Guardiolovi doporučil Haalanda, nyní bude Říčka skautovat pro Viktorii Plzeň

Nenasází ranec gólů, na hřišti vám nevyhraje ani mistrovský titul. Stejně ale jméno posily Plzně ve fotbalovém světě zvoní. Pracovala totiž pro německý Hamburk, anglickou Chelsea a posledních 11 let v roli skauta pro první tým Manchesteru City, který je v současnosti jedním z nejúspěšnějších klubů planety. V této sezoně se Jan Říčka (60) rozhodl přijmout novou výzvu a stává se hlavním skautem Viktorie Plzeň.

"Jan Říčka patří mezi absolutní špičku ve svém oboru. Jeho zkušenosti, kontakty a obrovský přehled jsou něčím, co náš klub může opět posunout a perfektně to zapadá do naší dlouhodobé koncepce. Jsem osobně velmi rád, že se nám podařilo získat jej do našeho klubu," pochvaloval si posilu generální ředitel a předseda představenstva Adolf Šádek.

Co víc si může skaut přát, než aby hledal posily pro Pepa Guardiolu v Manchesteru City. Říčka ve slavném klubu bodoval, doporučil například Erlinga Hallanda či Kevina De Bruyneho. Od této sezony však vyhledává talenty pro Viktorii.

"Byli jsme v kontaktu již během jeho působení v Manchesteru a měli o jeho služby dlouhodobý zájem. Nyní se vše podařilo dotáhnout a já se moc těším na spolupráci," dodal Šádek.

Nyní šedesátiletý Říčka má k Plzni vztah, i když mimofotbalový. Před lety v Plzni vystudoval Pedagogickou fakultu, nyní už se ale s fotbalem spojí, když bude působit v pozici hlavního skauta Viktorie. "Po delší době v Anglii je to pro mě změna, ale na mé práci se nic nemění – budu dělat maximum, abychom byli úspěšní," uvedl Říčka. Tvrdí, že měl o Viktorii i v minulých letech detailní přehled.

"Samozřejmě jsem vše pozorně sledoval. To, co klub pod vedením Adolfa Šádka za posledních dvanáct třináct let dokázal, je až neskutečné. Šest titulů, čtyřikrát Liga mistrů, to je opravdu až pohádkový příběh," uvedl Říčka.

"Vedle sportovních úspěchů se skvělým způsobem proměnila i infrastruktura Viktorky, komfortní stadion, tréninkové zázemí v Luční ulici a pro žáky na Skvrňanech, nedávno otevřená budova tréninkového centra mládeže v sousedství stadionu. Nyní máme další plány a čeká nás spousta práce a výzev, na které se těším," uzavřel.