola F:L. Livesport

17:02 – Pardubice ve 2. kole slaví první bod v nové sezoně. Za domácí bezgólovou remízu s Jabloncem mohou být rády, od 24. minuty totiž hrály bez vyloučeného brankáře Antonína Kinského.

17:00 – Sparta ve Zlíně zůstala za očekáváním, po matném výkonu přesto veze tři body. V závěru ji vysvobodil Ladislav Krejčí, který proměnil penaltu nařízenou za nešťastnou ruku Martina Cedidly.

14:28 – Trenér olomoucké Sigmy Václav Jílek nachystal v sestavě oproti zápasu na Letné jednu novinku – do základu, a ani na lavičku, se ze zdravotních důvodů nevměstnal slovenský středopolař Denis Ventúra. Tandem Jílek, Saňák se jej pokusí nahradit Vojtěchem Křišťálem, který před sezony přišel z Jihlavy.

Základní sestavy Sigmy a Karviné. Livesport

Strůjce karvinského úspěchu Tomáš Hejdušek musel i přes vítězství v prvním kole sáhnout do obranné řady. Zraněného Jaroslava Svozila nahradí po Jiří Bederka. A změnu hlásí i ofenziva – teprve devatenáctiletý Lucky Ezeh přenechá místo v sestavě olomouckému odchovanci Martinu Doležalovi.

14:17 – Jedinou změnu si přichystal pro druhé kolo FORTUNA:LIGY také kouč Pardubic Radoslav Kováč, který musel před týdnem skousnout domácí porážku s Bohemians 0:1. První body má Východočechům pomoct získat záložník Denis Darmovzal.

Základní sestavy Pardubic a Jablonce. Livesport

Ve dvou případech sáhl do své první jedenáctky i jmenovec svého konkurenta Radoslav Látal. Jablonecký lodivod pro duel v Pardubicích vynechal zkušeného útočníka Jana Chramostu a neukázal ani na Dominika Pleštila. Zmiňované duo na trávníku zastoupí host ze Sparty Filip Souček a také nový kmenový hráč Severočechů Alexis Alegue, jenž před sezonou přišel z Vyškova.

14:15 – Trenér Letenských Brian Priske udělal před druhým zápasem sezony jedinou změnu v sestavě. Zatímco pozici brankářské jedničky pro duel na zlínské Letné udržel Vojtěch Vorel před dánským novicem Peterem Vindahlem, o místo v základní jedenáctce přišel středopolař Lukáš Sadílek. Nedávného debutanta v reprezentaci nahradí v záložní řadě Albánec Qazim Laci, bývalý hráč Slovácka je připraven naskočit do hry z lavičky.

Základní sestavy Zlína a Sparty. Livesport

Výrazně odlišnou jedenáctku vyšle na trávník kouč Pavel Vrba, který se dle vlastních slov před týdnem: "do sestavy úplně netrefil". Za Ševce tak narozdíl od duelu v Karviné naskočí od úvodní minuty David Tkáč i Tom Slončík. V brance i přes čtyři inkasované góly zůstává zkušený Stanislav Dostál.

14:03 – Twitterový účet FORTUNA:LIGY připomíná, že Zlín v domácím prostředí prohrál od konce ledna prohrál pouhá dvě utkání. Jednu z těchto porážek měl na svědomí právě jeho sobotní soupeř, pražská Sparta (2:3).

14:00 – Premiéru na lavičce Baníku si loni v říjnu odbyl realizační tým v čele s Pavlem Hapalem právě v domácím prostředí proti Slovácku, Baník se tehdy mohl radovat po vítězství 3:1, jak stejný souboj dopadne tentokrát?

13:47 – Jaroslava Svozila v minulé sezoně trápily potíže s kolenem a stejný problém se mu ozval i nyní. Kvůli blíže nespecifikovanému zranění nepomůže nováčkovi z Karviné v sobotním zápase v Olomouci.

11:45 – Chtěl být jako legendární Gigi Buffon. V Baníku strávil osm sezon, v té minulé ale v jeho barvách chytal naposledy. Jan Laštůvka, tak trochu nečekaně, v ostravském klubu skončil. Ve 41 letech ale bylo dost možná na čase. Pro mnohé klubová legenda se s fanoušky rozloučí před sobotním zápasem.

10:18 – Vrcholem sobotního programu druhého kola bude souboj Baníku se Slováckem. Na vítkovickém stadionu se střetnou dva kluby, které zažily rozlišný start do nové sezony. Zatímco Baník utrpěl porážku v Liberci, fotbalisté z Uherského Hradiště si doma poradili celkem hladce s Českými Budějovicemi. I přes týden staré výsledky jsou ale favoritem podle bookmakerů domácí, kterým hrají do karet i obě vzájemná měření z minulé sezony.

Vzájemné zápasy Baníku a Slovácka. Livesport

08:45 – Karviná při pátečním večeru, tedy jen pár hodin před druhým zápasem sezony, oznámila příchod nové tváře. Levou stranu hřiště posílil dvaadvacetiletý Andrija Ražnatović, který do této chvíle působil výhradně v rodné Černé Hoře a byl součástí Budučnosti Podgorica. Přestupovou sumu účastník české nejvyšší soutěže nezveřejnil. Ani délku kontraktu přitom neupřesnil, byť potvrdil, že by se mělo jednat o dlouhodobou spolupráci.

07:38 – Už druhé utkání sezony bude hostit nový stadion v Pardubicích. Na východ Čech zavítá tentokrát Jablonec, který v úvodním kole nestačil na Mladou Boleslav. Svěřenci trenéra Radoslava Látala se o první ligové body poperou v nových dresech, které tak zažijí zápasovou premiéru. O první zápis do tabulky bude usilovat i soubor kouče Radoslava Látala, jenž před týdnem nestačil těsně na Bohemians.

06:14 – Sparta začala cestu za obhajobou titulu výhrou 2:0 nad Olomoucí, kterou zařídil dvěma góly Lukáš Haraslín. Ke druhému zápasu vycestovali Letenští do Zlína, kde hrají v sobotu od 15:00. "Očekávám hodně soubojový zápas, ve kterém budeme z větší části na balonu a bude to spíš o nás, co dokážeme v té poslední fázi vymyslet," predikuje bitvu na zlínské Letné obránce Jan Mejdr.

Naopak Zlín s bývalým koučem Pražanů Pavlem Vrbou na úvod ligové sezony utrpěl debakl 1:4 na hřišti karvinského nováčka. Sparťané v lize neprohráli se Zlínem devětkrát po sobě, ale v únorovém duelu na stadionu "Ševců" ztratili komfortní náskok a zvítězili 3:2. "Nesmíme jim dovolit sebemenší náznak, který by je dostal zpátky do zápasu, což se přesně stalo naposledy. My měli utkání jasně pod kontrolou, pak jsme iniciativu trochu nechali na nich a ve finále z toho byla divočina," je si vědom asistent trenéra Luboš Loučka.

28. ČERVENCE

20:02 – Rezerva Sparty neuspěla ani ve druhém kole F:NL, tentokrát padla na hřišti Táborska 0:1 a v tabulce je poslední. Naopak hosté zůstávají podobně jako Vyškov stoprocentní. První vítězství v této sezoně zaznamenala Opava, která si poradila s Varnsdorfem 1:0.

Tabulka F:NL Livesport

19:46 – Bohemians 1905 se musí v nedělním ligovém zápase s Teplicemi obejít bez Jana Matouška, který má zdravotní potíže po úvodním zápase 2. předkola Konferenční ligy na půdě Bodø/Glimt (0:3).

19:39 – Vyškov ve druhé lize zvítězil 4:2 na hřišti Dukly Praha a i po 2. kole zůstává v soutěži beze ztráty bodu. Pražané naopak nenavázali na výhru z úvodního kola ani na triumfy z obou vzájemných duelů v minulé sezoně. Reportáž se zápasu si přečtěte zde.

18:10 – Úspěšnou operaci přetrženého předního zkříženého vazu v koleni má za sebou slávista David Pech. Talentovaný univerzál má před sebou minimálně půlroční rehabilitaci.

18:01 – Zlín po výprasku v úvodním kole FORTUNA:LIGY získal novou tvář do defenzivy. Ševce před blížícím se druhým ligovým zápasem posílil obránce Jakub Černín z druholigové Líšně. Valaši se čtyřiadvacetiletým stoperem podepsali smlouvu na tři a půl roku.

16:08 – Plzeňského kouče Miroslava Koubka čeká konfrontace s bývalým celkem, v němž skončil v závěru jara ze zdravotních důvodů. Na konci ledna ještě s Hradcem Králové překvapivě vyhrál v Plzni 2:1. "Musíme se zamyslet nad sestavou směrem k Hradci a jeho způsobu hry. Na Hradec se těším jako na každé ligové utkání, to je naše práce," podotkl jednasedmdesátiletý kouč.

14:52 – Na děleném prvním místě se nečekaně po úvodním kole vyhřívá nováček z Karviné. Ten však má před sebou těžkou úlohu. Jede totiž do Olomouce, kterou ještě nikdy v historii ligy neporazil. Aktuálně s ní počítá sérii pěti nezdarů za sebou. Zlomit nepříznivou bilanci mu mohou pomoct i dva odchovanci Sigmy v sestavě Jaroslav Svozil a Martin Doležal. "Uvidíme, jaké tam bude přivítání. Když jsem tam přijel s Jabloncem, lidi na mě bučeli a pískali," posteskl si krátce po příchodu do Karviné pro klubový web Doležal.

Výsledky posledních pěti vzájemných zápasů. Livesport

14:36 – V obou duelech Liberce s Mladou Boleslaví v minulé sezoně padly čtyři góly. Středočeši nejdřív vyhráli venku 3:1 a doma dokonce 4:0. V letní přípravě pak zvítězili 2:0. Asistent libereckého trenéra Josef Petřík upozornil na sílu nedělního soupeře. "V útoku je velice nebezpečné trio Jawo, Júsuf a Kušej. Jsou to velice pohybliví, důrazní a nebezpeční hráči. Čeká nás určitě velice těžký zápas," citovaly jej stránky Slovanu.

14:13 – Jedním z magnetů druhého ligového kola bude zápas Slavie v Českých Budějovicích. Sešívaní minule na jihu Čech prohráli 0:1, což bylo jedním z důvodů, proč na konci sezony neobhájili titul. Kouč Jindřich Trpišovský má před nedělním soubojem březnový duel na paměti. "Zvlášť, když mají Budějovice stejné trenéry a skoro stejné hráče. Ale myslím, že to bude jiný zápas, už kvůli rozdílnému terénu," řekl v rozhovoru pro klubový web.

13:26 – Sparta bude ještě redukovat kádr a jedním z hráčů, kteří pravděpodobně odejdou, je Kryštof Daněk. Podle informací serveru "infotbal.cz" dostal 20letý záložník svolení k hledání nového angažmá, protože by v kádru trenéra Briana Priskeho neměl potřebné herní vytížení.

09:11 – Fotbalový víkend v Česku startuje už v pátek, hned tři zápasy totiž nabídne FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA. Jako první jde do akce pražská Dukla, která se pokusí navázat na úvodní výhru doma s rovněž úspěšným Vyškovem. Od 18:00 jsou pak v nabídce další dva duely – Opava hostí Varnsdorf, zatímco rezerva pražské Sparty nastoupí na trávníku Táborska.

06:38 – Ligový kolotoč se znovu roztočí v sobotu, kdy jsou na programu hned čtyři zápasy. Tři z nich startují už v 15:00, včetně duelu úřadujícího mistra na zlínské Letné. Sparta sice na Valašsku vyhrála už čtyřikrát v řadě, ale naposledy to z jejího pohledu nebyla zrovna jednoduchá "šichta". Na případné zaváhání konkurenta bude čekat do neděle Slavia, která nastoupí ke svému utkání v Českých Budějovicích. Právě na Střeleckém ostrově sešívaní v minulé sezoně zaváhali a ztratili klíčové body v boji o titul.

Druhé kolo FORTUNA:LIGY Livesport

Zajímavé střetnutí nabídne i Ostrava, kam přicestuje Slovácko. Další fotbalovou parádu budou vyhlížet fanoušci v ochozech mladoboleslavského stánku, kam zavítá Liberec. Program druhého kola pak uzavře v neděli večer Viktoria Plzeň, která se popere o první ligové body doma s Hradcem Králové.